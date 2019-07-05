Бессмертные на дорогах: почему пешеходы совсем обнаглели?

Инстинкт самосохранения у пешеходов куда-то делся. Но у них тем не менее есть железное оправдание.

C тем, что современные пешеходы, мягко говоря, обнаглели, согласится любой водитель. Мы не раз отмечали, что у человека с нахлобученным капюшоном, смартфоном в руке, наушниками в ушах, а порой и с детской коляской куда-то пропал инстинкт самосохранения. Тот самый, что тысячелетиями заставлял его избегать контактов с огромными чудищами — от саблезубых тигров до многотонных автомобилей. И если совсем недавно пешеход прекрасно осознавал, что проезжая часть для него сродни пограничной полосе, с которой можно и не вернуться, то сегодня он, подобно крыловской Моське, отважно огрызается на моторизованных сородичей.

Почему пешеходы почувствовали себя бессмертными? Это произошло на фоне поголовного и повсеместного принижения современных хозяев дороги — водителей. Платные парковки и автобаны, камеры слежения, дорожные пробки, страховки всех мастей, рост цен на топливо, новые штрафы, непродуманные знаки… Сопоставьте все это с вольготной жизнью пешеходов, которые никому и ни за что не платят — даже будучи по сути виноватыми. Естественно, такая ситуация порождает чувство собственного превосходства над теми, кто виноват всегда и во всем. А где есть превосходство, там рано или поздно пробуждается и вседозволенность. И вот ненормальные мамаши смело выкатывают детские коляски на проезжую часть — они убеждены, что их обязаны пропускать!

Про недальновидность и невоспитанность таких пешеходов говорилось немало — повторяться неохота. Но есть еще одно забавное обстоятельство…

Примерно сто лет назад именно пешеходы были хозяевами улиц. Посмотрите на старые фото — толпы людей и редкий транспорт. Но тогда было принято волевое решение сверху: отдать улицы автомобилям! Пошли под снос красивые храмы и башни с воротами в придачу. Пилы с топорами расправились с деревьями… Даже вездесущие городские трамваи показались кому-то лишними: видимо, они тоже мешали грядущему явлению Автомобиля. И только у пешеходов, загнанных недовольными водительскими гудками на тротуары, сохранилась генетическая память о том, что когда-то Город принадлежал именно им!

Сегодня уже ясно, что ставка на превалирование личного транспорта в городах была ошибочной. В качестве примера из мировой практики обычно приводят столицу Колумбии. Мэр Боготы в свое время умудрился всего за несколько лет создать абсолютно новую городскую среду с прекрасной системой общественного транспорта, пешеходными зонами, парками, скверами и велодорожками. Подход был простой: хороший город — это тот, в котором людям хочется бывать на улице. И хорошо должно быть не только дамочкам в Майбахах, но и гражданам с низким уровнем достатка. Поэтому абсолютный приоритет отдали общественному транспорту, а вовсе не частному.

Похоже, что по этому пути пытаемся идти и мы — по крайней мере, в столице. Она резко расширяет тротуары, обустраивает пешеходные зоны и потихоньку выдавливает автомобили на окраины. Правда, в отличие от далекой мафиозной столицы, до четко работающего общественного транспорта нам еще ой как далеко…

А пешеходы тем временем выбираются на проезжие части. Возможно, их действительно гонят туда воспоминания о том, что когда-то Город принадлежал не самобеглым повозкам, а Человеку?

Всех, у кого есть более конструктивные соображения и предложения, приглашаю высказаться.