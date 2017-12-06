Превращаем Renault Kaptur в настоящий внедорожник. Эксперимент ЗР

Среднестатистический паркетник, коих на рынке полно, настоящее бездорожье не осилит. Съезжать на таком даже при наличии полного привода — всегда эксперимент. А если очень нужно? Тогда в помощь — специальные аксессуары, с которыми не страшно заехать в грязь или глубокий снег. Проверим их эффективность на популярном кроссовере Renault Kaptur. А заодно подскажем, как их смастерить самому.

Есть и другие устройства, позволяющие улучшить проходимость автомобиля: традиционные цепи, сети или пластиковые браслеты.

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