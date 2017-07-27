Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян вновь попалась за рулем

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была Багдасарян, накануне около десяти вечера на ул. Улофа Пальме в Москве. Данная улица находится рядом с любимым местом сбора нелегальных гонщиков и мажоров на Воробьевых горах.
Во время оформления протокола о правонарушении Мара Багдасарян вдруг пожаловалось на резко ухудшившееся состояние здоровья, сообщает телеграмм-канал Mash. Полицейские немедленно вызвали «скорую». Врачи заявили о том, что у Багдасарян «реакция на стресс, угрозы здоровью нет».
По словам ее адвоката, после составления протокола Мара Багдасарян была отпущена. В соответствии с действующим Кодексом об административным правонарушениях ей грозит штраф в размере 30 000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Примечательно, что к обязательным работам Мару Багдасарян уже приговаривали, однако позже сотрудники ФСИН сообщили, что она прогуливала работу. По некоторым данным, отец Мары Багдасарян устроил ее к себе на работу с тем, чтобы она выплачивала наложенный на нее штраф.
- Недавно последний фигурант дела гонки на Геландвагене добровольно сдался полиции.
- Напомним, скандальные покатушки состоялись 22 мая 2016 года. Молодые люди на мощном внедорожнике несколько часов с легкостью уходили от преследования полиции, грубо нарушая правила дорожного движения. Пикантность ситуации была в том, что при этом они вели прямую трансляцию в интернете. С тех пор уже многое произошло: Шамсуаров и Усков были приговорены за оскорбление полицейских к 300 часам обязательных работ каждый и отбыли свое наказание, Маджидов оправдан, но лихачить так и не перестал и даже привлекался за нарушения ПДД.
- Участницу гонок Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав после систематического нарушения ПДД и неуплату штрафов. Во время суда выяснилось, что девушка страдает эпилепсией и ей противопоказано управление автомобилем.
- Вещественное доказательство — автомобиль Мерседес Гелендваген был изъят у владельца в пользу государства.
Фото: Артем Каратаев/ТАСС