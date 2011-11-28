Свадьба в стиле ё

Ё-мобиль прыгает от радостиЁ-мобиль прыгает от радости
Российское ё-турне, стартовавшее после показа ё-кроссовера и ё-концепта в сентябре на Франкфуртском автосалоне, финишировало в Москве на Васильевском спуске около Храма Василия Блаженного. Там и выяснилось, что всю осень ё-мобильщики, а точнее отдельное спортподразделение «ё-авто» занималось постройкой раллийной машины.
Раллийный ё-мобиль, на котором корреспонденту ЗаРулем.РФ даже удалось сделать пару кругов по кремлевской брусчатке (конечно, на штурманском месте), — имеет самое отдаленное отношение к серийному ё-мобилю. Разве что кузов отчасти напоминает ё-кроссовер. Но как обычно спортивная программа — не самоцель, а полигон для ускоренного испытаний технологий, которые можно применить на серийной машине.
Руководитель спортивной программы «ё-авто» Александр Синкевич признался, что спортивный ё-мобиль он построил за четыре месяца своими руками. Конструктивно это знакомый многим по моделям Toyota и Lexus параллельный гибрид, то есть электромотор, работающий в связке с бензиновым 3,5-литровым V6.
Если заряжать электромобили, погаснут рубиновые звездыЕсли заряжать электромобили, погаснут рубиновые звезды
Серийный ё-мобиль должен быть уже не параллельным, а последовательным гибридом, то есть ближе по схеме к Chevrolet Volt/Opel Ampera: двигатель на борту вырабатывает энергию для вращения генератора, а тот приводит в движение два электромотора, которые крутят колеса. Излишек энергии запасается с суперкондесаторах. Большого батарейного блока, как в традиционных электромобилях, в ё-мобиле не будет.
Ё-мобильщики — последовательные критики «чистых» электромобилей. Во-первых, их чистота условна: источник загрязнения просто переносится в другое место, а утилизация электролита, используемого в батареях — это большая проблема. Во-вторых, чтобы зарядить растущее число электромобилей понадобятся колоссальные вложения в инфраструктуру выработки и передачи энергии.
В 2012 году ё-мобили поедут в раллиВ 2012 году ё-мобили поедут в ралли
Топливо будущего — природный газ. Добыл его — и вот тебе топливо. Никакая переработка (с затратой энергии) не требуется. На естественное возражение «А где же мы будем заправлять метаном эти ваши двухтопливные автомобили, если в Москве всего 4 (четыре) работающих заправки с природным газом?» ё-адепты отвечают так: большие автомобили вроде автобусов и машин коммунальных служб — на больших заправках, а для частного транспорта вполне подойдет заправка домашняя. Установка подключается к бытовой газовой сети и неспешно заправляет ё-мобиль метаном за 4–5 часов. Такая схема, по словам Синкевича, уже несколько лет работает в Канаде, где настоящий бум перевода автомобилей на газобаллонное оборудование.
Вот только каким будет этот самый двухтопливный двигатель — даже сами создатели ё-мобиля пока не знают. В январе 2011 года, когда состоялась первая большая презентация ё-мобиля с участием Михаила Прохорова, в качестве основного варианта рассматривался роторно-лопастной двигатель. Сейчас на сайте проекта упоминается стандартный 60-сильный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Впрочем, Александр Синкевич уверяет, что ДВС себя исчерпал. Как и двигатель Вебера, который проходил испытания на ё-кроссовере. Синкевич упоминал про микротурбину, но у нее, похоже, еще меньше перспектив.
На предложение закупать адаптированные для работы на метане готовые двигатели, например, трехцилиндровый 1-литровый фольксвагеновский агрегат, ё-мобильщики гордо отвечают: наша задача — сделать из ё-мобиль инновационный российский продукт. Это-де последний шанс российского автопрома создать что-то равное по статусу автомату Калашникову.
Невесты в восторге от ё-концепта
Что же мы имеем через год после официального старта проекта? Серийное производство планируется начать к концу 2012 года, а презентация серийных ё-мобилей состоится либо на Московском автосалоне осенью, либо в Женеве-2013. По словам заместителя гендиректора «ё-авто» Максима Скочко, интерес Михаила Прохорова к ё-мобилю не снизился, а поиск инвестора — нормальный процесс. Ни один проект такого масштаба в одиночку не делается.
В выходные на Васильевском спуске ё-мобили пользовались особенным успехом у молодоженов: посидеть в ё-концепте — это ли не самое хорошее начало семейной жизни? Но сомнений по поводу проекта слишком много: строительство завода под Санкт-Петербургом в начальной стадии, силовая установка окончательно не определена. Разве что VIN-код уже получен. Красивое совпадение: Z0E (таким кодом будут маркироваться ё-мобиль) очень похож по написанию на греческое слово «жизнь». Только жизнь эта пока какая-то потаенная.
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