- Ранее мы рассказывали о старте продаж Tesla Model 3 в России, а заодно приценились к автомобилю.
- А пока компания Илона Маска прикидывает прибыли от ввода этого седана в свое продуктовое портфолио, в баварской BMW придумали конкурента Model 3.
Видеотест Tesla Model 3: бензиновые, догоняйте!
Электрическое будущее совсем близко? Для марки Tesla оно уже наступило, потому что вслед за дорогими Model S и Model X на дороги вышла более доступная Model 3. Мы уже прокатились на этом седане. Каков он? Об этом — в нашем видеообзоре.
Фото: Садков Георгий
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