Lexus LS: первая встреча

Большая немецкая тройка по-прежнему остается ориентиром не только для тех, кто хочет вступить в борьбу за кошельки покупателей премиум-автомобилей, но и для тех, кто, как японский Lexus, уже давно преуспевает в этом. Обновленный флагман японской марки — седан LS, по замыслу создателей должен покорить своих обладателей не только внушительным набором из комфорта и технологий, но и вновь обретенной индивидуальностью.

«Ну, что у нас тут? — вальяжно поинтересовался по-киношному усатый американский пограничник. — Премьера Lexus LS? А почему в Соединенных Штатах?» И вот уже второй раз за последние дни (первый был на беседе с визовым офицером в посольстве) мне приходится рассказывать американцам о том, насколько важен рынок США для продаж нового флагманского седана японской люксовой марки.

Lexus Прародитель японского премиума — Lexus 1989 года

Прародитель японского премиума — Lexus 1989 года

Ведь всего через два года после того, как японцы заявили о намерении создать ни много ни мало, а «лучший люксовый автомобиль в мире», в 1989 году Lexus стал бестселлером среди импортных люксовых брендов в США. Сегодня, несмотря на то, что североамериканский рынок остается главным для большинства автопроизводителей, в Toyota внимательно смотрят за развитием спроса в других странах. Именно поэтому на международную премьеру обновленного Lexus LS в Сан-Франциско помимо американских пригласили российских и китайских журналистов.

Все положенные речи произнесены, и представители Голливуда — куда же без них! — поднимают занавес и снимают покрывало с нового белоснежного LS. Эффект появления обновленного флагмана был не очень силен — внешне изменения не особо бросаются в глаза, а новую «родовую» черту — веретенообразную радиаторную решетку мы уже видели на других моделях. Поэтому ничего другого не оставалось, как ждать презентации для прессы и тест-драйва, который должен был дать начальное представление об обновленном LS.

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Lexus LFA, выставленный на презентации LS, был призван подчеркнуть спортивный дух Toyota

В погоне за индивидуальностью

В Lexus считают, что им уже мало выпускать премиальное авто, нафаршированное опциями. Оно должно быть не только комфортным, но и обладать «индивидуальностью», за отсутствие которой «японцев» принято поругивать. Получилось достаточно спорно. С новым дизайном LS, как заявляют разработчики, «приобрел яркие, динамичные черты», которые «придают автомобилю элегантности, делая его облик более основательным и позволяют сразу же узнать в нем флагман модельного ряда Lexus». С последним утверждением спорить сложно, но вот что касается остального, то мне показалось, что для автомобиля представительского класса подобная «яркость» если не чрезмерна, то все-таки излишне «азиатская», а ведь от этого уходят сейчас даже «корейцы». Однако в Lexus полагают, что с новым дизайном они смогут выделиться на фоне остальных представителей премиального племени. Оставив подробное изучение деталей на потом, вся наша команда делает дружный рывок для фотосессии, чтобы успеть снять автомобиль, пока его не окружили толпы жующих и позирующих с ним рядом гостей.

Город на 42 холмах и его машины

После официальной премьеры представление новинки журналистам было запланировано в Пало Альто, куда мы должны были переместиться через день, а значит у нас было время на то, чтобы рассмотреть поближе один из самых ярких городов Америки. Основанный в 1848 году, он знаменит своими 42 холмами, сделавшими его любимым местом для съемок киношных погонь, тюрьмой Алькатрас и мостом Золотые Ворота, который даже в самый солнечный день сжимает в объятиях густой туман, тем, что здесь родился и жил Джек Лондон, историей хиппи, сделавших город своей столицей в эпоху расцвета движения... Все это увлекательно, но как журналисту автомобильному помимо красот викторианской архитектуры в глаза мне бросались, прежде всего, автомобили и все с ними связанное.

Golden Gate Мост Золотые Ворота — большую часть времени проводит, укутавшись в одеяло из тумана

Мост Золотые Ворота большую часть времени проводит, укутавшись в одеяло из тумана

Прежде всего — удивительно логичная система организации движения. Подавляющее большинство улиц односторонние, а это значит, что даже в центре под движение в одном направлении приходится не меньше трех, а то и четырех рядов. Абсолютно практичное правило разрешенного правого поворота на красный здесь усилено его обязательным совершением при занятии крайнего ряда, как то предписывают знаки. Результат — почти полное отсутствие пробок (в нашем понимании), равно как и полицейских, занятых регулировкой движения вручную в многомиллионном городе.

