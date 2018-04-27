Видеотест Tesla Model 3: бензиновые, догоняйте!

Электрическое будущее совсем близко? Для марки Tesla оно уже наступило, потому что вслед за дорогими Model S и Model X на дороги вышла более доступная Model 3. Мы уже прокатились на этом седане. Каков он? Об этом — в нашем видеообзоре.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Tesla > Model 3

  • Ранее мы рассказывали о старте продаж Tesla Model 3 в России, а заодно приценились к автомобилю.
  • А пока компания Илона Маска прикидывает прибыли от ввода этого седана в свое продуктовое портфолио, в баварской BMW придумали конкурента Model 3.

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