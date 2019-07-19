«Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников».

Лao-цзы

Почему наши ПДД постоянно переписывают и дополняют? Да порой так, что даже опытный водитель невольно начинает сомневаться, правильно ли он вообще ведет машину.

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Примеров — море. Возьмем, скажем, понятие «обгон» , которое на моей памяти постоянно меняется. Так называют то опережение с выездом на встречку, то любое опережение с выездом из занимаемой полосы. Откуда такие скачки сознания?

А перекрестки с круговым движением? Это вообще атака темных сил на сознание. Действует на них правило правой руки или нет? Всегда ли главнее тот, кто на круге?

А обгон тихоходных ТС? Когда-то всё было просто — обгоняй на здоровье, если скорость тихохода 30 и менее. Затем добавили миллион уточнений: скажем, гужевые повозки и мотоциклы обгонять можно, а велики и вьючных животных — нет… Потом одумались и вписали-таки велосипеды. Потому что глупо получается, когда мотоцикл обогнать можно, а велосипед нельзя.

Но это еще не все! Реально ли сегодня обогнать в зоне действия знака «Обгон запрещен» плетущийся перед тобой трактор или поврежденный автомобиль? Нет, без шансов. Правда, толкование знака 3.20 «Обгон запрещен» поясняет, что тихоходов обгонять можно, но в п.1 («Общие положения») понятия тихохода вообще нет! Зато в «Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации…» неожиданно появляется специальный знак «Тихоходное транспортное средство» — красный треугольник с желтой или красной полосой… Стало быть, тихоходом сегодня является только обладатель такого треугольника! Если к трактору прицепили такую табличку — обгоняй. Только убедись, что в этом месте действует знак 3.20 «Обгон запрещен». Если же знака нет, а обгон запрещает сплошная линия разметки, тогда обгонять нельзя. Ведь в определении сплошной линии разметки исключения для обгона тихохода нет: нарвешься по полной…

Старый опытный преподаватель автошколы (такие еще остались!), возмущенный бесполезным многословием нынешних ПДД, поделился со мной цитатой из Инструкции городовым московской полиции 1883 года издания. Там было сказано: «Не запрещается объезжать умеренной рысью тихо едущих». Коротко и ясно…

А что такое термин «Жилая зона»? Тот, кто захочет разобраться, вскоре поймет: чушь какая-то. Потому что в «Общих положениях» ПДД такого термина… тоже нет! И лишь в п.17.1. поясняется, что составители Правил имели в виду территорию, въезды и выезды на которую обозначены довольно редкими у нас знаками 5.21 и 5.22. Но упомянутые знаки, по сути, никому не нужны, потому что чуть ниже, в п. 17.4. того же раздела, сказано»: «Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории». Короче говоря, приехали: жилая зона и двор — одно и то же. Так зачем забивать водителю голову новыми терминами?

Из свежих новых терминов вспомним так называемую «вафлю». Это такое место, на котором нельзя застревать, а то накажут! Да кто же застревает по своей воле? А понятие затора существовало всегда — ПДД раньше запрещали въезжать на перекрестки, если там и без тебя совсем тесно.

Венец словоблудия — так называемое «Опасное вождение», которое отныне запрещено. Но разве оно было когда-то разрешено? Во всех редакциях ПДД всегда запрещались несоблюдение безопасной дистанции, препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, излишне резкие торможения и пр. Но кому-то показалось, что в ПДД слишком мало буковок — надо бы дополнить.

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Тот же старый преподаватель обратил мое внимание на термин «Парковка (парковочное место)…». В определении — аж 83 слова. Запомнит ли такое ученик автошколы или водитель? Почему не написать, что парковка, мол — это место для стоянки ТС? Но еще мудренее определение велосипеда — в нем упомянут даже «электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.» Не верите — откройте ПДД.

Между тем новые редакции ПДД продолжают появляться постоянно. Уточнения, дополнения, изменения… Документ, который обязан заботиться о безопасности на дорогах, сам мечется подобно пешеходу, перебегающему широкую улицу.

А по улице несутся автомобили, управляемые водителями, искренно не понимающими, чего от них хочет закон. Который должен быть не хамелеоном, постоянно меняющим окраску, а своего рода подобием Конституции, то есть основным Законом, не опускающимся до словоблудия.

Только тогда можно требовать от водителей его соблюдения.