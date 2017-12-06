Превращаем Renault Kaptur в настоящий внедорожник. Эксперимент ЗР

Самый маленький Mercedes-Benz всегда оставлял чувство недосказанности — не хватало ему основательности и лоска, присущего более крупным автомобилям из Штутгарта. В А-классе нового поколения немцы обещали все исправить. Получилось ли это, предстояло выяснить на хорватских дорожках.
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Среднестатистический паркетник, коих на рынке полно, настоящее бездорожье не осилит. Съезжать на таком даже при наличии полного привода — всегда эксперимент. А если очень нужно? Тогда в помощь — специальные аксессуары, с которыми не страшно заехать в грязь или глубокий снег. Проверим их эффективность на популярном кроссовере Renault Kaptur. А заодно подскажем, как их смастерить самому.
невозможность отключать кондиционер вручную на любых режимах. галогеновый свет. экорежим —туфта полная —машина не едет. задние барабанные тормоза .после мойки замерзли.если просушивать то опять мой машину.при обгонах —рулетка,шкода на 1.6 резвее без проблем обгоняет. нет указателя температуры н...
Комментарий:
2л. мкп пробег 6000км. при смене заводского масла после 4000км на 0w40 расход упал на 1 литр.спрашивается что они там заливают на заводе?
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