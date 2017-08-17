Разбираем по косточкам кроссовер Renault Kaptur. Каковы его ремонтопригодность (с оглядкой на одноклассников) и особенности обслуживания?

Renault Kaptur

Renault Kaptur Дебют март 2016 года, Москва Кузов пятидверный универсал (SUV) Двигатели бензиновые: 1.6, 114 л.с.; 2.0, 143 л.с. Коробки передач М5, М6, А4, вариатор Привод передний, полный Комплектации Life, Drive, Style Цена 879 000–1 194 990 руб.

Kaptur — очередная модель, построенная на модернизированной платформе Global Access. По сути, это Duster в новой обертке — с тем же набором основных узлов и агрегатов.

Оценивать его ремонтопригодность будем с оглядкой на конкурентов‑одноклас­сников. Тем более что недавно мы проверяли по этому параметру Крету (ЗР, № 1, 2017), которая является одним из основных сопер­ников Каптюра.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Не стоит тянуть с заменой ремня ГРМ на моторе 2.0. Даже незначительный перепробег или переход через черту в четыре года эксплуатации грозит его обрывом, и тогда поршни встретятся с клапанами. С мая 2016 года заявленный ресурс ремня увеличен с 60 000 до 90 000 км пробега.

Строптивый дуэт

Оба атмосферных бензиновых мотора достались Каптюру от Дастера без изменений, и особенности их обслуживания давно известны по многим машинам концерна Renault-Nissan.

Двигатель 1.6 HR16 (114 л.с.) хорошо знаком по моделям Note, Sentra и Fluence. Необслуживаемый цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы мотора и неплохо справляется со своими задачами. Ремень навесного оборудования по регламенту меняют через каждые 90 000 км (или каждые четыре года). Увы, в его приводе не предусмотрен ролик-натяжитель. Заводская инструкция предлагает при замене ремня снимать шкив коленчатого вала, а для этого нужен специнструмент. Благо, есть альтернативный способ, хотя он тоже не из самых простых: старый ремень срезают, а новый устанавливают с помощью специнструмента или натягивают рукой на шкив водяного насоса, одновременно вращая коленчатый вал.

Самая сложная операция при обслуживании двигателя 1.6 — банальная, казалось бы, замена свечей. Это приходится делать каждые 30 000 км, и сначала нужно снять впускной трубопровод. Операция довольно трудоемкая и отпугнет многих любителей делать всё своими руками. На большинстве моторов машин-одноклассников индивидуальные катушки зажигания закрывает лишь декоративная крышка.

Хомуты крепления воздушного патрубка [красная стрелка] ослабляем шлицевой отверткой или головкой «на 7». Место фиксации правого шланга вентиляции картерных газов на впускном трубопроводе показано стрелкой [зеленая стрелка]. Для снятия магистрали вентиляции трубопровода сжимаем ее крепления с двух сторон [желтая стрелка]. Для снятия разъема с датчика температуры воздуха на впуске нажимаем на металлическую скобу [оранжевая стрелка]. Левый шланг вентиляции картера закреплен на штуцере хомутом [голубая стрелка]. Дроссель закреплен на впускном трубопроводе четырьмя болтами «на 8». Разъем датчика давления воздуха имеет простой фиксатор [красная стрелка]. Магистраль от адсорбера подведена к впускному трубопроводу за дроссельной заслонкой. Крепление — стандартный быстросъем с квад­ратным фиксатором [зеленая стрелка]. Индивидуальные катушки зажигания закреплены болтами «на 10». Для снятия их разъемов нажимаем на язычок фикса­тора [желтая стрелка]. Свечи вывертываем высокой головкой «на 14». Сливную пробку поддона двигателя 1.6 [красная стрелка] откручиваем ключом «на 15». Доступ к масляному фильтру [синяя стрелка] свободный, для его снятия подойдет любой подручный инструмент. Для откручивания сливной пробки поддона вариатора [желтая стрелка] используем головку «на 19». Сливные масляные пробки мотора 2.0 [оранжевая стрелка] и механической коробки передач [синяя стрелка] сделаны под квадрат «на ⅜ дюйма».

Снятие трубопровода начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее демонтируем патрубок от корпуса воздушного фильтра к дросселю и разъемы с датчиков давления и температуры воздуха на впуске. Откручиваем корпус электронной заслонки от коллектора и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его подогрева.

