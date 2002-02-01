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В европу - с евро!

В ЕВРОПУ - С ЕВРО!

МЫ И АВТОМОБИЛЬ

/ПУТЕШЕСТВИЕ

В ЕВРОПУ - С ЕВРО!

ТЕКСТ / ЮРИЙ НЕЧЕТОВ

С 1 января 2002 года на территории двенадцати стран - участниц Европейского валютного союза введены в обращение наличные евро (Euro), которые последние три года использовались там в качестве единой валюты при безналичных расчетах. Новая денежная единица представлена семью бумажными банкнотами номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро, а также восемью монетами: 1, 2 евро и 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов (1 евро=100 центов). Банкноты одного достоинства идентичны, а изображенные на них отворенные ворота и мосты символизируют открытость и сотрудничество стран. У монет сходны только лицевые стороны - обороты различаются в зависимости от страны чеканки. Из стран - членов Шенгенского соглашения национальные валюты сохранили только Дания и Швеция.

С Нового года цены на бензоколонках, в магазинах и кафе указаны не в марках, франках или лирах, а только в евро. И хотя национальные валюты еще принимаются к оплате (как правило, до 28 февраля), сдачу выдадут уже в евро по раз и навсегда зафиксированному курсу. Позже устаревшую наличность можно будет обменять на новую только в национальных банках - как минимум, до 2012 года, то есть на протяжении еще десяти лет. Россияне могут приобрести евро за рубли в российских банках и обменных пунктах (26,5 руб. за 1 евро на момент подготовки номера) или в странах Евросоюза за любимые доллары ($0,88/1 евро). Переход на единую валюту значительно облегчит жизнь автотуристам, которые за одну поездку, как правило, стремятся посетить несколько стран и потому вынуждены были иметь дело со множеством национальных валют. z

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Количество просмотров 6037
01.02.2002 
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