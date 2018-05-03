Готовы ли россияне платить за новые технологии в автомобиле? Ответ скорее отрицательный...

7 моделей составляют российский парк электромобилей. Однозначный лидер — Nissan Leaf: почти две трети от общего числа машин (1103 автомобиля). В четыре раза меньше на счету Mitsubishi i‑MiEV. В «экосемерку» вошла и российская Лада Эллада.

415 электромобилей зарегистрировано в Приморском крае. По этому показателю регион обогнал Москву и Московскую область (404 машины). Электромобили ездят даже по Крайнему Северу: шесть стоят на учете в Магаданской области и два — на Чукотке.

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На начало 2018 года в России зарегистрировано около 1800 электромобилей. Государство популяризирует их откровенно вяло: четкой и действующей концепции развития инфраструктуры нет, ввозные пошлины, несмотря на отсутствие отечественного производства, отменять не спешат. Отсутствие зарядных станций почти четверть опрошенных компанией PwC россиян назвали важнейшим фактором, препятствующим покупке электрокара. И еще 20% ждут снижения цены.

В развитых западных странах и Китае обе проблемы уже решены и спрос на экомашины идет вверх. Если бы ситуация развивалась подобным образом и у нас, то 44% автомобилистов (если верить опросам) рассматривали бы электромобиль в качестве следующей покупки. Но 15% сомневаются, что автомобили «на батарейках» приспособлены к условиям русской зимы. Хотя пример Норвегии показывает, что жить в холодном климате можно не только с дальнобойной и мощной Теслой.

Что до автопилотируемых машин, то пожилые люди куда меньше доверяют революционным инновациям, нежели молодежь. Тем не менее 58% всех опрошенных готовы приобрести беспилотник. Но людей не спрашивали, сколько они готовы доплатить за автопилот — ведь он не дешев! И все беспилотники — это электромобили, к которым у нас относятся с опаской. Так что интерес к ним скорее гипотетический. И вот что удивительно: в беспилотник хотят сесть достаточно много людей, а вот доверяют ему куда меньше. Из числа молодых респондентов согласны купить автономную машину 67%, при этом безопасной ее считают только 35%. Видимо, готовы рискнуть собой, причем за свои же деньги.

Молодые охотнее доплачивают за новые технологии, а россияне постарше предпочитают обходиться проверенными вещами. В ближайшее время ждем прихода эры дистанционного управления и контроля за машиной с помощью мобильного приложения на смартфоне.