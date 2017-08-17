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Renault Kaptur
Дебют март 2016 года, Москва
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатели бензиновые: 1.6, 114 л.с.; 2.0, 143 л.с.
Коробки передач М5, М6, А4, вариатор
Привод передний, полный
Комплектации Life, Drive, Style
Цена 879 000–1 194 990 руб.
Kaptur — очередная модель, построенная на модернизированной платформе Global Access. По сути, это Duster в новой обертке — с тем же набором основных узлов и агрегатов.
Оценивать его ремонтопригодность будем с оглядкой на конкурентов‑одноклассников. Тем более что недавно мы проверяли по этому параметру Крету (ЗР, № 1, 2017), которая является одним из основных соперников Каптюра.
Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
Строптивый дуэт
Двигатель 1.6 HR16 (114 л.с.) хорошо знаком по моделям Note, Sentra и Fluence. Необслуживаемый цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы мотора и неплохо справляется со своими задачами. Ремень навесного оборудования по регламенту меняют через каждые 90 000 км (или каждые четыре года). Увы, в его приводе не предусмотрен ролик-натяжитель. Заводская инструкция предлагает при замене ремня снимать шкив коленчатого вала, а для этого нужен специнструмент. Благо, есть альтернативный способ, хотя он тоже не из самых простых: старый ремень срезают, а новый устанавливают с помощью специнструмента или натягивают рукой на шкив водяного насоса, одновременно вращая коленчатый вал.
Самая сложная операция при обслуживании двигателя 1.6 — банальная, казалось бы, замена свечей. Это приходится делать каждые 30 000 км, и сначала нужно снять впускной трубопровод. Операция довольно трудоемкая и отпугнет многих любителей делать всё своими руками. На большинстве моторов машин-одноклассников индивидуальные катушки зажигания закрывает лишь декоративная крышка.
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Хомуты крепления воздушного патрубка [красная стрелка] ослабляем шлицевой отверткой или головкой «на 7». Место фиксации правого шланга вентиляции картерных газов на впускном трубопроводе показано стрелкой [зеленая стрелка]. Для снятия магистрали вентиляции трубопровода сжимаем ее крепления с двух сторон [желтая стрелка].
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Для снятия разъема с датчика температуры воздуха на впуске нажимаем на металлическую скобу [оранжевая стрелка]. Левый шланг вентиляции картера закреплен на штуцере хомутом [голубая стрелка].
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Дроссель закреплен на впускном трубопроводе четырьмя болтами «на 8». Разъем датчика давления воздуха имеет простой фиксатор [красная стрелка]. Магистраль от адсорбера подведена к впускному трубопроводу за дроссельной заслонкой. Крепление — стандартный быстросъем с квадратным фиксатором [зеленая стрелка].
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Индивидуальные катушки зажигания закреплены болтами «на 10». Для снятия их разъемов нажимаем на язычок фиксатора [желтая стрелка]. Свечи вывертываем высокой головкой «на 14».
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Сливную пробку поддона двигателя 1.6 [красная стрелка] откручиваем ключом «на 15». Доступ к масляному фильтру [синяя стрелка] свободный, для его снятия подойдет любой подручный инструмент. Для откручивания сливной пробки поддона вариатора [желтая стрелка] используем головку «на 19».
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Сливные масляные пробки мотора 2.0 [оранжевая стрелка] и механической коробки передач [синяя стрелка] сделаны под квадрат «на ⅜ дюйма».
Снятие трубопровода начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее демонтируем патрубок от корпуса воздушного фильтра к дросселю и разъемы с датчиков давления и температуры воздуха на впуске. Откручиваем корпус электронной заслонки от коллектора и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его подогрева.
Трубопровод зафиксирован снизу пятью длинными болтами «на 10» на головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами на клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним креплениям снимаем воздухозаборник. Он имеет простую фиксацию. Все прокладки на трубопроводе многоразовые. При сборке смажьте посадочное место патрубка на корпусе воздушного фильтра, иначе намучаетесь с его установкой.