В самом движении достаточно гармонично сосуществуют и автомобили, и весьма развитый общественный транспорт. Наличие последнего вообще оказалось большим сюрпризом — ведь мы привыкли слышать, что Америка — страна автомобильная. Но к Сан-Франциско это, по-видимому, не относится. Кроме метро и канатного трамвая здесь имеются и шаттлы на базе тяжелых фордовских пикапов F-серии, и троллейбусы, способные работать как от сети, так и на ДВС, экзотического вида трамваи, напоминающие антураж компьютерной игры Mafia, а также по-американски массивные автобусы.

Кстати, последние в обязательном порядке снабжены приспособлением для перевозки велосипедов на переднем бампере. Велосипеды, хоть и не так распространены, как в каком-нибудь Берлине, но стали неотъемлемой частью трафика этого города. Неотъемлемой настолько, что новость об эксперименте с нововведениями, позволившими велосипедистам провозить свои «колеса» в салоне автобуса и вагонах метро, обсуждалась в местной прессе наравне с Олимпиадой. Сия мера заявлена как один из способов побудить общественность к использованию экологичного вида транспорта. Что сказать? Одно слово — Калифорния.

Трудности перевода, или Почему Camaro — это «круто и молодежно», но отнюдь не «солидно»

Но все же автомобили в Сан-Франциско остаются королями дорог. Глядя на то, что перемещается по улицам города и кто сидит за рулем, в очередной раз дивишься, как же меняется образ автомобиля в зависимости от страны. Любой вседорожник или большой пикап воспринимается у нас как атрибут престижа и «крутости» владельца. Здесь же им уготована судьба такси или рабочей машины каких-нибудь «Водопроводчиков братьев Марио». Исключение — лифтованные и обутые в 22-дюймовый хром чудовища. Из окон таких в 99% случаев будет звучать рэп в его англо- или испаноязычном варианте, а за рулем сидеть соответствующая публика...

Приглядываясь к водителям и пассажирам новеньких Mustang и Camaro (о«классике» 70-х разговор отдельный), понимаешь, почему в GM выбрали для рекламы своего обновленного «мускула» персонаж комикса — Бамблби. Да просто-напросто потому, что у большинства из сидящих за рулем этих машин под кроватью до сих пор стоит коробка с этими комиксами, которые они нет-нет, да и перечитывают на ночь...

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Отечественная автомобильная классика в большом почете у местных жителей

Преуспевающего адвоката, врача или бизнесмена за рулем Camaro, скорее всего, не встретишь — эта публика предпочитает что-то практичное: Volkswagen Passat, Subaru Outback, Toyota Avalon или Camry, Ford — Focus или Taurus. Демонстрация же благосостояния и профессионального статуса достигается покупкой BMW, Mercedes-Benz или того же Lexus. Тем же, кто хочет не только показать свой статус, но и продемонстрировать приверженность философии «зеленых», доступны TESLA и FISKER, ну или хотя бы Toyota Prius.

IMG_0445 Электромобили будущее мира и настоящее Калифорнии — Fisker Karma

Электромобили — будущее мира и настоящее Калифорнии: Fisker Karma

37 дней и 68 операций

Но вот наше пребывание в Сан-Франциско завершилось, и мы приступаем к главному, ради чего мы здесь — презентации для прессы и тест-драйву новинки. В Пало Альто нас встречает господин Хидеки Ватанабе — главный инженер Lexus LS. Его рассказ о новинке начался с описания процесса изготовления... рулевого колеса с отделкой из древесины шимомуку, напоминающего по сложности изготовление какого-нибудь императорского меча.

Процесс длится 37 дней и разделен на 68 операций, часть из которых (в основном — подготовка шпона) выполняются на предприятии фирмы-подрядчика Hoxan Inc., которая специализируется на высококлассной обработке и создании интерьеров из ценных пород дерева.

Но, понятное дело, обновления Lexus LS одним рулем не ограничиваются. Модельный ряд LS включает LS 460, LS 600h и F SPORT. Флагманская модель получила вариант комплектации полностью светодиодной оптикой, в том числе вертикальными противотуманными фарами с самой маленькой в мире полиэллипсоидной линзой, а также уникальными дневными ходовыми огнями (DRL) L-образной формы, выполненными в виде единой световой трубки.

