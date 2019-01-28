Еще до появления Mitsubishi Eclipse Cross на рынке к нему приклеился ярлык «городской кроссовер». Но этот автомобиль практичнее, чем кажется, и годится не только для города.

Вроде бы это компакт-кроссовер, но размер колесной базы Mitsubishi Eclipse Cross — 2670 мм, как у родственного Аутлендера. Очень неплохо! Новичок не уступает ветерану рынка и в ширине, и в высоте. В салоне достаточно свободно размещаются четверо взрослых. А детям на заднем ряду и вовсе вольготно, даже если стоят два больших детских кресла. Разумеется, в машине есть крепления Isofix, петли легко найти. Тканевая обивка немаркая, а комбинированную — из синтетической и натуральной кожи — легко очистить влажной салфеткой.

В распоряжении задних седоков есть еще и широкий подлокотник, и двухступенчатый подогрев, и 12-вольтовая розетка. Самым маленьким пассажирам она не нужна, конечно (да они и не дотянутся до нее), а тем, кто постарше, будет полезна — и для зарядки гаджетов, и для питания других приборов (например, переносного холодильника).

Что повезем?

Задние сиденья можно перемещать в продольном направлении на 200 мм, регулировать угол наклона спинки на 16–32°. И, конечно, складывать. Багажник по объему (341 литр) не тянет на рекорд, но в нем легко размещаются три больших чемодана, трехколесный велосипед или сложенная детская коляска. А если нужно перевезти что-то габаритное, придется сложить спинку дивана по частям (2:3) или целиком. Максимальный объем — 1058 литров. Этого хватит и для стиральной или посудомоечной машины, и для десятка пачек ламината, и для взрослого велосипеда, и даже для лыжного оборудования, с которым потом легко можно доехать до склона за счет высокого дорожного просвета и полного привода S-AWC (о нем ниже). Только при загрузке нужно учитывать покатость двери багажника.

Кстати, даже если вы загрузите машину до потолка, на обзорности это мало скажется. У Mitsubishi Eclipse Cross великолепные зеркала заднего вида и система кругового обзора. Так что грузите на здоровье!

Куда поедем?

Дорожный просвет на бумаге не поражает воображение — 183 мм. Однако это все равно больше, чем у легковушек. У Mitsubishi Eclipse Cross короткие свесы, а значит, он и по проселку пройдет без потерь. Тем более в версии с полным приводом S—AWC. Под двигателем кроссовера стоит защита, по низу кузова идут пластиковые накладки, а буксировочные проушины не спрятаны за бамперами. Две спереди, одна сзади. Становится понятно, что конструкторы готовили машину не только к городской жизни.

Интересно, что при этом в автомобиле нет встроенной навигации. Впрочем, никто не мешает пользоваться мобильной, подключив смартфон к мультимедийной системе Mitsubishi Connect.

И, к сожалению, в Mitsubishi Eclipse Cross не нашлось места для полноразмерной запаски. В России она все-таки пока нужна.

Как поедем?

Динамика Mitsubishi Eclipse Cross даже в полноприводной версии с вариатором такова, что уютно чувствуешь себя на любой дороге. Наддувный двигатель эффективно расходует топливо. По заводским данным, максимальный расход в смешанном режиме — 7,7 литра на 100 км. Вполне приемлемо — тем более что двигатель адаптирован для работы на АИ-92. С системой полного привода S—AWC удобнее в сложных условиях — на грунтах или зимой. А настройки подвески заставляют гадать, чего авторы машины хотели добиться в первую очередь, комфорта или отточенной управляемости. В ней есть и то, и другое.

И у этого автомобиля отличные тормоза. Прогнозировать замедление очень легко. Вы спросите, какое отношение это имеет к практичности? Вроде как косвенное, но на деле не совсем — шансы попасть в аварию минимизируются. Практичным можно назвать и яркий вид этого автомобиля: такой легче найти на стоянке, и меньше шансов, что на него покусятся угонщики.

Сервис

Предусмотренные интервалы ТО для Mitsubishi Eclipse Cross — 15 000 км. Гарантийный срок — 3 года или 100 000 км. В стране больше сотни станций технического обслуживания. По многим деталям машина унифицирована с другими моделями Mitsubishi, а значит, никаких проблем с сервисом не будет.

Фото: MMC