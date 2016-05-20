НЕВОДОПЛАВАЮЩИЙ РАПАН
Концепткар Рапан АВТОВАЗ привез на автосалон в Париж в 1998 году. Машина привлекла внимание уже тем, что самостоятельно заехала на подиум — этому обучены не все концепткары.
В Рапане было реализовано много интересных решений: распахивающиеся против хода и подвешенные на монопетлях круглые двери, прозрачная крыша с открывающимся люком, поворачивающиеся передние сиденья, ровный пол. Рулевая колонка при открывании левой двери занимала вертикальное положение. Электромотор был расположен спереди и приводил передние колеса. Для конца ХХ столетия электромобиль выглядел достойно, но казался нереальным, поэтому желающих вкладывать деньги в интересный проект не нашлось.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то Жигули продавали в комплекте с палаткой?
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Фото: из архива автора
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