Трубопровод зафиксирован снизу пятью длинными болтами «на 10» на головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами на клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним креплениям снимаем воздухозаборник. Он имеет простую фиксацию. Все прокладки на трубопроводе многоразовые. При сборке смажьте посадочное место патрубка на корпусе воздушного фильтра, иначе намучаетесь с его установкой.

Сменный элемент тонкой очистки масла вариатора — в металлическом корпусе. Для снятия откручиваем болт «на 10» [желтая стрелка] и поворачиваем его против часовой стрелки, чтобы отлив [зеленая стрелка] вышел из-за зацепления с язычком на корпусе агрегата. Доступ к масляному фильтру [оранжевая стрелка] двигателя 2.0 ограничен — без съемника не обойтись. Некоторые сервисмены меняют элемент, подлезая снизу, другие — сверху. Механизм регулировки ручника — как у всех машин на платформе B0. Шпилька с гайкой «на 10» [красная стрелка] закрыта откидываемым резиновым колпачком. Для простоты доступа снимаем пластиковую крышку перед рукояткой ручника, поддев ее пальцами со стороны выреза. Заливное отверстие раздаточной коробки — под традиционной для «французов» белой пластиковой пробкой [зеленая стрелка], а сливная пробка [синяя стрелка] сделана под квадрат «на ⅜ дюйма». Доступ к обеим свободный. Заливное отверстие на механической коробке передач расположено за левым приводом. Его закрывает белая пластиковая пробка [оранжевая стрелка]. Вентиль штуцера для выпуска воздуха из системы охлаждения двигателя [желтая стрелка] расположен на верхнем патрубке печки, рядом с вакуумным усилителем тормозов.

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Хорошо зарекомендовавший себя бензиновый двигатель 2.0 (143 л.с.) имеет единственный, но серьезный недостаток. Ремень привода ГРМ необходимо менять через каждые 90 000 км (или через четыре года), и эта операция довольно трудоемкая. Здесь не обойтись без специнструмента для выставления валов по меткам.

В приводе навесного оборудования у двигателя 2.0 есть привычный автоматический ролик-натяжитель. Регламент замены навесного ремня — как у привода ГРМ. Объединение производителем этих операций при обслуживании — очень разумный ход.

На моторе 2.0 доступ к индивидуальным катушкам зажигания свободный. Они закреплены болтами «на 8», свечи — под головку «на 16». Разъемы на катушках снабжены простыми фиксаторами. Правда, снимать их не очень удобно из-за близости каналов впускного трубопровода.

Доступ к сливной и заливной пробкам заднего дифференциала [синяя стрелка] свободный, обе сделаны под шестигранник «на 10». Сливная и по совместительству заливная пробка АКП [оранжевая стрелка] сделана под квадрат «на ⅜ дюйма». Для ослабления автоматического ролика-натяжителя навесного ремня мотора 2.0 используем шестигранный отлив [зеленая стрелка], выполненный под ключ «на 16». Пенал с воздушным фильтром двигателя закреплен в корпусе двумя защелками. Для снятия сжимаем их [желтая стрелка]. Интервал замены фильтра — каждые 15 000 км. Задняя противотуманка расположена в левой части бампера. Патрон с лампой зафиксирован поворотом. Вынимаем его, не снимая разъем — длина проводки позволяет. По аналогичной схеме осуществляется замена лампы заднего хода на противоположной стороне бампера. Патрон лампы габаритки [красная стрелка] установлен внатяг в корпусе фары. Для снятия тянем его на себя, приложив небольшое усилие. Лампа дальнего света Н1 закреплена пружиной на замках [синяя стрелка], разъем не имеет фиксаторов.

От общего к частному

Антифриз меняют через каждые 90 000 км (или через три года) — непривычно малый интервал. Сливных пробок нет, поэтому снимаем нижний патрубок радиатора (это обычный для французских машин прием). Он закреплен металлическим хомутом, подбираться к его усикам не очень удобно.

Стоящий перед расширительным бачком антифриза вроде бы выносной топливный фильтр — на самом деле компенсатор пульсаций топлива, у него внутри пустая полость. Аналогичная конструкция реализована и на Дастере. На самом деле фильтр встроен в топливный насос, расположенный в баке. Увы, он недоступен как отдельная запчасть, придется менять насос в сборе, по регламенту — через каждые 120 000 км. У большинства конкурентов фильтр тоже встроен в насос, но доступен как отдельная деталь.

