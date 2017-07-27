Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян вновь попалась за рулем

Накануне вечером Мара Багдасарян, одна из участниц скандально известной гонки на Гелендвагене, была задержана полицейскими за вождение автомобиля. Ранее она была пожизненно лишена права управления транспортными средствами.

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была Багдасарян, накануне около десяти вечера на ул. Улофа Пальме в Москве. Данная улица находится рядом с любимым местом сбора нелегальных гонщиков и мажоров на Воробьевых горах.

Во время оформления протокола о правонарушении Мара Багдасарян вдруг пожаловалось на резко ухудшившееся состояние здоровья, сообщает телеграмм-канал Mash. Полицейские немедленно вызвали «скорую». Врачи заявили о том, что у Багдасарян «реакция на стресс, угрозы здоровью нет».

По словам ее адвоката, после составления протокола Мара Багдасарян была отпущена. В соответствии с действующим Кодексом об административным правонарушениях ей грозит штраф в размере 30 000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Примечательно, что к обязательным работам Мару Багдасарян уже приговаривали, однако позже сотрудники ФСИН сообщили, что она прогуливала работу. По некоторым данным, отец Мары Багдасарян устроил ее к себе на работу с тем, чтобы она выплачивала наложенный на нее штраф.

Фото: Артем Каратаев/ТАСС

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Комментарии (18)

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вот редиски санитары не дают бабе на тачке по коридору покатаца а сами с люстрами и сиренами летают за пирожками и газировкой

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0

Отобрать авто, все на которых она ездит без прав и ее в каталажку

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0

Ждём когда же Госдума примет ещё один закон(а то у нас их мало) и начнут уже сажать этих отморозков.
Хотя сильно сомневаюсь,что кого-то посадят.(вспомним Васильеву и Сердюкова)

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+2

....да посадите вы уже папу наконец...и Страна забудет про мару...

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+2

30 000 штрафа, ей наверное как большинству граждан, —30 рублей)))

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+6
Безымянный

...но именно таким способом в США в своё время затроллили немалое число «крёстных отцов».

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0

Только ужесточать наказание, на законодательном уровне, за езду после лишения прав. Сколько смертельных ДТП по вине таких водятлов. Прекращать нужно либерасничать, тогда и не надо будет выдумывать какие ту принудительные работы и штрафы, таким вот шМарам.

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+2

"...или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов."

Вот-вот, самое оно!

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0

На ..ую она вертела всю эту систему! Также как и другие мажоры, современные феодалы, золотая молодежь, судьи в Краснодаре и тд и тп...

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+9

Да пристрелите уже ее. Я готов свидетельствовать, что она пыталась что-то выхватить похожее на огнестрел.

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+12

Солженицына тоже вначале с позором вытурили, а потом героем стал.
В жизни всегда есть место ельцину.

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-2
робот

Не нужна такая жизнь,где есть мест ельцину.

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+1
Валерий

Валера, те, кто кричал «Ура Ельцину!», когда он пьяный в Беловежье хорохорился, как вошь на гребешке:" Ну шо, хохлы, Крым хотите? Забирайте!", и те, которые со слезами умиления на глазах орут "Крым наш!" — это всё одни и те же люди.
Я на эту шоблу насмотрелся и хорошо изучил. Поверьте, было время. С ними надо держать ухо востро. Они утром за белых, вечером за красных.

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-1

Ну а что вы хотели?
После плевка государственной системы в лицо народа будет и плевок в лицо системы от того-же самого нарушителя.
Закон должен быть един для всех невзирая на имущественный или другой статус человека.
Вообще считаю, что статус может быть только один- ГРАЖДАНИН. И  он подразумевает любого жителя страны от овцевода, до- депутата госдумы.
И у гражданина должны быть не только «права», но и обязанность- соблюдать права окружающих, обязанность соблюдать ЗАКОН!!!
Тогда не надо будет устраивать представления на дорогах Москвы и других городов. Этот «Цирк» не добавляет авторитета системе

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0
Бобровский

Умник, расскажи по какому закону её не так наказали? У нас в принципе законы такие, сколько лишенцев ловят, каждый день показывают по ТВ, и ничего с ними сделать не могут, максимум — это 15 суток по нашему законодательству. Пока они кого нибудь насмерть не собьют!

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0
ЦСКА Чемпион

Пока сами не убьются! Убьют — откупятся.

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+2
Воробьев-Обухов Алексей

Хорошая вещь для таких сложных случаев — суд Линча.
У нас, конечно, запрещено, но как же заманчиво...

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+1

Езда лицом, лишённым прав, должна караться уголовным наказанием. Сколько можно с одной этой цацой нянчиться?

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+1