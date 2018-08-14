Даже чистая вода, попав в большом количестве на лобовое стекло, способна лишить водителя обзора. Что уж говорить о воде из грязной лужи на дороге! В условиях интенсивного движения потеря видимости может привести к аварии. Наверняка у вас есть свой вариант действий в подобной ситуации. И есть единственно верный.

Прошел сильный дождь, на дороге образовались лужи. Вы со скоростью 60 км/ч едете по шоссе в левом ряду, в правом — один за другим идут грузовики. Ширина дороги позволяет двигаться в два ряда в каждом направлении. И вот вы приближаетесь к большой луже, которая разлилась на встречной стороне дороги. При этом навстречу и тоже в левом ряду к луже подъезжает легковой автомобиль. Вы понимаете, что окажетесь у лужи одновременно со встречной машиной. Душ вашей машине гарантирован. И хорошо еще, если окна закрыты. Как вы будете действовать в создавшейся ситуации?

Предлагаем проголосовать за решение, которое вы считаете оптимальным исходя из собственного водительского опыта, а наши оценки действий и комментарии мы поместим на следующей странице.