Для замены щетки переднего стеклоочистителя отводим фиксатор [голубая стрелка] вниз — передняя часть крепления выходит из зацепления. Далее вынимаем щетку из поводка. Операция не доставит хлопот. Для замены лампы подсветки номерного знака снимаем ее плафон. Он закреплен упругим пластиковым язычком с одной стороны [зеленая стрелка] и жесткими усиками — с другой [синяя стрелка]. Для снятия сдвигаем его от центра наружу, при этом жесткие усики выйдут из зацепления с накладкой крышки багажника. Для удобства предварительно снимаем рамку номера. Замок пружины крепления лампы ближнего света Н1 показан стрелкой [желтая стрелка]. Ее электрический разъем сделан без фиксаторов. Щетка заднего стеклоочистителя имеет стандартные крепления на поводке. Фиксация не слишком тугая, поэтому при замене элемента потребуются минимальные усилия. Для снятия крышки салонного фильтра сжимаем две характерные защелки [оранжевая стрелка].

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Версии с мотором 2.0 оборудованы гидроусилителем руля, а двигателю 1.6 полагается электрогидравлический. Масло в обеих системах не подлежит регламентной замене. Все соединения на магистралях завальцованы, по­этому при необходимости сервисмены делают частичную замену жидкости — откачивают ее из расширительного бачка, доливают свежую и прогоняют по системе. И так несколько раз. Увы, в отличие от классического гидроусилителя, расширительный бачок системы ЭГУР в сборе с насосом и блоком управления расположен неудачно — практически под левой фарой. Доливать в него масло и контролировать уровень очень неудобно.

Полноприводные версии Каптюра доступны только с мотором 2.0, который агрегатируется с четырехступенчатым автоматом или шестиступенчатой механикой. Задняя подвеска у модификации со всеми ведущими независимая, в багажник уложена докатка. Переднеприводные версии идут с мотором 1.6 в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Сзади у них более компактная упругая балка, освободившая место для откидываемой площадки с полноразмерной запаской.

Масло во всех узлах и агрегатах трансмиссий обоих типов залито на весь срок их службы. Однако инженеры всё же позаботились об удобных технологических отверстиях для замены жидкостей.

Открутив крепежный болт площадки запасного колеса, немного приподнимаем ее, чтобы она вышла из замка, и опускаем вниз. Установку производим в обратном порядке. Поднимаем ее вверх до защелкивания на замке и затягиваем болт.

Для доступа к болту фиксации замка площадки запасного колеса (на модификации с мотором 1.6) откидываем заглушку на накладке проема багажника, поддев ее со стороны прорези [красная стрелка]. Болт сделан под головку «на 17». Для него предусмотрен соответствующий выход на длинном конце баллонного ключа.

У обеих механических коробок схожие корпусы и, соответственно, одинаковое расположение и вид сливных и заливных пробок. Автомат с индексом DP8, как и его старшие родственники DP0 и DP2, имеет единое отверстие для слива и залива масла. Под пробкой расположена мерная трубка, которую выкручивают при сливе масла, а затем ставят на место. Ее высота определяет нормальный уровень масла в прогретой коробке. У большинства автоматов других производителей сделаны отдельные, более удобные отверстия для замены жидкости.

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Несмотря на заводской регламент, дилеры рекомендуют менять масло в вариаторе JF015E через каждые 40 000 км. Операцию проводят со снятием поддона, промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки. Для залива жидкости используют отверстие контрольного щупа. Замена масла не составляет особого труда и заметно продлевает жизнь вариатору. При выполнении этой операции дилеры сбрасывают счетчик старения масла. Его показания имеют информационный характер и не влияют на работу агрегата.

На версиях с мотором 1.6 передние суппорты закреплены болтами «на 13» в направляющих с отливами под ключ «на 15». У модификаций с двигателем 2.0 передние тормозные диски — увеличенного диаметра. Суппорты закреплены на двух направляющих под шестигранник «на 7». У всех Каптюров на задней оси установлены барабанные тормоза. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламент ее замены — каждые 90 000 км (или три года). Интервал неожиданно велик, обычно это 30 000 км (или два года).

В общем

У машин с разными моторами компоновка подкапотного пространства практически одинаковая. Аккумулятор зафиксирован сверху металлической планкой на двух шпильках с гайками «на 10». Клеммы имеют обычный крепеж, а на заводской батарее есть ручки — менять ее очень удобно.

