Впервые в СССР: от полного привода до коробки-автомат

Фото самых массовых грузовиков СССР и интересные факты из их биографий вы найдете по ссылке, а рассказы о выдающихся машинах советского прошлого — в подборке публикаций «За рулем» «Назад в СССР: от танков до автомобилей».
Фото: из архива автора
Фото самых массовых грузовиков СССР и интересные факты из их биографий вы найдете по ссылке, а рассказы о выдающихся машинах советского прошлого — в подборке публикаций «За рулем» «Назад в СССР: от танков до автомобилей».
Фото: из архива автора
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