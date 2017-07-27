Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян вновь попалась за рулем

Накануне вечером Мара Багдасарян, одна из участниц скандально известной гонки на Гелендвагене, была задержана полицейскими за вождение автомобиля. Ранее она была пожизненно лишена права управления транспортными средствами.

Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого была Багдасарян, накануне около десяти вечера на ул. Улофа Пальме в Москве. Данная улица находится рядом с любимым местом сбора нелегальных гонщиков и мажоров на Воробьевых горах.

Во время оформления протокола о правонарушении Мара Багдасарян вдруг пожаловалось на резко ухудшившееся состояние здоровья, сообщает телеграмм-канал Mash. Полицейские немедленно вызвали «скорую». Врачи заявили о том, что у Багдасарян «реакция на стресс, угрозы здоровью нет».

По словам ее адвоката, после составления протокола Мара Багдасарян была отпущена. В соответствии с действующим Кодексом об административным правонарушениях ей грозит штраф в размере 30 000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Примечательно, что к обязательным работам Мару Багдасарян уже приговаривали, однако позже сотрудники ФСИН сообщили, что она прогуливала работу. По некоторым данным, отец Мары Багдасарян устроил ее к себе на работу с тем, чтобы она выплачивала наложенный на нее штраф.

Фото: Артем Каратаев/ТАСС