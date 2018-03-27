Полиции удалось задержать неадеквата, который буквально терроризировал варшавских водителей своими безумными выходками. Часть из них попала на видео. Полиция предъявила лихачу сразу пять обвинений в грубом нарушении ПДД.
Хотим мы того или нет, но электромобили в разных видах упорно проникают в нашу жизнь, хотя их история началась далеко не вчера и даже не позавчера. Пока «чисто электрические» машины занимают в мировых продажах очень скромные позиции. Модели, вошедшие в наш рейтинг, в сумме разошлись тиражом лишь около 0,9 млн экземпляров. К слову, в нашей стране на сегодняшний день и вовсе всего около 1100 электромобилей, из которых почти половина — Nissan Leaf, и лишь около ста отечественных Lada Ellada.
С каждым годом пробок на наших дорогах становится больше — даже в небольших городах они уже не редкость, что уж говорить про мегаполисы. Поэтому описанная в задаче ситуация встречается все чаще и чаще. Как же правильно поступить, чтобы не нарушить ПДД и не нарваться на штраф?
В день теста, когда XC60 шел по лесу первым, а Velar за ним, выпало рекордное количество снега. Глядя на то, в каких стиляг превращает свои новые модели Land Rover, я не стал слепо верить в «британца» как в спасателя и взял с собой крепкую лопату.
Самые успешные электромобили в истории. Рейтинг
Хотим мы того или нет, но электромобили в разных видах упорно проникают в нашу жизнь, хотя их история началась далеко не вчера и даже не позавчера. Пока «чисто электрические» машины занимают в мировых продажах очень скромные позиции. Модели, вошедшие в наш рейтинг, в сумме разошлись тиражом лишь около 0,9 млн экземпляров. К слову, в нашей стране на сегодняшний день и вовсе всего около 1100 электромобилей, из которых почти половина — Nissan Leaf, и лишь около ста отечественных Lada Ellada.
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