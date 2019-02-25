Кто ж так чинит?! — бурное обсуждение ГАЗели на форуме «За рулем»

Нестандартное техническое решение, которое применил при поломке своей ГАЗели один из читателей ЗР, вызвало всплеск негатива у наших читателей. Ситуацию комментирует эксперт.

Прочитал на сайте материал про ремонт регулятора холостого хода. Не ожидал от уважаемого журнала такого. Устанавливать сантехнический эмулятор регулятора холостого хода для «замыливания» неисправности недопустимо!

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Речь идет о материале из рубрики «Советы бывалых». Устройство, предложенное нашим читателем, позволяет при отказе регулятора холостого хода продолжить движение, а не загорать на обочине. При масштабах и климате нашей страны важно, чтобы автомобиль в некоторых ситуациях мог просто ехать. И читатель подсказал, как выйти из положения, - за что ему спасибо.

Но такое решение можно использовать только как временное, - при первой же возможности нужно восстановить штатную конструкцию.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Н. Галимов

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