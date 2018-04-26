Впереди планеты всей: от первых радаров до первых гаишников

Бюджетный Skoda Kamiq для Китая — что в нем вообще есть?! Переднеприводный компактный кроссовер с единственным безальтернативным мотором, построенный на старой фольксвагеновской платформе? Кому такой вообще нужен? Но в фирме Skoda свято верят, что их новенький Kamiq придется в Китае ко двору. Пожелаем им удачи? Новый Ford Focus в кузове седан: к чему прикрутили багажник? Новое поколение европейского хэтча Ford Focus мы уже видели, а вот до седана добрались впервые. Вчера на Международном автосалоне в Пекине состоялась его мировая премьера. Максим Кадаков увидел новичка одним из первых и спешит поделиться впечатлениями. Передо мной резко затормозили. Кто виноват в аварии? Обычно «паровозик» в пределах одной полосы трактуется однозначно — виноват последний. Хотя, как и в любой другой ситуации, тут возможны нюансы.