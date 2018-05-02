Кто вечно занимает левый ряд и что с ними делать?

Кто и зачем ездит в левых рядах при свободных правых? Что движет этими людьми и можно ли с этим что-то поделать?

В свое время один из лучших водителей ЗР, Сережа Воскресенский (которого, к сожалению, уже нет с нами), втолковывал молодому сотруднику, угодившему в ДТП на Кутузовском проспекте.

— Я понимаю, что это тебе въехали в зад, а не ты сам! Но и ты тоже виноват! Что ты забыл в левом ряду? Да еще на Оке? На дешевые понты потянуло?

Трудно сказать, осознал ли тогда свою вину молодой сотрудник. Полагаю, что нет. Как и любой обитатель левого ряда, он искренно не понимал, почему не стоит там надолго задерживаться. Хотя, конечно же, что-то слышал про п. 9.4 ПДД…

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота…

Людям, которые упорно занимают именно левый ряд, посвящен известный рекламный щит про царя баранов. Но это весьма наивный прием: баран искренно считает себя львом, а потому не способен опознать на плакате своего родственника.

Левая полоса и ее обитатели

Классификация обитателей левой полосы довольно обширна. Основные типажи перечислены ниже.

Дачник, он же Пенсионер, он же Дедушка.

В левом ему хорошо и спокойно…

Существует в собственной Вселенной. Как правило, не понимает, в каком ряду движется и чем недовольны окружающие. Не пытается кого-то перевоспитывать, а просто движется в удобном ему режиме. На моргания и гудения сзади не реагирует — обычно он их просто не замечает.

Принципиальный педант

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Прекрасно понимает, в каком ряду находится. Однако движется при этом с максимально разрешенной скоростью, скрупулезно выполняя требования ПДД. Логика простая: если кто-то хочет ехать еще быстрее, то он — преступник, а Закон — на моей стороне. Дескать, можешь обгудеться — уступать не буду.

Новенький

Водит машину совсем недавно, а потому рад оказаться на полосе, где хотя бы слева никого нет. При сигналах сзади начинает нервничать и, как правило, увеличивает скорость. Рад бы уступить, но это чревато аварией.

Знаток

Забирается в левый ряд потому, что правые «убиты» — колейность, трещины, заплаты и т.п. Часто так ездят дальнобойщики. Когда кончится дрянная дорога, они примут правее.

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Ночной лис

На неосвещенных дорогах без разметки предпочитает держаться поближе к осевой, чтобы ненароком не съехать на обочину.

Хам

Едет в левом ряду просто потому, что в данный момент ему так хочется. Термин «уступи» у него хранится в черном списке.

Вырожденец

Забирается в левый ряд исключительно для обгона, после которого сразу же принимает вправо. Вымирающий вид водителя, занесенный в Красную книгу.

Что с ними делать?

Конечно, баран в левом ряду — это нехорошо. В любом случае он мешает тому, кто едет быстрее, а это уже конфликт. Которых у нас и так предостаточно. Мало того, в итоге понижается пропускная способность дороги. А в результате перестроений и шараханий из ряда в ряд вполне может случиться очередное ДТП — здесь мы и без того в лидерах.

Но, честно говоря, лично меня больше раздражают добрые люди, которые упираются тебе в задний бампер. От твоей скорости это обычно не зависит: на каждый мерседес всегда сыщется свой феррари… А рецепт поведения, на мой взгляд, один: пропусти этого доброго человека! Ей-богу, всем от этого станет только лучше.

Впрочем, лично я придерживаюсь иной стратегии. Она простая: ни при каких условиях я стараюсь не лезть в левый ряд! По молодости, на папиных Жигулях, я любил забираться именно туда, демонстрируя миру свое умение нажимать на правую педальку, но сегодня подобных желаний не испытываю. Хотя машина и стала с тех пор вчетверо мощнее. Просто решил: этот ряд предназначен только для обгона.

И для перемещения в пространстве баранов с рекламного щита, конечно же…