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Светодиодные ходовые огни выполнены в виде единой трубки[/caption]

Изменения коснулись не только внешности и оптики. Новые ультрасовременные технологии были внедрены в производство в сочетании с высокоточной лазерной сваркой, которая позволяет кузову лучше поглощать вибрацию. В отличие от традиционной, лазерная сварка способна качественно соединить более крупные детали кузова, а использование технологии склейки позволяет максимально повысить показатели жесткости соединений. На выходе это должно не только повысить устойчивость, но и обеспечить больше комфорта в движении, сохранив при этом хорошую управляемость.

LS 2013 Rear Air Suspension Задняя пневмоподвеска Lexus LS

Задняя пневмоподвеска Lexus LS

Были перенастроены или изменены рулевое управление и тормозная система. Улучшения в пневмоподвеске сопровождались изменениями в системе AVS: появился контроль сцепления всех четырех колес с дорожным покрытием. В предыдущей версии AVS настраивала работу подвески для каждого колеса в отдельности, в новом варианте система синхронно подавляет вибрации в продольной, поперечной и вертикальной плоскости на всех четырех колесах, уменьшая неприятные колебания в направлении движения. Все это должно работать на подавление вертикальных вибраций и одновременно обеспечить плавное и контролируемое демпфирование, делая ход комфортным.

Lexus LS460 F-SPORT-12 На центральной консоли рядом с джойстиком Remote Touch расположен верньер выбора режимов движения

На центральной консоли, рядом с джойстиком Remote Touch расположен верньер выбора режимов движения

Предлагаемый водителю выбор из трех настроек жесткости амортизаторов — комфортная, нормальная и спортивная — сменила система выборов режима движения, в состав которой интегрирована AVS, автоматически увеличивает разность между демпфирующим усилием внутреннего и внешнего амортизаторов при прохождении поворотов, что примерно на 20% уменьшает крены автомобиля. Одновременно система активирует стабилизаторы поперечной устойчивости спереди и сзади, а система рулевого управления с изменяемым передаточным числом автоматически уменьшает передаточное число в рулевом механизме примерно на 10%.

За акустический комфорт теперь отвечают не только шумоизоляция и система активного шумоподавления, но и колесные диски специального дизайна. Имеющиеся в них внутренние полости особой формы призваны снизить шум колес при движении.

LS 2013 Noise Reduction Wheel Система каналов в колесном диске способствует снижению шума, производимого колесами при движении

Система каналов в колесном диске способствует снижению шума, производимого колесами при движении

Через некоторое время это перечисление функций и опций все более начинает напоминать описание салона президентского лайнера. Впрочем, без типичных для японских машин странностей комплектации не обошлось. Так, в премиальном автомобиле, оснащенном аудиосистемой Mark Levinson, отсутствует сенсорный экран навигационной системы. Нет дисплея с проекцией на лобовое стекло, хотя эта опция давно доступна на премиальных «немцах» классом ниже — 5-й серии BMW и Audi A6. Оправдываясь, почему отсутствует такая полезная функция, как ассистент выезда на дорогу и камера ночного видения, которой, например, оснащается прямой конкурент LS — «семерка» BMW, представители Lexus сослались на формальные сложности и заверили, что подобные системы на японской версии имеются и когда-нибудь доберутся и до нас. На мой же вопрос, почему в машине не предусмотрена функция видеорегистратора и системы мониторинга состояния водителя, Ватанабе-сан пояснил, что единственная причина этого исключительно в юридических аспектах, над которыми сейчас ведется работа.

LS600L 2013 Side Int Topaz_Shim US

Пассажиру в сиденье «Оттоман» доступен даже массаж шиацу

На дороге

Но вот разговоры закончились, и мы переходим к делу. Конкуренция высока, перебирать автомобили в поисках версии F Sport — дело гиблое. Поэтому, заприметив шильдик 600h, не раздумывая запрыгиваем в салон самого мощного из существующих ныне гибридов с двигателем V8 изумительного глубокого синего цвета.

Команда для тест-драйва автомобиля, владелец которого чаще будет ездить на заднем диване, подбирается очень удачно — к нам с коллегой подсаживается Маргарита — переводчик Ватанабе-сан, сама автомобилист с 14-летним стажем и опытом езды еще на «Москвиче-2141».