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Сменный элемент тонкой очистки масла вариатора — в металлическом корпусе. Для снятия откручиваем болт «на 10» [желтая стрелка] и поворачиваем его против часовой стрелки, чтобы отлив [зеленая стрелка] вышел из-за зацепления с язычком на корпусе агрегата.
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Доступ к масляному фильтру [оранжевая стрелка] двигателя 2.0 ограничен — без съемника не обойтись. Некоторые сервисмены меняют элемент, подлезая снизу, другие — сверху.
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Механизм регулировки ручника — как у всех машин на платформе B0. Шпилька с гайкой «на 10» [красная стрелка] закрыта откидываемым резиновым колпачком. Для простоты доступа снимаем пластиковую крышку перед рукояткой ручника, поддев ее пальцами со стороны выреза.
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Заливное отверстие раздаточной коробки — под традиционной для «французов» белой пластиковой пробкой [зеленая стрелка], а сливная пробка [синяя стрелка] сделана под квадрат «на ⅜ дюйма». Доступ к обеим свободный.
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Заливное отверстие на механической коробке передач расположено за левым приводом. Его закрывает белая пластиковая пробка [оранжевая стрелка].
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Вентиль штуцера для выпуска воздуха из системы охлаждения двигателя [желтая стрелка] расположен на верхнем патрубке печки, рядом с вакуумным усилителем тормозов.
В приводе навесного оборудования у двигателя 2.0 есть привычный автоматический ролик-натяжитель. Регламент замены навесного ремня — как у привода ГРМ. Объединение производителем этих операций при обслуживании — очень разумный ход.
На моторе 2.0 доступ к индивидуальным катушкам зажигания свободный. Они закреплены болтами «на 8», свечи — под головку «на 16». Разъемы на катушках снабжены простыми фиксаторами. Правда, снимать их не очень удобно из-за близости каналов впускного трубопровода.
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Доступ к сливной и заливной пробкам заднего дифференциала [синяя стрелка] свободный, обе сделаны под шестигранник «на 10».
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Сливная и по совместительству заливная пробка АКП [оранжевая стрелка] сделана под квадрат «на ⅜ дюйма».
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Для ослабления автоматического ролика-натяжителя навесного ремня мотора 2.0 используем шестигранный отлив [зеленая стрелка], выполненный под ключ «на 16».
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Пенал с воздушным фильтром двигателя закреплен в корпусе двумя защелками. Для снятия сжимаем их [желтая стрелка]. Интервал замены фильтра — каждые 15 000 км.
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Задняя противотуманка расположена в левой части бампера. Патрон с лампой зафиксирован поворотом. Вынимаем его, не снимая разъем — длина проводки позволяет. По аналогичной схеме осуществляется замена лампы заднего хода на противоположной стороне бампера.
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Патрон лампы габаритки [красная стрелка] установлен внатяг в корпусе фары. Для снятия тянем его на себя, приложив небольшое усилие. Лампа дальнего света Н1 закреплена пружиной на замках [синяя стрелка], разъем не имеет фиксаторов.
От общего к частному
Антифриз меняют через каждые 90 000 км (или через три года) — непривычно малый интервал. Сливных пробок нет, поэтому снимаем нижний патрубок радиатора (это обычный для французских машин прием). Он закреплен металлическим хомутом, подбираться к его усикам не очень удобно.
Стоящий перед расширительным бачком антифриза вроде бы выносной топливный фильтр — на самом деле компенсатор пульсаций топлива, у него внутри пустая полость. Аналогичная конструкция реализована и на Дастере. На самом деле фильтр встроен в топливный насос, расположенный в баке. Увы, он недоступен как отдельная запчасть, придется менять насос в сборе, по регламенту — через каждые 120 000 км. У большинства конкурентов фильтр тоже встроен в насос, но доступен как отдельная деталь.
