Стандартный Tiguan или Tiguan Offroad — кто лучше на бездорожье

Калужский Tiguan за год вышел в лидеры сегмента. По мере роста интереса к нему больше становится и вопросов. ЗР уже оценивал работу электронных ассистентов (ЗР, № 3, 7, 2018), а еще сравнивал бензиновый 1.4 TSI и дизельный 2.0 TDI одинаковой мощности — 150 л.с. (ЗР, № 6, 2018). Пришло время поговорить о проходимости кроссовера: есть ли смысл переплачивать за машину с опционным пакетом Offroad? Для пущего интереса берем стандартную бензиновую версию и дизельный «оффроудный» Тигуан. Поехали!