Поколесив немного по живописнейшим улочкам университетского городка, обнаруживаем, что чуть ли не в каждом втором дворе на фоне весьма недешевого особнячка рядом с современным авто стоит какой-нибудь олдтаймер. Решив сфотографировать поближе один из них, обнаруживаем рядом и владельца. Степенного вида джентльмен, занимавшийся садовой дорожкой, с видимым удовольствием позволил нам сфотографировать свое «сокровище», гордо пояснив: «Это Corvair Monza! 1965 год и на отличном ходу!»

Но вовремя поняв, что поездка по Пало Альто легко может превратиться в своеобразный осмотр «музея олдтаймеров» и весьма затянуться, а времени у нас немного, выбираемся на автостраду. Наш путь лежит в Беркли, знаменитый своим университетом и либерализмом.

«В Европе — там все как у нас, но немного иначе»

Через некоторое время на приборной панели загорается датчик давления в шинах. Остановка, проверка — ничего. Глюк системы. Впрочем, мы далеки от того, чтобы язвительно упрекать тойотовцев за это. Ведь на солнцезащитном козырьке у нас прикреплена вот такая табличка, гласящая, что мы испытываем не серийное авто, а самый настоящий прототип, и у него возможны некоторые недостатки. Поковырявшись немного в поисках кнопки сброса датчика TMPS и так и не найдя его, плюнули и продолжили путь. На автостраде Lexus плывет, как и положено настоящему лимузину.

Обычно, когда описывают автомобили с гибридным приводом, упоминают тишину в салоне. Но, говоря о новом LS, не знаешь, кого (или, вернее, что) благодарить за это — сам ли гибридный привод, новые диски хитроумной конструкции, настройки выпуска или продвинутую систему шумоизоляции. Что бы это ни было, итог один — в новом LS, перемещающемся со скоростью 160 км/ч, можно беседовать шепотом.

Среди футуристических опций нового LS — «климат-консьерж Lexus». В компании утверждают, что это первый в мире многозонный автоматический климат-контроль с интегрированным подогревом и охлаждением сидений и подогревом рулевого колеса. В отличие от систем других автопроизводителей, «консьерж» мониторит не только температуру салона, но и различных участков тел пассажиров, корректируя настройки в режиме реального времени. Звучит как описание какого-нибудь робота-диагноста из фантастического романа, но на практике почувствовать разницу между лексусовской новинкой и обычным кондиционером так и не удалось.

Наша пассажирка за это время успела освоить пульт управления диваном и наслаждается опцией «массажное кресло», периодически заявляя, что она остается жить в этом автомобиле. Оно и понятно, ведь ей досталось правое заднее сиденье типа «Оттоман». Как говорится в пояснительной записке к нашему LS, оно кроме традиционного вибромассажера «оснащено новой пневматической массажной системой. Восемь пневматических камер отвечают за зоны плеч, спины и бедер пассажира. Система воспроизводит технику профессиональных массажистов с набором разных программ, пользователь сам может выбрать их интенсивность. Это может быть массаж шиацу, массаж плечевого отдела или акупрессура поясницы...» Нужно ли продолжать?

Ей-то хорошо, а вот мне приходится страдать. Как там говорил герой Траволты в том же «Криминальном чтиве»: «В Европе — там все как у нас, но все немного иначе»? И это касается не только меню в «Макдональдсе», но и поведения на дороге. Ограниченные лимитом в 65 миль, законопослушные обитатели Калифорнии почти неукоснительно следуют требованию знака, даже стоя в левом ряду. В то время как европейцы, увидев автомобиль у себя в зеркале заднего обзора, незамедлительно принимают вправо, местные жители продолжают ехать как ни в чем не бывало. Привычка же к круиз-контролю приводит к тому, что нормальное место для маневра, когда вам не придется «резать» соседей по потоку, нужно еще и поискать. Дело осложняется еще одним неприятным открытием — нам достался американский вариант LS с плоскими, как это предписывают американские нормы, зеркалами. Как здешние водители могут ездить с этим ужасом — до сих пор не могу понять. Нас спасала только функция оповещения о «слепых» зонах да приемистый двигатель.

Съехав с автострады на местную дорогу, обнаруживаем, что хоть LS и неплохо рулится, но до отточенной управляемости «немцев» ему, увы, далеко. И если по мягкости и плавности хода LS и обыгрывает «семерку» BMW, то вот тягаться с той же «восьмеркой» и тем более «семеркой» Audi в способности подарить удовольствие от активного вождения и одновременно оставаться настоящим лимузином можно усомниться. Однако, судя по местной манере езды, в которую характер нового LS «попадает» идеально, этот похожий на улыбчивого кашалота лимузин придется по вкусу здешним обитателям.

