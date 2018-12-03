Как усовершенствовать конструкцию ГАЗели — совет читателя

Читатель журнала «За рулем» придумал, как раз и навсегда решить проблему ненадежного регулятора холостого хода ГАЗели с мотором ЗМЗ‑405.

КРАН-РЕГУЛЯТОР

Н. Галимов, Кемеровская область

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Одно из слабых мест ГАЗели с мотором ЗМЗ‑405 — регулятор холостого хода. При его поломке автомобиль на холостом ходу то норовит заглохнуть, то резко поднимает обороты в красную зону, пугая остальных участников движения. Надоело периодически менять бракованные регуляторы, и я заменил эту деталь шаровым краном с фитингами под шланг. Обороты выставил вручную — поворотом рукоятки крана. Езжу уже больше полугода и оценил надежность и удобство модернизированной конструкции: в холода прогреваю мотор быстрее, в жару уменьшаю обороты, для экономии.

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Многоуважаемые знатоки автомобиля! Присылайте советы на адрес редакции или на exp@zr.ru. Прилагайте иллюстрации. Указывайте почтовый адрес с индексом, ФИО (полностью) и телефон. Это ускорит отправку вам заслуженных призов.

Фото: Н. Галимов

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