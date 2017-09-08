Безумный грузовик летит навстречу: найдете вариант спасения?

С похожей ситуацией на шоссе может столкнуться каждый, но всякий ли выйдет из нее без потерь? Давайте проверим, что подсказывает вам водительский опыт.

Вечереет, вы едете по двухполосному шоссе, приближаясь к правому повороту. Идет дождь, дорожное покрытие мокрое. Заметив знак 1.11.1 «Опасный поворот», снижаете скорость до 70 км/ч и вглядываетесь вперед. До поворота остается около ста метров, когда вы обнаруживаете, что с противоположной стороны навстречу несется грузовик со скоростью под сотню. Расстояние между вами 200 метров. Грозит ли вам опасность в этой ситуации и как вы поступите?

Выберите наиболее подходящий, на ваш взгляд, вариант действий из числа предложенных, опираясь на свой водительский опыт, и проголосуйте за него. А разберем ситуацию на следующей странице.