Итак, мы уже выяснили, как наши подопечные справляются с роликами. Hyundai Creta и Renault Koleos набрали по 8 баллов, пара Ford Kuga и Mazda CX-5 — 14 баллов. Mini Cooper Countryman к нашему удивлению справился еще лучше: 19 баллов. Ну, а истинный внедорожник Jeep Wrangler Rubicon набрал целых 29 баллов (из 35 возможных). Отличный результат! Интересно, изменится ли расклад сил в полевых условиях?
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА
Все испытуемые повторили свои результаты, за одним исключением. Так как электроника Креты вновь передала на вывешенные колёса небольшой момент, вращающиеся колёса понемногу раскачали легкую машину с кормы на нос, — в итоге она коснулась грунта висящим передним колесом и вырвалась на свободу. Кстати, Koleos подобного проделать не смог, хотя с отключенной системой стабилизации и заблокированной муфтой тоже подавал признаки передачи момента на контактирующие с землей колёса.
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Раскисшей грунтовой дороги Creta не боится. Главное — быть осторожным, чтобы не приложиться передним бампером: угол въезда маловат.
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На роликах Creta не осилила «диагональ». А вот с реальным вывешиванием справилась — благодаря короткой колесной базе: машина слегка раскачалась и коснулась земли, после чего выбралась.
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Стоит попасть на такой перегиб, как начинаются проблемы: задняя ось подключается не сразу, а момент на ней ограничен. Приходится брать препятствие ходом.
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Только Koleos не одолел реального диагонального вывешивания. Даже когда колесо стало касаться грунта, автомобиль не тронулся с места.
Затем мы окунули участников в грязевые «ванны» — подыскали подходящий участок грунтовки, который обильно увлажняется протекающим рядом ручейком. Этакая болотина с чавкающей субстанцией под ногами. Первым на погибель отправили Mini — обладателя самого скромного клиренса (150 мм в нижней точке, по нашим замерам). Каково же было наше удивление, когда он добрался своим ходом до самого гиблого места, преодолел его и вернулся на старт без посторонней помощи! Причем сделал это уверенно, хотя и постоянно чиркал плоским брюхом о грунт. Полноприводная трансмиссия All4 (как xDrive у BMW X1) доказала, что готова к работе не только на скользком асфальте.
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Внешность Mini обманчива: он легко преодолел внедорожный участок и вернулся на старт без посторонней помощи.
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Вряд ли владельцы Mini выберутся даже на такую дорогу. Хотя на раскисшем проселке Countryman неплох.
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На серьезном бездорожье Kuga едет более-менее уверенно, а коварный выезд с перегибом был взят с первой попытки. Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка — и машина выбирается из ловушки.
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Вывесить Кугу довольно легко, но «диагонали» она не боится. Ощутимая пробуксовка, и машина выбирается из ловушки.
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Такая раскисшая дорога — разумный предел для Мазды и ей подобных.
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Mazda вывешивается чуть позже других паркетников и легко освобождается из этого плена.
Про Jeep Wrangler Rubicon и говорить нечего. Самый коварный отрезок с глубокими и раскисшими тракторными колеями он преодолел играючи.
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Jeep Wrangler Rubicon оказался лучшим на роликах и сохранил лидерство на бездорожье. Отличный результат!
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Там, где остальным участникам теста приходилось ехать «на цыпочках», Rubicon шел с поразительной невозмутимостью.
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Большой ход подвески, внушительная геометрическая проходимость и огромный запас прочности позволяют не сбавлять скорость в полях. Rubicon не боится даже отрыва колес от земли.
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Привод передних колес выполнен через шарниры неравных угловых скоростей.
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