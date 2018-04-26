Впереди планеты всей: от первых радаров до первых гаишников

Первый радар, первый литой колесный диск, первый видеорегистратор, первый гаишник… Да мало ли изобретений и людей, с которых начиналась целая история? Мы собрали таких «пионеров» в нашей галерее.

Впереди планеты всей: от первых радаров до первых гаишников

  • Первые в СССР: от полного привода до автоматической коробки — собраны в этой фотогалерее.
  • Кто и когда изобрел дизель, впрыск и другие неотъемлемые признаки современного автомобиля? Об этом вы узнаете тут.

Фото: из архива автора

Впереди планеты всей: от первых радаров до первых гаишников
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые