Впервые в СССР: от полного привода до коробки-автомат

Как ни сложно расставлять в истории приоритеты (дело это неблагодарное), все же заманчиво проследить: кто и когда первым изобрел, применил или освоил некую техническую новинку. Давайте вспомним некоторые этапы развития нашего автопрома. Интересно, кстати, еще и сравнить, как соотносится время появления тех или иных устройств и агрегатов на наших машинах с летописью мирового автопрома.

Впервые в СССР: от полного привода до коробки-автомат Фото самых массовых грузовиков СССР и интересные факты из их биографий вы найдете по ссылке, а рассказы о выдающихся машинах советского прошлого — в подборке публикаций «За рулем» «Назад в СССР: от танков до автомобилей». Фото: из архива автора