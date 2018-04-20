Президент проголосовал за газ?

Срочно переходим на газомоторное топливо? Да, похоже на то: электромобили подождут...

Автомобиль на газе — это хорошо или плохо?

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Похоже, что единого мнения в государстве на сей счет никогда не было. Не поленился и нашел текст ПДД, введенных в действие с 01.01.1987 года. А там, в перечне причин, запрещающих эксплуатацию автомобиля, есть и такая: «установка оборудования для работы на другом виде топлива, не согласованное с предприятием-изготовителем». Иными словами, никакого газобаллонного оборудования!

ПДД с тех пор неоднократно менялись, а потому запрет на газовое топливо из них незаметно исчез. Хочешь ездить на газе — езди на здоровье! Правда, сеть газовых заправок как была недоразвитой, так и осталась, но апологеты голубого топлива всегда знали, на что идут. Однако совсем недавно их ошарашило очередное нововведение: отныне все переделки на газ извольте проводить у сертифицированных спецов, после чего готовьтесь официально оформлять и утверждать подобное изменение конструкции в присутственных местах. За деньги, естественно.

Газолюбы приуныли… Но буквально вчера случилось нечто. На совещании с членами правительства президент вдруг заметил, что использование газомоторного топлива по части экологии для нас важнее электромобилей! А потому, ребята, давайте — шевелитесь!

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Шевеление началось немедленно. Тут же припомнили смелое заявление главы «Роснефти», что электромобили — это, мол, угроза для экологии ! Министр энергетики пошел еще дальше, предложив пустить «газомобили» на выделенки (!), дать им льготу по транспортному налогу и допускать в центр города. А глава Минпромторга доложил, что газ уже активно внедряется на железной дороге, а на очереди — судостроительный комплекс…

А что же электромобили? Кстати, мэр столицы обещал буквально завтра выпустить на маршруты новенькие электробусы, на которые уже ухнули кучу денег… Так хотелось покататься без ДВС — неужели не доведется?

Злые языки намекают на завуалированное спасение подобным образом бизнеса г-на Дерипаски, недавно оштрафованного злобным заокеанским лидером. Группа ГАЗ как раз представляла разработки на сжатом газе, а тут — зеленый свет с самого верха. Ну, посмотрим…

Понятно, что разговоры про выделенные полосы, от кого бы они ни исходили, — не от большого ума. Эти полосы должны служить общественному транспорту и только ему, а не каким-то машинкам на определенном виде топлива, и уж подавно не сиюминутным шараханьям отдельных министров. Не настолько хорошо у нас ходят автобусы, чтобы всеми силами пытаться воткнуть перед ними то мотоциклистов, то электромобили, а теперь еще и машины с ГБО. Про поездки газовых баллонов в центр даже говорить не хочу: это — дешевый популизм, извините за резкость. Никакого запрета насчет въезда в центр с привязкой к виду топлива и так не существует…

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Интереснее другое. До каких пор определять вид «правильного топлива» будут флюгеры-популисты, не имеющие собственного мнения? Кто запретил газ в упомянутом 1987 году? Кто потом снял запрет? Кто в прошлом году повелел совместить установку ГБО с обязательными финансово-бюрократическими процедурами? Кстати, интересно — отменят ли эти процедуры сейчас, когда о пользе газомоторного топлива высказался сам Президент?

Любопытно, понимают ли уважаемые руководители хотя бы разницу между сжиженным и сжатым газом? Специально для них поясним: сжатый — это метан (который мы качаем братьям по разуму посредством труб), сжиженный — пропан-бутановая смесь. Сжиженный — калорийнее, да и баллоны для его хранения более компактны. Но он тяжелее воздуха, а потому, при утечке, любит скапливаться внизу — например, в паркингах! Это — явная пожароопасность. На сильном морозе он не желает испаряться. Зато топливная аппаратура для сжиженного газа попроще, да и подобных заправок сегодня значительно больше. Что до метана, то он менее пожароопасен, а горит лучше пропана с бутаном. При этом он прёт из-под земли сам, а пропан-бутан — это искусственное порождение. Вредные выбросы от метана значительно ниже пропан-бутановых. В мире развивают именно газомобили на метане. Кстати, кроме баллонов там обычно присутствует и небольшой бензобачок — на всякий случай.

И, все-таки, мучит вопрос: а как же электромобили? Использовать газ необходимо, спору нет. Но, по сути, его сжигание — это намеренное уничтожение всё тех же земных ресурсов: ведь газ — кровный родственник нефти и угля! И поэтому весь мир старательно пытается уйти от ДВС — поначалу через гибриды, а потом и окончательно. Но не решит ли в самом деле очередной верноподданный исполнитель, что Президент повелел пустить все электробусы под автоген? Хотя ничего подобного тот и не говорил?

Впрочем, всё возможно. Самое время процитировать другого российского руководителя высшего ранга. Еще император Александр III как-то пожаловался: мол, что ни скажешь, из всего сделают высочайшее повеление…

Не произошло ли то же самое и на этот раз?