Toyota Land Cruiser Prado: он и в Африке Прадо!

Обновленный внедорожник Prado с 2,8‑литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. покоряет Намибию.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D Длина/ширина/высота/база 4840/1885/1880/2790 мм

Объем багажника (VDA) 621–1934 л

Снаряженная масса 2235 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2755 см³; 130 кВт/177 л.с. при 3400 об/мин; 420 (450)* Н·м при 1400–2600 (1600–2400) об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 12,1 (12,7) с

Максимальная скорость 175 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/87 л

Расход топлива:смешанный цикл 7,4 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5 (А6) Toyota Land Cruiser Prado 2.7 VVT-i Длина/ширина/высота/база 4840/1885/1880/2790 мм

Объем багажника (VDA) 621–1934 л

Снаряженная масса 2115 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2694 см³; 120 кВт/163 л.с. при 5200 об/мин; 246 Н·м при 3900 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 13,8 (13,9) с

Максимальная скорость 165 (160) км/ч

Топливо/запас топлива АИ-91, АИ-95/87 л

Расход топлива:смешанный цикл 12,3 (12,5) л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5 (А6) Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i Длина/ширина/высота/база 4840/1885/1880/2790 мм

Объем багажника (VDA) 621–1934 л

Снаряженная масса 2150 кг

Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3956 см³; 183 кВт/249 л.с. при 5600 об/мин; 381 Н·м при 4400 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с

Максимальная скорость 175км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/87 л

Расход топлива:смешанный цикл 10,8 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А6 *В скобках здесь и далее — данные для модификации с автоматом.

Стрелка спидометра плавает около «стольника», а я никак не могу понять, почему шум шин почти не слышен. Раздумья прервала рация, в которой зазвучал голос нашего проводника со смешным для русского уха именем Вампи.

— Мы едем по соляной дороге, типичной для западной части нашей страны. Строятся такие просто: уплотненный и прикатанный песок поливают насыщенным соляным раствором, который, высыхая, образует прочную и гладкую поверхность. Местное ноу-хау — лучше асфальта!

Африканская прохлада

Катим по Намибии на обновленном Prado с 2,8‑литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Цель — совершить вылазку вглубь ­континента и вернуться в курортный городок Свакопмунд. На маршрут протяженностью чуть более 700 километров отведено три дня.

Салон базового Prado скромен, но в мелочах он удобнее, чем у дорестайлинговой машины. В частности, «башня» над центральной консолью стала ниже на 25 миллиметров — это улучшило обзорность.

Интерьер топ-версии смотрится интереснее. Руль от «двухсотого» Крузера тут в самую масть. А вот экран мультимедиасистемы всё такой же никудышный: изображению не хватает ни яркости, ни контраста.



Все знают, что, когда у нас зима, в южном полушарии — лето. Я уже был в Намибии в январе и тогда чуть не сварился заживо. А сейчас за бортом всего-то 17 градусов — прохлада идет от Атлантического океана, бушующего в сотне метров от дороги. Одежду на такую «промежуточную» погоду я не взял, так что лишний раз на улицу стараюсь не высовываться. Да и некогда, ведь интерьер у Prado поменялся чуть менее, чем полностью.

Приборы лишились колодцев, второстепенные шкалы переместились вверх, а экран трип-компьютера увеличился в размерах.

Функция «прозрачный капот» работает после активации системы MTS и блокировки заднего межколесного дифференциала.

Нижней шайбой управляешь полноприводной трансмиссией, верхней — меняешь режимы системы MTS.



Материалы по теме Обновленный Prado: тест-драйв модернизированного Крузака

Prado привечает новой панелью приборов и центральной консолью, а также позаимствованным у «двухсотого» Крузера селектором автомата. Появились вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль (работает на скорости свыше 40 км/ч), система предупреждения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, система обнаружения угрозы фронтального столкновения и кое-что еще по мелочи. Россияне оценят электрообогрев форсунок стеклоомывателя и обогрев всей поверхности лобового стекла.

