Ловушка ДПС на переезде: это важно знать. Простой тест

Проезд железнодорожных переездов, казалось бы, прост и не вызывает вопросов. Тем не менее некоторые водители попадают в неприятные ситуации, когда по ложному обвинению со стороны инспекторов ДПС и по собственному незнанию ряда моментов в ПДД оказываются привлеченными к административной ответственности.

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Итак, для начала выясним, как хорошо вы знаете Правила дорожного движения.

Представим ситуацию. Вы двигаетесь за рулем красной легковушки. Перед вами два автомобиля. Белый стоит перед железнодорожным переездом — его водитель ожидает, когда освободится дорога за переездом. Водитель синего автомобиля включил сигнал поворота направо и также ожидает начала движения через переезд.

Вам нужно продолжить движение прямо. Можно ли сделать это по предложенной траектории?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ на следующей странице.