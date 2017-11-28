Самый странный автомобиль в России: дачно-городской тест Renault Twizy

Это один из трех официально представленных на российском рынке электромобилей. Эксперт «За рулем» выяснил, на что способно двухметровое чудо техники за 949 000 рублей.

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Я с радостью бросил в гараже свой бензиновый Ларгус ради Twizy — решился сгонять на нем на дачу.

Как попасть в Твизи, если ручек снаружи нет? Чтобы открыть бугельную дверь, нужно просунуть руку в окно и дернуть рычажок изнутри, в ответ «гильотина» откинется вверх.

Внутри всё по минимуму. Пластиковый водительский «стул» — с дыркой посередине, это чтобы дождевая вода стекала. Пассажирское место — сзади, туда я бросил рюкзак и сумку с продуктами. И больше в машинку ничего не влезет.

Выдвинулся в пятницу в первом часу ночи. Можно было бы ехать и по вечерним пробкам, ведь во время простоя Twizy почти не потребляет энергию. «Почти» потому, что вся оптика у Twizy на лампах накаливания!

Самыми крупными символами на приборке лучше было бы показывать не скорость, а запас хода.

Подвеска формально есть, но в движении ее не ощущаешь: жестко!

Но и без пробок особо не разгонишься. Чтобы удержаться на первой, энергосберегающей ступени по экономеру, ехать нужно плавно и неспешно, не быстрее 50 км/ч. Более-менее интенсивный разгон зажигает сразу три символа расхода энергии. А максималка — всего 80 км/ч, поэтому на забитой автомобилями магистрали очень неуютно, путаешься у всех под колесами, мешаешься.

По дороге попал в густой ночной туман, ветровое стекло сразу замутилось. Ситуацию спас электрообогрев, попутно отъев часть запаса батареи.

Финишировал я через 50 км с остатком 22% энергии и запасом хода 15 км. Так что, если захотите повторить мой подвиг, ваша дача должна быть не дальше 65 км от дома. Зарядка от обычной розетки с нуля занимает чуть больше трех часов. Батарея — литий-ионная, эффекта памяти нет, можно подпитываться «с любого места».

По 30‑граду­сной жаре ездить в полукабриолетном Twizy — в кайф!

В обратный путь тронулся днем и привез в редакцию 29% энергии. Под конец я приноровился к машине и уже шустрил по городу. Подвеска у Twizy жесткая, зато он практически не кренится и управляется как карт!

Полный заряд — это чуть больше 6 кВт·ч, что по самому свирепому московскому тарифу не дороже 45 рублей. Так что 100 км на Twizy обойдутся в 70–80 рублей. За бензин для Ларгуса пришлось бы заплатить раза в четыре больше. Метро-электричка-автобус по цене поездки тоже не конкуренты. И масло в Twizy менять не надо!

Конечно, сначала нужно отдать за Twizy миллион. Зато ездить потом — дешевле некуда. Разве что на хороший удлинитель потратишься.

Renault Twizy

Длина / ширина / высота / база 2335 / 1288 / 1451 / 1686 мм

Объем багажника (VDA) 31 л

Снаряженная масса 487 кг

Силовая установка электродвигатель, 8 кВт / 11 л.с., 57 Н·м; литий-ионная батарея энергоемкостью 6,1 кВт·ч

Время разгона 0–45 км/ч 6,1 с

Максимальная скорость 80 км/ч

Запас хода 100 км