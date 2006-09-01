Renault R4: секрет «чемодана»

Покрасить металликом, обуть в широкие шины, добавить модного декора… Молодежь вполне примет машину за свою, не зная, что в 2006-м ей стукнуло 45. Для автомобиля — возраст очень солидный. Тем более, что судьба не раз пыталась скинуть его «с парохода современности». Даже собственные родители не возлагали на чадо больших надежд, сомневались в его способностях.

На часть «Рено-R4» 1961–1962 гг. наряду с 24-сильным мотором 0,75 л ставили 600-кубовые агрегаты мощностью около 20 л. с.

Руководители « Рено », уже приняв решение о постановке модели R4 на производство, до последнего момента все же сомневались: не опозорится ли фирма с неказистой, да что там — откровенно страшненькой машиной? Конечно, уже в середине 1950-х было ясно: заднемоторный «Рено-4CV», разработанный во время войны (ЗР, 2004, № 9), надо менять. В 1956-м по инициативе шефа компании Пьера Дрейфуса родился «Проект 350» — переднеприводный автомобиль с независимыми торсионными подвесками и двухцилиндровым моторчиком объемом 450 «кубиков». Вполне современная и даже передовая по тем временам конструкция! Тем более, что мотор вскоре заменили на 24-сильную «четверку» объемом 0,75 л (на часть ранних машин ставили и 600-кубовый агрегат).

Четырнадцать прототипов наездили в общей сложности пару миллионов километров, доказав не только жизнеспособность, но и надежность автомобиля. Вот только кузов… Высокий, с почти вертикальной задней стенкой и минималистской отделкой; между близко посаженными фарами — простецкая решетка радиатора. В общем, в «лице» машины была некая наивность, чтобы не сказать — глуповатость. Внутри она тоже не блистала выдумкой и богатством: из-под простенькой жесткой панели торчала кочерга коробки передач, стекла узких дверей — сдвижные. Перед самым дебютом дизайнеры, дабы хоть как-то облагородить кузов, украсили его третьим боковым стеклом. Правда, версию с двумя окнами R3 все же делали, но лишь до 1963 года.

Машину, по аналогии с уже выпускающимся «Дофином», хотели было назвать «Домино». Но перед самым дебютом, словно боясь новых насмешек, остановились на непритязательном обозначении R4.

Внешне «Рено-4» 1980-х отличался от ранних версий лишь элементами отделки; конструкция, в целом, сохранилась.

Как только не иронизировали эстеты после официальной премьеры на Парижском салоне 6 октября 1961 года! Лишь самые благожелательные сравнивали автомобильчик с джинсами — совсем не нарядный, подходящий разве что фермерам, однако практичный. Иные ценители прекрасного придумывали «Рено-R4» обидные прозвища — мыльница, чемодан. Провал?

Продажи сразу же после дебюта пошли на ура! Покупатели оценили вместимость, мягкость подвески, клиренс 200 мм (во французской глубинке эти качества были отнюдь не лишними) и, конечно, доступность. Машина в базовой комплектации стоила не только дешевле знаменитого «Фольксвагена-Жук», но даже чуть-чуть меньше популярного «гадкого утенка» — «Ситроена-2CV».

Чтобы поддержать интерес к модели, ее модернизировали едва ли не каждый год, предлагали новые модификации. С 1962-го выпускали фургон — «каблучок» с высокой крышей и его грузопассажирскую версию R6 (некий аналог нынешнего «Кангу»). Годом позже появился 26-сильный мотор, а в 1964-м коробка с синхронизированной первой передачей. Вскоре увеличили колею, ввели радиальные шины, уменьшили дорожный просвет. Ведь поведение на виражах не было сильной чертой «Рено-R4» — почти все журналы мира обошли фото автомобиля, болтающего колесиками в воздухе. Когда журналисты смело закладывали на «чемодане» крутые виражи, зрелище получалось страшноватое.

Понемногу улучшали и комфорт. Например, экспортные версии оснастили складывающимися сиденьями. Со временем приемник стали монтировать в приборную панель, а не подвешивать под ней, как в первые годы выпуска. Нынче такие «опции» вызывают иронию, но в 1960-х новоиспеченные владельцы «чемоданчиков» им искренне радовались.