А вот и первая остановка. Паркуемся у лежбища морских котиков на территории заповедника Кейп-Кросс. На малюсеньком пятачке обитает около 65 тысяч ластоногих, а всего в Намибии их 200 тысяч. Шум — как на заполненном стадионе. А запах… Зажав нос и сделав пару фотографий, ретируюсь на парковку. Лучше машину поснимаю! С новыми фарами (в топ-версии они светодиодные), рельефным капотом и радиаторной решеткой с широкими планками младший Land Cruiser стал явно привлекательнее.

В богатых версиях в дополнение к обогреву сидений теперь предлагается вентиляция. А вот USB-разъем по-прежнему один — здесь Toyota не в тренде.

Новый ключ куда больше соответствует статусному автомобилю — прежний выглядел совсем уж дешево.



Едем дальше, вдоль Берега Скелетов. Холодное Бенгальское течение, частые туманы и штормы делают мореплавание в этих местах опасным занятием. Кораблекрушения тут нередки, поэтому то и дело попадаются остовы полузатонувших судов.

Еще немного, и подъезжаем к палаточному лагерю на берегу океана. Несмотря на усталость, спать не тянет. Нас ждет вечерняя рыбалка на акулу. Думал, пойдем на катере. Оказалось, ловить будем с берега — на спиннинг. Приглашенный организаторами рыбак-инструктор поведал, что лучшая приманка для морских хищников — кусочки краба или рыбы. Насаживает приличный такой кусман на крючок и закидывает на добрые полста метров. Минут через десять удочка заходила ходуном. Клюет! Почти полчаса он боролся с акулой и вытащил-таки ее на берег. Измерили, взвесили: длина рыбины полтора метра, масса — 60 килограммов. По словам рыбака, улов невелик. Дескать, ловил и побольше. Впрочем, от рыбака другого и не услышишь.

Рыбаки ловят акул ради интереса. Акулье мясо невкусное, поэтому после фотосессии рыбин сразу отпускают обратно в океан.

Здешние тюлени совершенно не боятся людей. Напротив, они будто стараются привлечь к себе внимание.



Впечатления от акулы ничто по сравнению с тем, что я увидел ночью, когда, заспанный, пошел в туалет. В трех метрах от моей палатки стоял шакал! Встретились взглядами — и он резко рванул в темноту. А я, признаться, решил потерпеть до рассвета. Мало ли кого еще тут встретишь.

Утром вновь двинулись по соляной дороге. На обочине время от времени встречаются импровизированные столики-прилавки, на которых красуются кристаллы соли и просто красивые камешки. Можно взять любой, кинув взамен монетку в копилку. Пока я раздумывал, нужен ли мне такой сувенир, свернули вглубь континента. Дорога сменилась гравийкой, но это не повод снижать скорость — по-прежнему держим сотню. Накануне стравили давление в шинахдо полутора атмосфер, поэтому в поворотах приходится осторожничать: стоит «дать угла», как покрышки подламываются и машина лишается устойчивости.

Дороги вблизи океана сплошь соляные. Не хуже асфальтовых!

Особо активничать не позволяет и дизель, которого хватает едва-едва. Но ведь любят «крузак» за другое. Главное его достоинство — потрясающая энергоемкость шасси. Пару-тройку раз я проворонил внушительные ямы, так он проглотил их без малейшего намека на пробой. За это машине с «железной» подвеской прощаешь и неидеальную плавность хода — на гребенке трясет сильнее, чем ожидаешь.

Вокруг пустошь. Ни травинки. Да и деревья не растут. Время от времени встречаются кучки пальмовых листьев, возле одной из которых Вампи предлагает остановиться. Это деревья с живописным названием: вельвичия удивительная. Они интересны своей «анатомией»: корень служит не средством питания, а якорем, противостоящим сильным ветрам. Ствола как такового, считай, нет, листья умеют добывать влагу из воздуха.

Вельвичия уникальна не только своей формой, но и тем, что за неимением ствола у нее отсутствуют и годовые кольца — возраст приходится определять радиоуглеродным методом.

