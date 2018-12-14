Снежные ловушки: как оспорить штраф за невидимые знаки и разметку

Занесенные снегом дорожные знаки и разметка — настоящий вызов для автомобилистов. Риск нарушить ПДД в плохих погодных условиях возрастает в разы. Сами того не зная, водители идут на обгон и разворачиваются в неположенных местах. Разбираемся, как оспорить штраф, если вокруг не видно ни зги.

По ГОСТу

В метель (да еще и в темное время суток!) водитель, как правило, прикладывает немало усилий, чтобы понять, какой именно знак скрывает от него непогода, не пересек ли он случайно сплошную линию разметки. Избежать неприятных ситуаций гораздо легче, когда дорога хорошо знакома. Но как быть, если оказываешься где-то впервые? Поэтому, когда автомобиль вдруг останавливает сотрудник ДПС, многие от неожиданности теряются, не зная, что именно нарушили и с чего начать диалог. Но, как известно, лучший способ отстоять свою правоту в разговоре с инспектором: обратиться к закону.

В пунктах 4.3, 4.4, 5.1.4 «ГОСТ Р 52289–2004. Технические средства организации дорожного движения» сказано:

«Знаки и светофоры (условные обозначения — по таблице А.1 приложения А) размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения… На участках дорог, где разметка, определяющая режим движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, устанавливают соответствующие по значению знаки… Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м».

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Если на местности нет знаков, дублирующих запорошенную разметку или они скрыты под толстым слоем снега так, что у водителя нет объективной возможности не только увидеть их, но и различить, что они предписывают, виновным он быть не может. Конечно, это правило не действует, когда, независимо от погодных условий, автомобилист понимает, что нарушает правила, к примеру, обгоняя фуру на мосту, что категорически запрещено ПДД (п. 11.4 гл. 11 ПДД). Но если машина заехала или пересекла стоп-линию, которую не видно, претензии инспектора можно отразить, сославшись на ГОСТ и п. 1 ст. 2.1 и п. 1 ст. 1.5 КоАП РФ.

Привлечь к ответственности можно лишь за «противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица», а саму вину нужно установить. Случаи, когда водитель не догадывался и не мог догадаться о наличии разметки или визуально считать знак, под определение правонарушения не попадают. Он не должен заранее знать, какие знаки или разметка находятся на конкретном промежутке пути. С другой стороны, в обязанности сотрудника ДПС входит «наблюдение за состоянием технических средств организации дорожного движения, проезжей части дорог и дорожных сооружений, элементами их обустройства» (п. 59 главы 3 Приказа МВД России от 23.08.2017 N 664 (ред. от 21.12.2017), к которым относятся знаки и разметка. Но если, несмотря на все аргументы, инспектор продолжает думать иначе, нужно спокойно отстаивать свою позицию, оперируя исключительно фактами.

По горячим следам

Первое, что должен сделать водитель после остановки сотрудником ДПС, — оперативно собрать доказательства, подтверждающие, что разметку или знак не было видно. Снег может и растаять, поэтому установить потом, как все было на самом деле, уже вряд ли получится.

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Алгоритм действий:

1. Если в машине есть видеорегистратор, запись (только ее копию!) стоит приложить к протоколу. В противном случае снимите на видео состояние дорожной инфраструктуры.

Видео должно фиксировать несколько важных фактов:

Название улицы/шоссе, номер дома, приметные строения, проезжую часть, тротуары, обочины, выезды с прилегающих территорий, светофоры, словом, любые опознавательные знаки, которые будут служить привязкой к местоположению и помогут определить, где именно произошел инцидент. Если смартфон фиксирует геолокацию, это будет дополнительным плюсом.

Время и дату съемки.

Знак и разметку, скрытые под толстым слоем снега, настолько, что нет никакой возможности визуально определить, что именно они предписывают.

Съемку нужно приобщить к протоколу.

2. Подготовив доказательную базу, можно переходить к описанию обстоятельств. Их лучше фиксировать в графе «Объяснения», в первую очередь указав вышеперечисленные нормы закона, а затем подробно изложив ключевые нюансы.

Важно указать:

место, где инспектор остановил авто;

предъявляемое нарушение;

характер/последовательность совершенного водителем маневра;

наличие других участников дорожного движения, если это принципиально;

общую видимость;

время суток;

наличие/отсутствие знаков на конкретном промежутке дороги;

состояние разметки и другие значимые обстоятельства по делу.

Дополнительно стоит отметить, что у вас не было возможности не только увидеть предписание, но и самостоятельно, руководствуясь ПДД, установить, как именно организовано движение на конкретном участке дороги.

3. В самом протоколе нужно указать, что с нарушением вы не согласны.

Собранные доказательства помогут оспорить штраф в суде. Но, прежде чем прибегать к крайней мере, нужно попытаться объяснить свою позицию инспектору. Вполне возможно, грамотных аргументов будет достаточно, чтобы разрешить все разногласия.

На камеру

Оспорить штраф, находясь на месте, намного проще, чем сделать это, получив «письмо счастья». По логике вещей, постановление об административном правонарушении не формируется, если водитель не видел разметку из-за обилия снега вокруг. Но, увы, погрешности случаются и, если документ все-таки пришел, первое, что нужно сделать, это проверить:

правильно ли указан номер авто;

находились ли вы за рулем в момент нарушения.

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Если письмо пришло точно по адресу, но причиной нарушения стала непогода, то в течение десяти суток со дня вручения или получения копии документа нужно подать жалобу на постановление (п. 1 ст. 30.2; п. 1 ст. 30.3 КоАП). Конечно, чтобы доказать свою правоту, придется изрядно попотеть. Дело в том, что письмо приходит в среднем через 2–5 дней после вынесения постановления. К тому моменту, как документ окажется на руках, свидетелей найти уже вряд ли получится, а срок хранения видео с камер наружного видеонаблюдения может истечь. Избежать досадной оплошности поможет привычка своевременно перекидывать записи видеорегистратора на флешку. Благодаря видео, на котором может быть запечатлен тот или иной маневр, и справке из Гидрометцентра о погодных условиях, доказать, что разметка или знак не были видны, гораздо проще.

В противном случае разобраться, что к чему, будет довольно сложно. Останется лишь изучать полученное фото на предмет четкости изображения и возможности разглядеть на нем запорошенный снегом знак, разметку и сам маневр, который совершил автомобилист. Если получится установить, что знак или разметка были глубоко под снегом, или будет видно, что водитель объективно не мог выполнить требования ПДД в силу погодных условий, то попытаться доказать свою правоту все-таки можно.

И хотя от нарушений не застрахован никто, снизить риски вполне реально, если четко выполнять требования ПДД и проявлять повышенную бдительность за рулем.

Удачи на дорогах!

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