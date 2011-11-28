Свадьба в стиле ё

Странная штука — ё-мобиль. Вроде он есть, а вроде бы и нет, подумал Леонид Кочетков, когда вместо записанного текста на презентации спортивного ё-мобиля обнаружил пустой файл.

Ё-мобиль прыгает от радости Ё-мобиль прыгает от радости

Российское ё-турне, стартовавшее после показа ё-кроссовера и ё-концепта в сентябре на Франкфуртском автосалоне, финишировало в Москве на Васильевском спуске около Храма Василия Блаженного. Там и выяснилось, что всю осень ё-мобильщики, а точнее отдельное спортподразделение «ё-авто» занималось постройкой раллийной машины.

Раллийный ё-мобиль, на котором корреспонденту ЗаРулем.РФ даже удалось сделать пару кругов по кремлевской брусчатке (конечно, на штурманском месте), — имеет самое отдаленное отношение к серийному ё-мобилю. Разве что кузов отчасти напоминает ё-кроссовер. Но как обычно спортивная программа — не самоцель, а полигон для ускоренного испытаний технологий, которые можно применить на серийной машине.

Руководитель спортивной программы «ё-авто» Александр Синкевич признался, что спортивный ё-мобиль он построил за четыре месяца своими руками. Конструктивно это знакомый многим по моделям Toyota и Lexus параллельный гибрид, то есть электромотор, работающий в связке с бензиновым 3,5-литровым V6.

Если заряжать электромобили, погаснут рубиновые звезды Если заряжать электромобили, погаснут рубиновые звезды

Серийный ё-мобиль должен быть уже не параллельным, а последовательным гибридом, то есть ближе по схеме к Chevrolet Volt/Opel Ampera: двигатель на борту вырабатывает энергию для вращения генератора, а тот приводит в движение два электромотора, которые крутят колеса. Излишек энергии запасается с суперкондесаторах. Большого батарейного блока, как в традиционных электромобилях, в ё-мобиле не будет.

Ё-мобильщики — последовательные критики «чистых» электромобилей. Во-первых, их чистота условна: источник загрязнения просто переносится в другое место, а утилизация электролита, используемого в батареях — это большая проблема. Во-вторых, чтобы зарядить растущее число электромобилей понадобятся колоссальные вложения в инфраструктуру выработки и передачи энергии.

В 2012 году ё-мобили поедут в ралли В 2012 году ё-мобили поедут в ралли

Топливо будущего — природный газ. Добыл его — и вот тебе топливо. Никакая переработка (с затратой энергии) не требуется. На естественное возражение «А где же мы будем заправлять метаном эти ваши двухтопливные автомобили, если в Москве всего 4 (четыре) работающих заправки с природным газом?» ё-адепты отвечают так: большие автомобили вроде автобусов и машин коммунальных служб — на больших заправках, а для частного транспорта вполне подойдет заправка домашняя. Установка подключается к бытовой газовой сети и неспешно заправляет ё-мобиль метаном за 4–5 часов. Такая схема, по словам Синкевича, уже несколько лет работает в Канаде, где настоящий бум перевода автомобилей на газобаллонное оборудование.

Вот только каким будет этот самый двухтопливный двигатель — даже сами создатели ё-мобиля пока не знают. В январе 2011 года, когда состоялась первая большая презентация ё-мобиля с участием Михаила Прохорова, в качестве основного варианта рассматривался роторно-лопастной двигатель. Сейчас на сайте проекта упоминается стандартный 60-сильный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Впрочем, Александр Синкевич уверяет, что ДВС себя исчерпал. Как и двигатель Вебера, который проходил испытания на ё-кроссовере. Синкевич упоминал про микротурбину, но у нее, похоже, еще меньше перспектив.

На предложение закупать адаптированные для работы на метане готовые двигатели, например, трехцилиндровый 1-литровый фольксвагеновский агрегат, ё-мобильщики гордо отвечают: наша задача — сделать из ё-мобиль инновационный российский продукт. Это-де последний шанс российского автопрома создать что-то равное по статусу автомату Калашникову.

Невесты в восторге от ё-концепта

Что же мы имеем через год после официального старта проекта? Серийное производство планируется начать к концу 2012 года, а презентация серийных ё-мобилей состоится либо на Московском автосалоне осенью, либо в Женеве-2013. По словам заместителя гендиректора «ё-авто» Максима Скочко, интерес Михаила Прохорова к ё-мобилю не снизился, а поиск инвестора — нормальный процесс. Ни один проект такого масштаба в одиночку не делается.

В выходные на Васильевском спуске ё-мобили пользовались особенным успехом у молодоженов: посидеть в ё-концепте — это ли не самое хорошее начало семейной жизни? Но сомнений по поводу проекта слишком много: строительство завода под Санкт-Петербургом в начальной стадии, силовая установка окончательно не определена. Разве что VIN-код уже получен. Красивое совпадение: Z0E (таким кодом будут маркироваться ё-мобиль) очень похож по написанию на греческое слово «жизнь». Только жизнь эта пока какая-то потаенная.