Чтобы продать машину, сегодня не нужно обращаться в ГИБДД для снятия ТС с учета. И многих россиян такая самостоятельность пугает. Для них — наш подробный алгоритм действий.

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Как перепродавали машину в прежние времена? Для проверки на юридическую чистоту ехали вместе с потенциальным покупателем на пост ДПС, перед продажей снимали автомобиль с учета, договор купли-продажи составляли в «комиссионке», там же проверяли полученные деньги, и уже потом новый владелец снова ехал в ГИБДД ставить покупку на учет и получать новые номера. Теперь проверить историю можно на портале «Автокод», процедуру снятия с учета «для продажи» упразднили, а договор можно составить и подписать, не отдавая кровные рубли дармоедам-посредникам.

Итак, покупатель найден, цена обговорена, можно приступать к сделке. Для начала убедитесь, что в ПТС есть как минимум одна свободная графа, куда можно вписать данные нового владельца. Если главный документ автомобиля уже заполнен, придется получить в ГИБДД новый. В противном случае сведения о покупателе отразить будет негде. Причем менять бланк по собственной инициативе заранее не советуем. Надпись «Дубликат» на ПТС может отпугнуть потенциального покупателя, и продажа затянется. Лучше показать оригинал, в котором будет видна история автомобиля.

Как заполнить договор купли-продажи автомобиля?

Данные нового собственника в ПТС должны внести сами участники сделки.

Договор купли-продажи можно написать на чистом листе бумаги, но проще такой договор скачать (ссылки на образцы необходимых документов в конце статьи) и распечатать. Заполнить необходимые поля можно от руки. Только весь договор лучше заполнять одной рукой и одной ручкой, чтобы у нового владельца не возникло дополнительных сложностей при постановке на учет в ГИБДД. Инспектор может усомниться в подлинности такого документа.

В договоре должны быть указаны дата и место его составления, стоимость транспортного средства, фамилия, имя, отчество продавца и покупателя, их адреса и паспортные данные, идентификационные данные транспортного средства (марка, модель, цвет, год выпуска, VIN), серия, номер, дата выдачи паспорта транспортного средства (ПТС), а также данные регистрационного документа (СТС) и госномер (при их наличии). Нелишне будет указать, что покупатель принимает транспортное средство в исправном состоянии и не имеет претензий.

Договор составляется в трех экземплярах. Один остается у продавца, два — у покупателя, который, в свою очередь, один отдаст в ГИБДД при регистрации машины.

Как заполнить ПТС?

Теперь можно приступать к заполнению ПТС. В новом поле (всего их на бланке шесть) нужно указать полное имя нового владельца, его адрес прописки и дату сделки. В графе «Документ на право собственности» просто указываем «Договор купли-продажи от такого-то числа». Ниже ставят свои подписи продавец (прежний собственник) и покупатель (настоящий собственник). Если автомобиль продает юридическое лицо, то потребуется поставить его печать.

В какой момент передавать деньги?

Обмен денег на машину — самый скользкий вопрос сделки. Каждая из сторон (а чаще всего это незнакомые люди) в известной степени не доверяет партнеру. С юридической точки зрения право собственности переходит с подписанием договора купли-продажи. Поэтому, заполнив договор и ПТС, подписи в них лучше сразу не ставить. Сделать это правильнее непосредственно в момент расчета. Продавец получает деньги, покупатель — документы и ключи от автомобиля. Одновременно стороны своими автографами в договоре и ПТС удостоверяют, что сделка состоялась.

Передача денег осталась самым тонким моментом сделки. Но с повсеместным распространением банкоматов, пластиковых карт и sms-оповещений о поступлении средств процедура стала спокойнее для всех.

Нужен ли акт приема-передачи автомобиля?

Помимо указанных выше документов рекомендуем составить акт приема-передачи машины. Он отдельно подтвердит факт перехода имущества к новому владельцу. В нем необходимо проставить точное время. Дело в том, что покупателю закон отводит десять дней на перерегистрацию автомобиля. До этого момента для камер фиксации нарушений он принадлежит вам. С помощью договора и акта полученные после продажи «письма счастья» можно будет оспорить, одновременно предоставив ГИБДД все данные реального нарушителя. Только учтите, что на обжалование штрафа отводится всего 10 дней с момента вступления в силу постановления. Так что сразу после продажи автомобиля желательно отслеживать информацию о штрафах на сайте ГИБДД, чтобы в случае чего оперативно обжаловать их.

Какие документы остаются у бывшего владельца, а какие переходят новому?

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Бывший владелец отдает покупателю ПТС. Позже в ГИБДД в этот паспорт внесут оставшиеся сведения, а СТС выдадут новое.

Что же касается прежнего свидетельства о регистрации ТС, то обычно его отдают новому владельцу, а он, в свою очередь, сдает этот документ в ГИБДД при перерегистрации машины. Так у инспектора меньше поводов усомниться в законности сделки по продаже автомобиля. Но формально СТС не обязательно сдавать в ГИБДД.

Более того, если есть сомнения в добросовестности покупателя, лучше оставить СТС у себя. Ведь в теории новый владелец сможет ездить с вашим СТС до тех пор, пока вы не обратитесь в ГИБДД для снятия с учета. Все это время вам будут приходить штрафы и транспортный налог.

Замена номеров

Номерные знаки остаются на автомобиле. Если продавец пожелает сохранить номера за собой для следующей машины, перед продажей ему необходимо сначала перерегистрировать машину. Старые «жестянки» останутся на хранении в подразделении ГИБДД на 180 дней, с новыми транспортное средство перейдет покупателю. В свою очередь, покупатель также может попросить заменить номера при регистрации покупки на свое имя.

На регистрационные действия в ГИБДД теперь нужно ехать только один раз — новому владельцу. И номера при этом можно оставить прежние.

Нужно ли оформлять новый полис ОСАГО?

Полис ОСАГО остается у прежнего собственника. В нем можно менять перечень допущенных к управлению лиц и собственника автомобиля, но не страхователя. А это и есть главное лицо для страховой компании! В случае ДТП вести дела она будет именно с ним — старым владельцем. То есть новому хозяину придется искать продавца или в момент покупки машины брать от него доверенность на представление интересов у страховщика. Стоят ли такие сложности нескольких сэкономленных тысяч рублей?

А вот продавец еще может получить от старого полиса ОСАГО пользу. Достаточно приехать в офис страховой компании и написать заявление о расторжении договора и возврате части уплаченной страховой премии. Интересно, что закон не позволяет проделать эту процедуру «просто так» (например, если вы решили несколько месяцев не пользоваться машиной). Страховщику необходимо предоставить документы, подтверждающие факт продажи автомобиля.

Для оформления нового полиса ОСАГО покупателю машины нужно сначала получить диагностическую карту. Так что, если срок ее действия еще не истек, продавец может отдать ее новому владельцу. Учтите, что на оформление нового полиса ОСАГО покупателю отводится 10 дней со дня заключения сделки.

Итог

Сначала заполняем договор купли-продажи, ПТС и акт приема-передачи. Подписываем все три документа одновременно с передачей денег. Новому владельцу переходят ПТС, номерные знаки и диагностическая карта. Полис ОСАГО остается у продавца, СТС — по договоренности сторон.

Образцы необходимых документов:

Договор купли-продажи ТС [скачать]

Акт приема-передачи ТС [скачать]

Фото: «За рулем» и ТАСС