Подкапотный блок предохранителей размещен рядом с аккумулятором. Его верхняя крышка закреплена двумя простыми защелками — спереди и сзади. Салонный блок расположен под торпедо, левее и ниже рулевой колонки. Его крышка закреплена шестью фиксаторами по периметру. Для снятия сдергиваем ее за нижнюю часть в месте небольшого углубления. Как обычно, французские блоки обделены обозначениями схем и запасными предохранителями.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Регламент замены фильтрующего элемента — каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована двумя простыми защелками. А вот отверстие под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке.

Полноценную металлическую защиту картера ставят на заводе. Она зафиксирована восемью болтами «на 10». Для доступа к двум передним креплениям защиты приспускаем нижний пыльник бампера, открутив на нем три торкса Т30.

Фонарь в крыле закреплен двумя саморезами под торкс T20 [синяя стрелка], продольным фиксатором [зеленая стрелка] и угловым ушком [голубая стрелка], которое заходит на шляпку пистона [фиолетовая стрелка]. Плата с лампами зафиксирована четырьмя защелками [красная стрелка] и тремя направляющими [желтая стрелка].

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Доступ к лампам в фарах приемлемый. Патроны поворотников закреплены во внешних углах корпусов поворотом. Лампа ближнего света стоит в отдельном колодце, закрытом резиновой крышкой. Ее крепления и разъем хорошо видны. Аналогичная картина — с лампой дальнего света и габариткой, расположенными в соседнем колодце.

Противотуманки и ходовые огни в переднем бампере светодиодные. В случае перегорания отдельных сегментов придется менять элементы в сборе. Аналогичная ситуация — с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника.

Задняя противотуманка и секция заднего хода расположены в углах заднего бампера. К патронам ламп можно свободно подлезть, не поднимая автомобиль.

«Фонари» на крышке багажника — это декоративные отражатели, ламп в них нет. В фонарях на крыльях стоят лампы поворотников и стоп-сигналов, а габаритные огни — светодиодные. Технологические отверстия в нишах кузова не предусмотрены, поэтому для замены ламп придется снимать фонари. Закреплены они незамысловато: после откручивания креплений вытягиваем фонарь на себя. Демонтаж и установка не доставят особых хлопот. А вот плата с лампами зафиксирована на корпусе фонаря множеством направляющих и защелок, которые можно поломать.

ИТОГ

Renault Kaptur набрал 13,63 балла — это средний показатель. Подвели «француза» в основном двигатели. Для объективного сравнения с моноприводными конкурентами мы в итоговой оценке не учитывали работы по обслуживанию узлов полного привода.

Трудоемкость и ориентировочная стоимость отдельных работ у дилера Операция Цена, руб. Трудоемкость, н/ч (1 н/ч = 1950 руб.) Замена масла в ДВС (с масляным фильтром) 1560 0,8 Замена воздушного фильтра ДВС 195 0,1 Замена топливного фильтра 1170 0,6 Замена салонного фильтра 195 0,1 Замена АКБ 585 0,3 Замена ремня ГРМ 5655 2,9 Замена навесного ремня: для мотора 1.6 / 2.0 780 / 1170 0,4 / 0,6 Замена антифриза 1560 0,8 Замена передних тормозных колодок 1950 1,0 Замена передних тормозных дисков 2340 1,2 Замена задних тормозных колодок 2730 1,4 Замена задних барабанов 1950 1,0 Регулировка ручника 585 0,3 Замена свечей зажигания: для мотора 1.6 / 2.0 390 / 1170 0,2 / 0,6 Замена масла в МКП 1170 0,6 Замена масла в АКП 3510 1,8 Замена масла в вариаторе 1950 1,0 Замена масла в раздаточной коробке 975 0,5 Замена масла в заднем редукторе 585 0,3 Замена щеток переднего стеклоочистителя 390 0,2 Замена щетки заднего стеклоочистителя 195 0,1 Замена лампы внешнего освещения 390 0,2 Замена тормозной жидкости 1170 0,6 Итого* 26 578 13,63 *Усредненный показатель для разных модификаций автомобиля, без учета работ по обслуживанию узлов системы полного привода (раздаточная коробка и задний редуктор).





Редакция благодарит техцентр «МосрентСервис» за помощь в подготовке материала.