«Рено-R4» хорошо расходились не только на родине. Машины быстро завоевали весь мир. Их собирали в Южной Америке, несколько лет — в Австралии, для британского рынка — в Ирландии, затем (аж до конца 1980-х!) — в Югославии. Для теплых солнечных краев создали модификацию «Пленэр» — без крыши и дверей. За пять лет реализовали миллион «Рено-4» (с 1965-го буквы R в обозначении не стало). Машина заняла первое место по продажам во Франции, опередив главного конкурента — «Ситроен». Правда, последний вскоре отвоевал позиции. И в руководстве «Рено» вызрело решение — создать самой популярной модели… конкурента.

Угловатый «Рено-6», дебютировавший в 1968-м, выглядел, конечно, современнее «четверки». Внутренняя отделка — побогаче, стекла в дверях — нормальные, опускные. Пора отправлять в отставку «пенсионера»? Но покупатели отказываться от него не собирались. Поэтому вместо прекращения производства в 1970-м провели очередную модернизацию: подновили салон, наконец-то перевели электрооборудование с 6 на 12 В и даже оснастили правую переднюю дверь… замочной скважиной. Одновременно вместо «Пленэра» выпустили простенький «Рено-Родео» — помесь пляжного кабриолета и фермерского грузовичка.

Жан Ределе из известной спортивными моделями фирмы «Альпин» даже построил на базе «Рено-4» прототип мини-вэна. Правда, оригинальная машина с задним двигателем и приводом на передние колеса (!) понимания у руководства «Рено» не нашла.

В 1970-х на «Рено-4» стали ставить моторы объемом 0,85 и 1,1 л — оба 34-сильные. Часть узлов трансмиссии взяли от стартовавшего в 1972-м «Рено-5». В 1980-м «Рено-6», который 12 лет назад сделали на смену «четверке», сняли с производства, а «чемоданчик» отпраздновал продажу 6-миллионного экземпляра!

Тем временем конструкторы и дизайнеры работали сразу над двумя прототипами, один из которых должен был стать серийным в 1986–1987 гг. и наконец сменить «четверку». Через пару лет один проект закрыли, второй, по сути, начали заново. А «Рено-4» в 1983-м… оснастили передними дисковыми тормозами. Через два года альтернативные проекты и вовсе свернули. А ветеран «Рено-4», вернее, прибыли, которые он приносил, позволил руководству фирмы во главе с Жоржем Бессе начать сложное и дорогое дело — вывод производства со старейшего завода компании в Бийанкуре, пригороде Парижа. Завод закрыли в 1987-м, сократив 21 тысячу рабочих. Бессе поплатился за это: погиб от пуль, выпущенных членами левацкой прокоммунистической группировки.

Теперь «Рено-4» был скорее не машиной для бедных, а культовой игрушкой оригиналов. Именно им адресовали специальные серии. Например, «Салю» — красные и серебристые «чемоданчики» с яркими деталями отделки для немецкого рынка. Кстати, в 1989 г. «четверка» получила почетный титул самого продаваемого импортного автомобиля в Германии за всю историю! Уже в 1980-х умельцы кроили из подержанных «чемоданчиков» тюнинговые аппараты, разнообразные кабриолеты. А самые рьяные фанаты считали высшим шиком сделать к «Рено-4» небольшой прицеп — грузовой, а еще лучше жилой из такой же, но уже негодной к реставрации машины.

Наконец в 1992-м миру предстал преемник «четверки» — «Рено Твинго», спроектированный инженерами и дизайнерами, которые годились в сыновья тем, кто более 30 лет назад создал неказистый высокий автомобильчик. Последние 1000 машин версии «Рено-4 Бай-бай» из восьми с лишним миллионов, выпущенных с 1961 года, разобрали мгновенно.

Трудно объяснить столь горячую и многолетнюю любовь лишь рациональными соображениями: низкой ценой, простотой и надежностью конструкции. Секрет «чемодана» сродни популярности музыкальных шлягеров: простые мелодии притягивают даже любителей классической музыки.

История «Рено-4» не закончилась снятием с производства. В 1990-х японская фирма DAMD предлагала очень похожие на «четверки» машины с узлами «Сузуки». Испанская мастерская «Игуана Китс» делала репликары из подержанных «рено-4». Предлагали готовый автомобиль или кит-комплект для самостоятельной сборки. Ну а поклонники чистоты жанра от Аргентины до Норвегии скрупулезно реставрируют «чемоданчики», чтобы гордо выехать на ретровыставку или ралли. Встречаясь на дорогах с современными автомобилями, старенькие «рено» не отводят взгляд лупоглазых фар от причудливых «люстр» потомков. Молодым еще предстоит доказать свою состоятельность. И уж точно никто из новичков не проживет так долго и не найдет столько поклонников.