Прочитал на сайте материал про ремонт регулятора холостого хода. Не ожидал от уважаемого журнала такого. Устанавливать сантехнический эмулятор регулятора холостого хода для «замыливания» неисправности недопустимо!
Речь идет о материале из рубрики «Советы бывалых». Устройство, предложенное нашим читателем, позволяет при отказе регулятора холостого хода продолжить движение, а не загорать на обочине. При масштабах и климате нашей страны важно, чтобы автомобиль в некоторых ситуациях мог просто ехать. И читатель подсказал, как выйти из положения, - за что ему спасибо.
Но такое решение можно использовать только как временное, - при первой же возможности нужно восстановить штатную конструкцию.
У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!
Фото: Н. Галимов
Читать комментарии