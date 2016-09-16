Гелендваген стритрейсера Шамсуарова продадут с молотка (цена известна)

Премиальный внедорожник, изъятый в пользу государства у скандально известного стритрейсера и сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, будет продан на торгах. Соответствующее уведомление появилось на сайте Росимущества.

Напомним, что череда событий началась в мае прошлого года, когда группа молодых людей устроила покатушки на внедорожнике Mercedes-Benz G63 AMG. Пользуясь преимуществами мощной машины, они несколько часов «таскали» за собой экипажи полиции и ГИБДД, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации. Один из них вел прямую трансляцию происходящего в сети Periscope.

Полицейским удалось задержать всех участников опасных покатушек, Руслан Шамсуаров и его приятель Виктор Усков были приговорены к 300 часам обязательных работ, один из участников оправдан. Единственная девушка из этой компании, Мара Багдасарян, стала, пожалуй, более известной, чем любой из вышеперечисленных персонажей — ее история так и не закончена.

Кроме наказания участников суд решил изъять в пользу государства и автомобиль, тот самый премиальный внедорожник. И вот, Росимущество приняло решение продать его на торгах. В том, что речь идет о том самом автомобиле, сомнений нет: совпадают не только марка и модель, но и госномер. Начальная цена лота — 5 276 600 руб. Цена вполне рыночная: на вторичном рынке за машину этой модификации примерно столько и просят. Но в случае, если за указанную сумму купить машину желающих не найдется, то ведомство будет постепенно снижать ее, пока наконец не продаст автомобиль.

Депутаты предлагают разные способы борьбы с лихачами, в частности, была выдвинута инициатива вообще запретить новичкам со стажем вождения менее трех лет управлять мощными машинами. Этой теме был посвящен опрос наших читателей.

Полиция все чаще наказывает мажоров. Так, прокатившийся по тротуару Кремлевской набережной был оштрафован на 2000 руб., а девушка, посадившая на МКАДе за руль Gelandewagen 4-летнего ребенка, получила два штрафа на общую сумму 33 000 руб.

Фото: Mercedes-Benz