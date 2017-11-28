Самый странный автомобиль в России: дачно-городской тест Renault Twizy

Я с радостью бросил в гараже свой бензиновый Ларгус ради Twizy — решился сгонять на нем на дачу.
Как попасть в Твизи, если ручек снаружи нет? Чтобы открыть бугельную дверь, нужно просунуть руку в окно и дернуть рычажок изнутри, в ответ «гильотина» откинется вверх.
Внутри всё по минимуму. Пластиковый водительский «стул» — с дыркой посередине, это чтобы дождевая вода стекала. Пассажирское место — сзади, туда я бросил рюкзак и сумку с продуктами. И больше в машинку ничего не влезет.
Выдвинулся в пятницу в первом часу ночи. Можно было бы ехать и по вечерним пробкам, ведь во время простоя Twizy почти не потребляет энергию. «Почти» потому, что вся оптика у Twizy на лампах накаливания!
Но и без пробок особо не разгонишься. Чтобы удержаться на первой, энергосберегающей ступени по экономеру, ехать нужно плавно и неспешно, не быстрее 50 км/ч. Более-менее интенсивный разгон зажигает сразу три символа расхода энергии. А максималка — всего 80 км/ч, поэтому на забитой автомобилями магистрали очень неуютно, путаешься у всех под колесами, мешаешься.
По дороге попал в густой ночной туман, ветровое стекло сразу замутилось. Ситуацию спас электрообогрев, попутно отъев часть запаса батареи.
Финишировал я через 50 км с остатком 22% энергии и запасом хода 15 км. Так что, если захотите повторить мой подвиг, ваша дача должна быть не дальше 65 км от дома. Зарядка от обычной розетки с нуля занимает чуть больше трех часов. Батарея — литий-ионная, эффекта памяти нет, можно подпитываться «с любого места».
В обратный путь тронулся днем и привез в редакцию 29% энергии. Под конец я приноровился к машине и уже шустрил по городу. Подвеска у Twizy жесткая, зато он практически не кренится и управляется как карт!
Полный заряд — это чуть больше 6 кВт·ч, что по самому свирепому московскому тарифу не дороже 45 рублей. Так что 100 км на Twizy обойдутся в 70–80 рублей. За бензин для Ларгуса пришлось бы заплатить раза в четыре больше. Метро-электричка-автобус по цене поездки тоже не конкуренты. И масло в Twizy менять не надо!
Конечно, сначала нужно отдать за Twizy миллион. Зато ездить потом — дешевле некуда. Разве что на хороший удлинитель потратишься.
Renault Twizy
Длина / ширина / высота / база 2335 / 1288 / 1451 / 1686 мм
Объем багажника (VDA) 31 л
Снаряженная масса 487 кг
Силовая установка электродвигатель, 8 кВт / 11 л.с., 57 Н·м; литий-ионная батарея энергоемкостью 6,1 кВт·ч
Время разгона 0–45 км/ч 6,1 с
Максимальная скорость 80 км/ч
Запас хода 100 км
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