За жизнестойкость и долголетие (возраст некоторых экземпляров переваливает за 1500 лет) это дерево считается в Намибии священным, оно изображено на гербе и государственных наградах. Вот тебе и «кучки»!

Постепенно полупустыня сменяется гористой местностью. Маршрут ведет круто вверх, поэтому перед скалолазанием задействую понижающую передачу, перевожу систему MTS (Multi-Terrain Select) в режим Rock — и полный вперед!

Prado карабкается в гору с надменной легкостью, демонстрируя экипажу, что такое бездорожье для него — семечки.

Toyota карабкается в гору с надменной легкостью, время от времени оставляя между колесами огромные каменюки и демонстрируя экипажу, что предложенное бездорожье — семечки. А ведь я даже не заблокировал центральный и задний межколесный дифференциалы. Prado по зубам куда более серьезная пересеченка.

Материалы по теме Toyota представила бюджетную версию внедорожника Land Cruiser Prado

Вдоволь полазив по горам, направляемся в буш, где под сенью деревьев нас ждет обед. Вампи, не иначе как желая заставить нас забыть о еде, травит последние новости.

Например, неделю назад пара львов умертвила отару овец, местные рейнджеры их выследили, усыпили и увезли за 200 километров отсюда. Однако львы якобы вчера вернулись, причем уже впятером. После этого рассказа особо впечатлительные от греха подальше отправились трапезничать в машину.

Чем дальше вглубь континента, тем жарче: к вечеру температура поднялась с 17 до 35 градусов. Но удивило другое: за целый день мы встретили только один автомобиль да пару лачуг. Со зверьем тоже негусто — удалось увидеть лишь стайку шакалов, несколько горных коз да пару бабуинов. Ну и где обещанные львы-возвращенцы? Лишь за пару километров до лагеря нам встретился слон. Жует листья как ни в чем не бывало, не обращает на нас никакого ­внимания.

Вечером нас ждал ужин с развлекательной программой: местные жители продемонстрировали зажигательные танцы. Глядя на них, чуть сам не пустился в пляс!

Слава KDSS!

Утром выдвигаемся в обратную сторону. Сначала катим по дну высохшей реки. Местные жалуются, что дождей тут не видели уже три года — со столь длительной засухой им еще не приходилось сталкиваться. Сворачиваем на грунтовку. Наталкиваемся на ватагу детворы, которая начинает буквально вымаливать у нас воду, протягивая к машинам пустые бутылки. Мы, конечно, поделились и водой, и сухпайком.

Сзади обновленный «прадик» можно узнать по оптике с темной окантовкой и накладке на двери багажника.

Материалы по теме Супертест 10 «проходимцев»: чей полный привод лучше?

Вдали горделиво возвышается Брандберг — самая высокая гора Намибии: 2573 метра над уровнем моря. Интересна она в первую очередь не «ростом», а древней наскальной живописью у подножия, возраст которой достигает трех тысяч лет.

После фотосъемки на фоне Брандберга сажусь за руль Prado с кожаным салоном, навигатором и аудиосистемой с колонками JBL, которая проигрывает музыку ярче и богаче, чем штатная акустика. Но главное здесь — пневматическая задняя подвеска и система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System), которая перенастроена ради большего комфорта. С ней машина расцвела: исчезла долбежка на гребенке, улучшился акустический комфорт. В такой «упаковке» Prado воспринимается более продвинутым и солидным автомобилем. Имея возможность доплатить, не скупитесь.

Если выбрать четырехлитровую бензиновую версию, можно сэкономить на транспортном налоге. Мощность «шестерки» снизили с 276 до 249 «лошадок» (заявленные скоростные показатели почему-то не ухудшились). Это значит, что в Москве с ее высокой налоговой ставкой ежегодно надо платить не 42 300, а 18 675 рублей. Японцы считают, что дефорсированный мотор позволит поднять популярность Prado 4.0 в России.

А сэкономленные деньги можно пустить на путешествие. В Африку!

Фото: Юрий Тимкин и Toyota