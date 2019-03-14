Только ленивый не пинал X-Line за недостаточный дорожный просвет. Те 155 мм, которые мы намерили, - сомнительное достижение для хэтчбека под грифом «Кросс». Увы, это был предел: сильнее поднять кузов без серьезной переделки подвески не получалось.
Но прошло и года — и корейцы выкатили модернизированный X-Line с заявленным просветом 190 мм! Не аукнулась ли модернизация на управляемости и плавности хода? Берем одну из первых машин — и в поле!
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Kia Rio X-Line
Длина / ширина / высота / база 4240 / 1750 / 1510 / 2600 мм
Завышенные ожидания
Сразу видно: зазоры между колесами и арками стали больше. Возвыситься над дорогой помогли новые передние рычаги, поворотные кулаки, амортизаторы и пружины. Но рекламных 190 мм я не нашел. Рулетка показала 185 мм под поддоном картера. Никакой защиты на тестовой машине нет. С ней клиренс, скорее всего, уменьшился бы до 170–175 мм. То есть примерно как у Креты.
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В салоне без изменений. Спокойный дизайн, жесткий пластик, удобные руль и сиденье. К рабочему месту водителя серьезных замечаний нет.
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Противобуксовочная система отключаемая, но это поможет разве что в неглубоком снегу.
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Шестиступенчатый автомат можно поругать за легкую задумчивость, но в целом на динамику грех жаловаться.
Отключаемая противобуксовочная система не спасла. Пришлось лезть в багажник за лопатой и тросом. Подходящие поверхности для Икс-Лайна — нечищеный двор, не слишком убитая грунтовка да городские бордюры. Впрочем, застряли мы на той дороге, куда «прошлогодний» X-Line и вовсе не добрался. Значит — прогресс.
А как увеличенный просвет отразился на плавности хода? Мы не раз были свидетелями того, что псевдовнедорожные версии уступают в комфорте дорожным собратьям. Наглядные примеры — Renault Stepway и Веста Cross. Не избежал этой участи и X-Line.
Особенно явственно разница ощущается на поперечных стыках асфальта и гребенке, которые незамедлительно транслируются на кузов. А вот с большими кочками подвеска сражается достойно.
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Тестовая машина обделена защитой двигателя. Под поддоном мы намерили 185 мм. Защита съела бы еще 10–15 мм.
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Для увеличения клиренса применили иные передние рычаги и поворотные кулаки. Спереди и сзади — новые амортизаторы и пружины.
Управляемость? Она не пострадала. Практически во всех режимах «высокий» X-Line копирует старую машину и уверенно выписывает траектории в связках поворотов. Перебор скорости — плавное скольжение наружу. Сброс газа — уход в занос. Всё как по учебнику. Лишь на «лосином» тесте модернизированный X-Line чуть быстрее теряет стабильность.
Усилитель четко раздает нужное усилие на руль в зависимости от скорости и угла поворота колес. Придраться можно ко всему, но если говорить о балансе комфорта и управляемости, то найден правильный компромисс.
Старый новый друг
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Задний ряд не слишком просторен и удовлетворит лишь людей ростом не выше среднего.
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Багажник вмещает чуть больше 300 литров (по нашим замерам). Сложенные спинки образуют неудобную ступеньку.
Садиться в приподнятую машину удобнее. Но и порог багажника выше. А сидящим сзади пассажирам ростом выше среднего непросто перенести долгую поездку.
Двигатели прежние: 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.). Оба сочетаются как с механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Самым ходовым всегда был дуэт 1,6‑литрового двигателя с автоматической коробкой, и вряд ли эта тенденция изменится. С энерговооруженностью в сто сил на тонну у Икс-Лайна никаких проблем с динамикой. Но есть вопросы к управлению тягой. Акселератор задемпфирован, автомат склонен к «думам» в кик-дауне. Обгон по встречной полосе следует просчитывать с учетом легкой паузы.
Цель и средства
Машина подорожала лишь на 10 тысяч рублей. Версия с 100‑сильным мотором и механикой, обогревами всего и вся, кондиционером и аудиосистемой обойдется в 874 тысячи. X-Line с автоматом — это уже миллион сто тысяч. Дороговато. Но переднеприводная Creta дороже.
И вот еще что. Возможности завода в Петербурге выбраны до предела, и увеличить объем производства без ущерба для других моделей (Rio, Creta, Solaris) практически невозможно. Еще немного, и корейцам впору открывать второй завод.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
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Kia Rio
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X-Line 2019
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X-Line
|
Просвет под защитой (a)
|
185 мм
|
155 мм
|
Просвет по центру днища (b)
|
210 мм
|
190 мм
|
Просвет под задней осью (c)
|
235 мм
|
195 мм
|
Угол въезда (α)
|
20,5°
|
19,0°
|
Угол съезда (β)
|
29,5°
|
29,0°
|
Угол рампы (γ)
|
18,5°
|
16,5°
|Увеличили просвет без потери ездовых свойств
|Без полного привода это по-прежнему просто легковушка
- Kia Rio X-Line — не самый просторный автомобиль: недостаток места в багажнике и не очень комфортный задний ряд сидений тому свидетельство. Но освободить место в салоне и увеличить объем перевозимого груза поможет автобокс. Правильно подобрать кофр и несущую систему (багажник) помогут менеджеры интернет-магазина «За рулем»!
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