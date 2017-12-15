Hyundai Creta, Mazda CX-5, Ford Kuga, Renault Koleos, Mini Cooper Countryman и Jeep Wrangler Rubicon — пять новых кроссоверов и «олдскульный» внедорожник уже прошли проверку на интеллект полного привода, которую мы проводим с помощью специальных роликовых платформ. Настало время испытать машины на реальном бездорожье.

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Сравнительные тесты с применением роликовых платформ собственной разработки мы проводим регулярно. Ролики обеспечивают нулевой коэффициент сопротивления качению. Подставляя их под два или три колеса в разных комбинациях, мы определяем, насколько умело полноприводная трансмиссия распоряжается крутящим моментом. Ведь если не перераспределить тягу на колесо с хорошим «зацепом», машина с места не тронется. А уж если она съедет с роликов, то и на реальном бездорожье ей будет легко.

Итак, мы уже выяснили, как наши подопечные справляются с роликами. Hyundai Creta и Renault Koleos набрали по 8 баллов, пара Ford Kuga и Mazda CX-5 — 14 баллов. Mini Cooper Countryman к нашему удивлению справился еще лучше: 19 баллов. Ну, а истинный внедорожник Jeep Wrangler Rubicon набрал целых 29 баллов (из 35 возможных). Отличный результат! Интересно, изменится ли расклад сил в полевых условиях?

ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА

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Поскольку «диагональ» стала первым упражнением, на котором часть машин засыпалась, с нее и начали.

Все испытуемые повторили свои результаты, за одним исключением. Так как электроника Креты вновь передала на вывешенные колёса небольшой момент, вращающиеся колёса понемногу раскачали легкую машину с кормы на нос, — в итоге она коснулась грунта висящим передним колесом и вырвалась на свободу. Кстати, Koleos подобного проделать не смог, хотя с отключенной системой стабилизации и заблокированной муфтой тоже подавал признаки передачи момента на контактирующие с землей колёса.

Раскисшей грунтовой дороги Creta не боится. Главное — быть осторожным, чтобы не приложиться передним бампером: угол въезда маловат. На роликах Creta не осилила «диагональ». А вот с реальным вывешиванием справилась — благодаря короткой колесной базе: машина слегка раскачалась и коснулась земли, после чего выбралась.

Стоит попасть на такой перегиб, как начинаются проблемы: задняя ось подключается не сразу, а момент на ней ограничен. Приходится брать препятствие ходом. Только Koleos не одолел реального диагонального вывешивания. Даже когда колесо стало касаться грунта, автомобиль не тронулся с места.

Затем мы окунули участников в грязевые «ванны» — подыскали подходящий участок грунтовки, который обильно увлажняется протекающим рядом ручейком. Этакая болотина с чавкающей субстанцией под ногами. Первым на погибель отправили Mini — обладателя самого скромного клиренса (150 мм в нижней точке, по нашим замерам). Каково же было наше удивление, когда он добрался своим ходом до самого гиблого места, преодолел его и вернулся на старт без посторонней помощи! Причем сделал это уверенно, хотя и постоянно чиркал плоским брюхом о грунт. Полноприводная трансмиссия All4 (как xDrive у BMW X1) доказала, что готова к работе не только на скользком асфальте.

Внешность Mini обманчива: он легко преодолел внедорожный участок и вернулся на старт без посторонней помощи. Вряд ли владельцы Mini выберутся даже на такую дорогу. Хотя на раскисшем проселке Countryman неплох.

На серьезном бездорожье Kuga едет более-менее уверенно, а коварный выезд с перегибом был взят с первой попытки. Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка — и машина выбирается из ловушки. Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка, и машина выбирается из ловушки.

Такая раскисшая дорога — разумный предел для Мазды и ей подобных. Mazda вывешивается чуть позже других паркетников и легко освобождается из этого плена.

Остальные участники теста тоже справились с испытанием, но есть нюансы. Мазде и Renault пришлось изрядно побуксовать по причине позднего срабатывания муфты. А вот Creta и Kuga преодолели этот участок даже с небольшим запасом.

Про Jeep Wrangler Rubicon и говорить нечего. Самый коварный отрезок с глубокими и раскисшими тракторными колеями он преодолел играючи.

Jeep Wrangler Rubicon оказался лучшим на роликах и сохранил лидерство на бездорожье. Отличный результат! Там, где остальным участникам теста приходилось ехать «на цыпочках», Rubicon шел с поразительной невозмутимостью.

Большой ход подвески, внушительная геометрическая проходимость и огромный запас прочности позволяют не сбавлять скорость в полях. Rubicon не боится даже отрыва колес от земли. Привод передних колес выполнен через шарниры неравных угловых скоростей.

Словом, на бездорожье расклад почти не изменился. Jeep — безусловный лидер. За ним уверенно ползет на брюхе Mini Cooper Countryman. Ну а на третье место вышел кроссовер Ford Kuga, поскольку Mazda CX-5 буксовала на том же внедорожном участке пути заметно больше.

С момента первого теста мы регулярно загоняли на ролики кроссоверы и внедорожники из сравнительных тестов и, таким образом, набрали солидную базу. Осталось выяснить, как впишется в наш рейтинг эта «великолепная пятерка» кроссоверов и один бескомпромиссный внедорожник Jeep. Но об этом в следующей публикации...