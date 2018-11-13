Сколько нарушителей на круге? Тест на знание ПДД

Тест нового Hyundai Santa Fe с крутым автопилотом Hyundai Santa Fe четвертого поколения, кроме «широко раскрытых глаз», получил прибавку в мощности для бензинового мотора и новый 8-ступенчатый автомат в пару к дизельному. «За рулем» проверил его неидеальными дорогами Киргизии и выяснил, что флагманский кроссовер Hyundai больше не требует, чтобы водитель держал руки на руле при пользовании электронными ассистентами. VW Teramont размножается: тест-драйв купе-кроссовера и пикапа Автору ЗР посчастливилось одним из первых познакомиться с перспективными моделями марки Volkswagen — прототипами Tanoak и Atlas Cross. Оба шоу-кара — близкие родственники кроссовера Volkswagen Atlas, на нашем рынке известного под именем Teramont. Решения о запуске пикапа в серию пока нет, зато серийный Кросс появится уже в 2019 году. Subaru Forester: 5 плюсов и один маленький минус Новый Forester существенно изменился, но остался верен традиционным ценностям марки.