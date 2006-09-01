Ford

Так, во втором квартале европейское отделение фирмы сработало с убытком в 57 млн. долларов, причем подвели не «фокусы» (они-то как раз удались), а дорогие дочерние марки: «Ягуар», «Вольво», «Ленд-Ровер» и «Астон-Мартин». Продажи собственно «фордов» в Старом Свете выросли на 38 000 штук, а в Новом – снизились на 58 000. В США дела у «аборигенов» вообще идут неважно: тот же «Форд» собирается до 2012 года уволить 30 000 человек и закрыть 14 своих заводов. А виноваты во всем, кстати, нежелающие поддерживать отечественного производителя обыватели: впервые в истории США американцы стали покупать больше иномарок – 52,6% по итогам первых 5 месяцев года! Некоторые аналитики связывают такую тенденцию с… интернетом: у людей появилось больше возможностей сопоставить характеристики авто и сравнение оказалось не в пользу американских машин. Одно только: в иномарки статистики записали «Вольво», «Ленд-Ровер» и СААБ, а они-то принадлежат «Форду» и «Дженерал моторс»…