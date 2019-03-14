Теперь кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line не ниже популярнейшего кроссовера Hyundai Creta! ЗР раздобыл одну из первых машин, загнал ее на бездорожье и понял, что инженерам есть над чем поработать.

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Только ленивый не пинал X-Line за недостаточный дорожный просвет. Те 155 мм, которые мы намерили, - сомнительное достижение для хэтчбека под грифом «Кросс». Увы, это был предел: сильнее поднять кузов без серьезной переделки подвески не получалось.

Но прошло и года — и корейцы выкатили модернизированный X-Line с заявленным просветом 190 мм! Не аукнулась ли модернизация на управляемости и плавности хода? Берем одну из первых машин — и в поле!

Kia Rio X-Line

Kia Rio X-Line Длина / ширина / высота / база 4240 / 1750 / 1510 / 2600 мм

Объем багажника 390/1075 л

Снаряженная / полная масса 1269 кг

Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 11,6 с

Максимальная скорость 183 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑92 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; А6

Завышенные ожидания

Сразу видно: зазоры между колесами и арками стали больше. Возвыситься над дорогой помогли новые передние рычаги, поворотные кулаки, амортизаторы и пружины. Но рекламных 190 мм я не нашел. Рулетка показала 185 мм под поддоном картера. Никакой защиты на тестовой машине нет. С ней клиренс, скорее всего, уменьшился бы до 170–175 мм. То есть примерно как у Креты.

В салоне без изменений. Спокойный дизайн, жесткий пластик, удобные руль и сиденье. К рабочему месту водителя серьезных замечаний нет.

Противобуксовочная система отключаемая, но это поможет разве что в неглубоком снегу.

Шестиступенчатый автомат можно поругать за легкую задумчивость, но в целом на динамику грех жаловаться.



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Первая же вылазка на бездорожье вернула с небес на землю. Стоило передним колесам немного провалиться, как Rio тут же закопался. Фрикционные шины Michelin X-Ice быстро теряют сцепление.

Отключаемая противобуксовочная система не спасла. Пришлось лезть в багажник за лопатой и тросом. Подходящие поверхности для Икс-Лайна — нечищеный двор, не слишком убитая грунтовка да городские бордюры. Впрочем, застряли мы на той дороге, куда «прошлогодний» X-Line и вовсе не добрался. Значит — прогресс.

А как увеличенный просвет отразился на плавности хода? Мы не раз были свидетелями того, что псевдовнедорожные версии уступают в комфорте дорожным собратьям. Наглядные примеры — Renault Stepway и Веста Cross. Не избежал этой участи и X-Line.

Особенно явственно разница ощущается на поперечных стыках асфальта и гребенке, которые незамедлительно транслируются на кузов. А вот с большими кочками подвеска сражается достойно.

Тестовая машина обделена защитой двигателя. Под поддоном мы намерили 185 мм. Защита съела бы еще 10–15 мм.

Для увеличения клиренса применили иные передние рычаги и поворотные кулаки. Спереди и сзади — новые амортизаторы и пружины.



Управляемость? Она не пострадала. Практически во всех режимах «высокий» X-Line копирует старую машину и уверенно выписывает траектории в связках поворотов. Перебор скорости — плавное скольжение наружу. Сброс газа — уход в занос. Всё как по учебнику. Лишь на «лосином» тесте модернизированный X-Line чуть быстрее теряет стабильность.

Усилитель четко раздает нужное усилие на руль в зависимости от скорости и угла поворота колес. Придраться можно ко всему, но если говорить о балансе комфорта и управляемости, то найден ­правильный компромисс.

Старый новый друг

Задний ряд не слишком просторен и удовлетворит лишь людей ростом не выше среднего.

Багажник вмещает чуть больше 300 литров (по нашим замерам). Сложенные спинки образуют неудобную ступеньку.



Садиться в приподнятую машину удобнее. Но и порог багажника выше. А сидящим сзади пассажирам ростом выше среднего непросто перенести долгую поездку.

Двигатели прежние: 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). Оба сочетаются как с механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Самым ходовым всегда был дуэт 1,6‑литрового двигателя с автоматической коробкой, и вряд ли эта тенденция изменится. С энерговооруженностью в сто сил на тонну у Икс-Лайна никаких проблем с динамикой. Но есть вопросы к управлению тягой. Акселератор задемпфирован, автомат склонен к «думам» в кик-дауне. Обгон по встречной полосе следует просчитывать с учетом легкой паузы.

Цель и средства

Измененная подвеска практически не сказалась на характере машины: Rio неплохо держится на дуге и уверен в себе на скоростной прямой.

Цель достигнута. Клиренс ощутимо вырос, а модернизация подвески практически не сказалась на балансе шасси.

Машина подорожала лишь на 10 тысяч рублей. Версия с 100‑сильным мотором и механикой, обогревами всего и вся, кондиционером и аудиосистемой обойдется в 874 тысячи. X-Line с автоматом — это уже миллион сто тысяч. Дороговато. Но переднеприводная Creta дороже.

И вот еще что. Возможности завода в Петербурге выбраны до предела, и увеличить объем производства без ущерба для других моделей (Rio, Creta, Solaris) практически невозможно. Еще немного, и корейцам впору открывать второй завод.

Нужно помнить, что X-Line — это просто завышенный хэтчбек. На серьезное бездорожье ни-ни!

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

Kia Rio X-Line 2019 X-Line Просвет под защитой (a) 185 мм 155 мм Просвет по центру днища (b) 210 мм 190 мм Просвет под задней осью (c) 235 мм 195 мм Угол въезда (α) 20,5° 19,0° Угол съезда (β) 29,5° 29,0° Угол рампы (γ) 18,5° 16,5°

Увеличили просвет без потери ездовых свойств Без полного привода это по-прежнему просто легковушка