Самые успешные электромобили в истории. Рейтинг

Хотим мы того или нет, но электромобили в разных видах упорно проникают в нашу жизнь, хотя их история началась далеко не вчера и даже не позавчера. Пока «чисто электрические» машины занимают в мировых продажах очень скромные позиции. Модели, вошедшие в наш рейтинг, в сумме разошлись тиражом лишь около 0,9 млн экземпляров. К слову, в нашей стране на сегодняшний день и вовсе всего около 1100 электромобилей, из которых почти половина — Nissan Leaf, и лишь около ста отечественных Lada Ellada.

Tesla Model X
Tesla Model X

Tesla > Model X

BMW i3
BMW i3

BMW > i3

Tesla Model S
Tesla Model S

Tesla > Model S

Mitsubishi i-MiEV
Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi > i-MiEV

Nissan Leaf
Nissan Leaf

Nissan > Leaf

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Volkswagen > Golf

Однако некоторые зарубежные модели уже хвастают куда более заметными тиражами. Ну а какие из них в лидерах?

Самые успешные электромобили в истории. Рейтинг

  • Какими были первые отечественные электромобили? Об этом читайте здесь.
  • Свой первый электрокроссовер выводит в свет британская марка Jaguar.
  • О том, как проходило путешествие по дорогам России и Финляндии на электрокаре Mitsubishi i-MiEV и бензоэлектрическом кроссовере Mitsubishi Outlander PHEV, читайте по этой ссылке.

Самые успешные электромобили в истории. Рейтинг
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