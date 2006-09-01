Faurecia

Оказывается, французы взяли на вооружение систему откатов заказчикам за «правильный выбор» партнера. В отличие от нас, в Европе такие вещи не проходят, и попавшийся долго смотрит на мир сквозь решетку. А попались многие: взятки брали сотрудники отделов снабжения «Фольксвагена», «Ауди», БМВ. Суммы, наверное, не поразят воображение россиянина, привыкшего смотреть родную криминальную хронику: 600–800 тысяч евро в год. А уж найденные в подвале у одного из менеджеров «Фольксвагена» 70 000 наличными – и вовсе мелочь. Не блещет на этом фоне и БМВ: его работник просил за заказ на детали к «трешке» и «Мини» всего-то 100 000.

Тем не менее сейчас в прокуратуре все персонажи бьют себя в грудь и дружно каются, а глава FAURECIA Пьер Леви уходит в отставку, надеясь избежать худшего.