В такой дорожной ситуации может оказаться любой. А как вы поступите на месте водителя?

Вы едете по загородной дороге в хорошем настроении на новой, только что прошедшей обкатку машине. И вот те на — знак 1.18 «Выброс гравия» предупреждает вас о том, что впереди участок дороги, на котором из-под колес транспортных средств возможен выброс камней и щебня. На отполированном кузове вашего авто еще ни царапинки. И вам хотелось бы, чтобы так было всегда. Поэтому вы снижаете скорость и стараетесь держаться подальше от следующего впереди грузовика, увеличив дистанцию до 60 метров. Но только вы сделали это, как водитель идущей сзади легковой машины включает сигнал левого поворота и явно готовится к обгону. Как вы поступите?

Проголосуйте за оптимальное, на ваш взгляд, решение, а оценку действиям дадим на следующей странице.