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Для замены щетки переднего стеклоочистителя отводим фиксатор [голубая стрелка] вниз — передняя часть крепления выходит из зацепления. Далее вынимаем щетку из поводка. Операция не доставит хлопот.
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Для замены лампы подсветки номерного знака снимаем ее плафон. Он закреплен упругим пластиковым язычком с одной стороны [зеленая стрелка] и жесткими усиками — с другой [синяя стрелка]. Для снятия сдвигаем его от центра наружу, при этом жесткие усики выйдут из зацепления с накладкой крышки багажника. Для удобства предварительно снимаем рамку номера.
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Замок пружины крепления лампы ближнего света Н1 показан стрелкой [желтая стрелка]. Ее электрический разъем сделан без фиксаторов.
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Щетка заднего стеклоочистителя имеет стандартные крепления на поводке. Фиксация не слишком тугая, поэтому при замене элемента потребуются минимальные усилия.
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Для снятия крышки салонного фильтра сжимаем две характерные защелки [оранжевая стрелка].
Полноприводные версии Каптюра доступны только с мотором 2.0, который агрегатируется с четырехступенчатым автоматом или шестиступенчатой механикой. Задняя подвеска у модификации со всеми ведущими независимая, в багажник уложена докатка. Переднеприводные версии идут с мотором 1.6 в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Сзади у них более компактная упругая балка, освободившая место для откидываемой площадки с полноразмерной запаской.
Масло во всех узлах и агрегатах трансмиссий обоих типов залито на весь срок их службы. Однако инженеры всё же позаботились об удобных технологических отверстиях для замены жидкостей.
У обеих механических коробок схожие корпусы и, соответственно, одинаковое расположение и вид сливных и заливных пробок. Автомат с индексом DP8, как и его старшие родственники DP0 и DP2, имеет единое отверстие для слива и залива масла. Под пробкой расположена мерная трубка, которую выкручивают при сливе масла, а затем ставят на место. Ее высота определяет нормальный уровень масла в прогретой коробке. У большинства автоматов других производителей сделаны отдельные, более удобные отверстия для замены жидкости.
Несмотря на заводской регламент, дилеры рекомендуют менять масло в вариаторе JF015E через каждые 40 000 км. Операцию проводят со снятием поддона, промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки. Для залива жидкости используют отверстие контрольного щупа. Замена масла не составляет особого труда и заметно продлевает жизнь вариатору. При выполнении этой операции дилеры сбрасывают счетчик старения масла. Его показания имеют информационный характер и не влияют на работу агрегата.
На версиях с мотором 1.6 передние суппорты закреплены болтами «на 13» в направляющих с отливами под ключ «на 15». У модификаций с двигателем 2.0 передние тормозные диски — увеличенного диаметра. Суппорты закреплены на двух направляющих под шестигранник «на 7». У всех Каптюров на задней оси установлены барабанные тормоза. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламент ее замены — каждые 90 000 км (или три года). Интервал неожиданно велик, обычно это 30 000 км (или два года).
В общем
У машин с разными моторами компоновка подкапотного пространства практически одинаковая. Аккумулятор зафиксирован сверху металлической планкой на двух шпильках с гайками «на 10». Клеммы имеют обычный крепеж, а на заводской батарее есть ручки — менять ее очень удобно.
Подкапотный блок предохранителей размещен рядом с аккумулятором. Его верхняя крышка закреплена двумя простыми защелками — спереди и сзади. Салонный блок расположен под торпедо, левее и ниже рулевой колонки. Его крышка закреплена шестью фиксаторами по периметру. Для снятия сдергиваем ее за нижнюю часть в месте небольшого углубления. Как обычно, французские блоки обделены обозначениями схем и запасными предохранителями.
Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Регламент замены фильтрующего элемента — каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована двумя простыми защелками. А вот отверстие под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке.
Полноценную металлическую защиту картера ставят на заводе. Она зафиксирована восемью болтами «на 10». Для доступа к двум передним креплениям защиты приспускаем нижний пыльник бампера, открутив на нем три торкса Т30.
