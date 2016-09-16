Гелендваген стритрейсера Шамсуарова продадут с молотка (цена известна)

Напомним, что череда событий началась в мае прошлого года, когда группа молодых людей устроила покатушки на внедорожнике Mercedes-Benz G63 AMG. Пользуясь преимуществами мощной машины, они несколько часов «таскали» за собой экипажи полиции и ГИБДД, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая опасные ситуации. Один из них вел прямую трансляцию происходящего в сети Periscope.
Полицейским удалось задержать всех участников опасных покатушек, Руслан Шамсуаров и его приятель Виктор Усков были приговорены к 300 часам обязательных работ, один из участников оправдан. Единственная девушка из этой компании, Мара Багдасарян, стала, пожалуй, более известной, чем любой из вышеперечисленных персонажей — ее история так и не закончена.
Кроме наказания участников суд решил изъять в пользу государства и автомобиль, тот самый премиальный внедорожник. И вот, Росимущество приняло решение продать его на торгах. В том, что речь идет о том самом автомобиле, сомнений нет: совпадают не только марка и модель, но и госномер. Начальная цена лота — 5 276 600 руб. Цена вполне рыночная: на вторичном рынке за машину этой модификации примерно столько и просят. Но в случае, если за указанную сумму купить машину желающих не найдется, то ведомство будет постепенно снижать ее, пока наконец не продаст автомобиль.
- Депутаты предлагают разные способы борьбы с лихачами, в частности, была выдвинута инициатива вообще запретить новичкам со стажем вождения менее трех лет управлять мощными машинами. Этой теме был посвящен опрос наших читателей.
- Полиция все чаще наказывает мажоров. Так, прокатившийся по тротуару Кремлевской набережной был оштрафован на 2000 руб., а девушка, посадившая на МКАДе за руль Gelandewagen 4-летнего ребенка, получила два штрафа на общую сумму 33 000 руб.
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