Но вот уже на часах приближается время, к которому мы должны вернуть нашего красавца — своей очереди уже ожидают китайцы, а за ними бразильцы. Покружив по улицам Беркли, ищем местечко для фотосессии, а поскольку пассажиры заявили о проснувшемся голоде, было решено найти что-нибудь подходящее, а заодно проверить навигацию. Управляется она уже знакомым мне по младшему CT200h джойстиком Remote Touch и, честно сказать, кажется не самой удобной, как и сама лексусовская навигация. Но, наверное, это субъективное мнение возникло оттого, что, задав пунктом назначения какой-то ресторан, обещавший в своем названии свежие морепродукты (а Калифорния, как наша Камчатка, — знаменита своими крабами), мы заехали в, скажем так, «не самый благополучный» район городка Ричмонд. Здесь наш Lexus цвета глубокого синего моря откровенно дисгармонировал, а вернее — мозолил глаза хозяевам ржавых пикапов Chevy, раритетных Corvette, Saturn и Ford, самый младший из которых отпраздновал свое 20-летие явно не один год назад.

Поковырявшись еще немного с Remote Touch и навигацией, мы начали выбираться из этого милого места. Но по дороге на окраине местечка под названием Хэйорд обнаружили кое-что, напрочь смывшее воспоминания о ричмондских халупах и ржавых драндулетах — рядом со стандартным зданием сервиса стояла парочка, которую невозможно было пропустить.

Воспользовавшись любезностью хозяев, мы заглянули внутрь сервиса, который оказался настоящей базой по подготовке гоночных авто для участия в соревнованиях Street Car.

Двое серьезных механиков — белых джентльменов лет 50–60, в чистых спецовках, больше похожие на инженеров, чем на привычных нам автослесарей, проявили дружелюбие. В ремзоне стояла парочка прокачанных «Чарджеров», а на подъемнике — легендарная Chevele SS. В миф о «ничего не умеющих делать руками» американцах (в него я, впрочем, никогда не верил) был вбит финальный гвоздь. Но больше всего поразило детское кресло, вмонтированное на заднем диване самого настоящего гоночного авто. Могу представить, что за деточка вырастет! И в который раз убеждаюсь, как полезно иногда повернуть «не туда»...

По-прежнему свой взгляд на премиум

К сожалению, большой спрос представителей автомобильной прессы на новый LS сыграл злую шутку. Впечатления от места проведения тест-драйва оказались не менее сильными, чем то, какое произвел сам автомобиль, а непродолжительная поездка по ограниченному маршруту не позволила оценить нюансы технологических новшеств. Но и краткое знакомство позволяет говорить о том, что от собственного и не всегда объяснимого взгляда на то, каким должен быть автомобиль премиум-класса, японцы так и не избавились, даже привлекая западных дизайнеров и маркетологов.

Следуя моде и стремясь завоевать расположение владельцев премиум-авто, любящих иногда занять место за рулем, разработчики Lexus LS предлагают спортивную версию, но в ее успех верится с трудом, ибо LS, как и положено флагману, остается лимузином, и никакими настройками шасси этого не изменить. Пусть официальный релиз и говорит о том, что «точность прохождения поворотов значительно выросла, а реакции на рулевом колесе обострились», ориентир на комфорт VIP-пассажира прежде всего. А потому в быстрых кривых LS норовит «уплыть» в сторону. Как заметил кто-то из коллег,«на этом автомобиле приятно ездить медленно». Хотя нет — я бы использовал старомодное словечко — «степенно».

Типично японское понимание того, каким должен быть премиальный автомобиль, прорывается в причудливом наборе опций: есть космически сложные, но при этом отсутствуют, может, и не столь изощренные, но уже привычные на автомобилях конкурентов. Однако в глазах поклонников марки японское качество сборки и престиж, который намертво привязан к образу автомобиля с логотипом Lexus, перевешивают эти странности. Да и будем откровенны — многим из тех, кто может себе позволить LS, никогда не придется задумываться о том, что машине не хватает, например, «ассистента выезда на дорогу». Просто потому, что хозяин в момент выезда на дорогу, скорее всего, не будет жать на педали, а листать свежий выпуск Forbes.