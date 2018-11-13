Перед вами обычный перекресток с круговым движением. На схеме изображено четыре автомобиля. Три из них двигаются, один стоит. Кто из водителей нарушил правила? Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
Сколько нарушителей на круге? Тест на знание ПДД
Мы уже привыкли, что при въезде на круг приходится уступать дорогу. А вот как вести себя непосредственно на круге? Что позволено водителям, а чего делать никак нельзя?
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