Вазовский концепт Рапан, показанный на Парижском автосалоне в 1998 году, был электрическим. Жаль, что он так и остался концептом.

НЕВОДОПЛАВАЮЩИЙ РАПАН

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Концепткар Рапан АВТОВАЗ привез на автосалон в Париж в 1998 году. Машина привлекла внимание уже тем, что самосто­ятельно заехала на подиум — этому обучены не все концепткары.

В Рапане было реализовано много интересных решений: распахивающиеся против хода и подвешенные на монопетлях круглые двери, прозрачная крыша с открывающимся люком, поворачивающиеся передние сиденья, ровный пол. Рулевая колонка при открывании левой двери занимала вертикальное положение. Электромотор был расположен спереди и приводил передние колеса. Для конца ХХ столетия электромобиль выглядел достойно, но казался нереальным, поэтому желающих вкладывать деньги в интересный проект не нашлось.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то Жигули продавали в комплекте с палаткой?

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Фото: из архива автора