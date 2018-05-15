Как обогнать фуру на мокрой дороге и не угодить в ДТП?

В подобной дорожной ситуации может оказаться каждый. Ну а как вы поступите в данном конкретном случае?

Загородное шоссе шириной 7 метров. В каждом направлении по одной полосе движения. К дороге с обеих сторон примыкают двухметровые неукрепленные обочины. Только что прошел дождь, дорога мокрая. И вот вы догоняете автопоезд. Он идет со скоростью порядка 70 км/ч в метре от обочины, поднимая колесами тучи грязных брызг. Вы подумываете о том, чтобы его поскорее обогнать. Какие опасности могут подстерегать при обгоне в данной ситуации? Что будете делать при выполнении маневра?

Предлагаем проголосовать за оптимальное, на ваш взгляд, решение, а возможные варианты развития событий рассмотрим на следующей странице.