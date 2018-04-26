Впереди планеты всей: от первых радаров до первых гаишников

Переднеприводный компактный кроссовер с единственным безальтернативным мотором, построенный на старой фольксвагеновской платформе? Кому такой вообще нужен? Но в фирме Skoda свято верят, что их новенький Kamiq придется в Китае ко двору. Пожелаем им удачи?
Новое поколение европейского хэтча Ford Focus мы уже видели, а вот до седана добрались впервые. Вчера на Международном автосалоне в Пекине состоялась его мировая премьера. Максим Кадаков увидел новичка одним из первых и спешит поделиться впечатлениями.
Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?
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