Противотуманки и ходовые огни в переднем бампере светодиодные. В случае перегорания отдельных сегментов придется менять элементы в сборе. Аналогичная ситуация — с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника.
Задняя противотуманка и секция заднего хода расположены в углах заднего бампера. К патронам ламп можно свободно подлезть, не поднимая автомобиль.
«Фонари» на крышке багажника — это декоративные отражатели, ламп в них нет. В фонарях на крыльях стоят лампы поворотников и стоп-сигналов, а габаритные огни — светодиодные. Технологические отверстия в нишах кузова не предусмотрены, поэтому для замены ламп придется снимать фонари. Закреплены они незамысловато: после откручивания креплений вытягиваем фонарь на себя. Демонтаж и установка не доставят особых хлопот. А вот плата с лампами зафиксирована на корпусе фонаря множеством направляющих и защелок, которые можно поломать.
ИТОГ
Renault Kaptur набрал 13,63 балла — это средний показатель. Подвели «француза» в основном двигатели. Для объективного сравнения с моноприводными конкурентами мы в итоговой оценке не учитывали работы по обслуживанию узлов полного привода.
|
Трудоемкость и ориентировочная стоимость отдельных работ у дилера
|
Операция
|
Цена, руб.
|
Трудоемкость, н/ч (1 н/ч = 1950 руб.)
|
Замена масла в ДВС (с масляным фильтром)
|
1560
|
0,8
|
Замена воздушного фильтра ДВС
|
195
|
0,1
|
Замена топливного фильтра
|
1170
|
0,6
|
Замена салонного фильтра
|
195
|
0,1
|
Замена АКБ
|
585
|
0,3
|
Замена ремня ГРМ
|
5655
|
2,9
|
Замена навесного ремня: для мотора 1.6 / 2.0
|
780 / 1170
|
0,4 / 0,6
|
Замена антифриза
|
1560
|
0,8
|
Замена передних тормозных колодок
|
1950
|
1,0
|
Замена передних тормозных дисков
|
2340
|
1,2
|
Замена задних тормозных колодок
|
2730
|
1,4
|
Замена задних барабанов
|
1950
|
1,0
|
Регулировка ручника
|
585
|
0,3
|
Замена свечей зажигания: для мотора 1.6 / 2.0
|
390 / 1170
|
0,2 / 0,6
|
Замена масла в МКП
|
1170
|
0,6
|
Замена масла в АКП
|
3510
|
1,8
|
Замена масла в вариаторе
|
1950
|
1,0
|
Замена масла в раздаточной коробке
|
975
|
0,5
|
Замена масла в заднем редукторе
|
585
|
0,3
|
Замена щеток переднего стеклоочистителя
|
390
|
0,2
|
Замена щетки заднего стеклоочистителя
|
195
|
0,1
|
Замена лампы внешнего освещения
|
390
|
0,2
|
Замена тормозной жидкости
|
1170
|
0,6
|
Итого*
|
26 578
|
13,63
|
*Усредненный показатель для разных модификаций автомобиля, без учета работ по обслуживанию узлов системы полного привода (раздаточная коробка и задний редуктор).
|
Сводный чарт ремонтопригодности моделей последних поколений (баллы)
|
1. УАЗ Патриот — 7,88
|
6. Renault Logan/Sandero — 12,5
|
11. Kia сee’d — 14,2
|
2. Honda Civic — —8,85
|
7. Peugeot 408 — 12,7
|
12. Ford Fiesta — 14,5
|
3. Hyundai Creta — 9,5
|
8. Renault Kaptur — 13,63
|
13. Chevrolet Aveo — 15,35
|
4. Skoda Rapid — 11,85
|
9. Chevrolet Cobalt — 13,8
|
14. Chery Tiggo FL — 15,5
|
5. SsangYong Actyon — 12,2
|
10. Ford Focus — 13,9
|
15. Nissan Almera — 17,3
Редакция благодарит техцентр «МосрентСервис» за помощь в подготовке материала.