Чайка возвращается!

Знаменитый, легендарный советский автомобиль, о котором многие мечтают и сегодня, — ГАЗ-14 Чайка — собираются вновь выпускать!

Владеть ГАЗ-14? Мечта многих коллекционеров теперь, возможно, осуществится.

Как известно, лимузин пал жертвой борьбы с привилегиями еще три десятилетия назад. Как считалось, навсегда: ведь документацию и оснастку для производства, вроде бы, уничтожили. Но совсем недавно оказалось, что это не так! В заброшенном сарае недалеко от Нижнего Новгорода нашли почти все необходимое для возобновления выпуска Чайки.

Салон автомобили обязательно сохранит стилистику легендарной машины 1980-х.

Производство взялась подготовить некая компания, которая на данный момент пожелала остаться неизвестной. О силовом агрегате пока ничего не говорят, но уверяют: его параметры будут достаточными. Покупатели на такой автомобиль, уверены те, кто его возрождают, найдутся. Как знать, может, Чайка со временем составит конкуренцию и машинам проекта «Кортеж»? Торжественное начало производства намечено на 1 апреля 2019 года. Будем ждать с нетерпением!