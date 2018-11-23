Почему власти объявили охоту на личные автомобили?

Обозреватель «За рулем» серьезно усомнился, что у личного автомобиля в больших городах есть будущее.

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В предисловии самой первой книжки про новенькие «Жигули» ВАЗ-2101, попавшей мне в руки почти полвека назад, говорилось, что автомобиль в ближайшее время станет такой же привычной вещью в семье, как телевизор или холодильник. Тогда поверить в это было, прямо скажем, тяжеловато: машина была роскошью и супердефицитом. Однако же сегодня мы видим: предсказание сбылось.

В ушедшие времена необходимость своего собственного автомобиля казалась совершенно очевидной. Возможность захлопнуть дверь и оказаться в собственном микромире, свободном от внешних факторов — да хоть от соседей по коммуналке! — это стоило многого. Умчаться куда-то в неизвестность, увидеть что-то новое не из окна автобуса, суметь разогнаться до скорости, недоступной велосипеду, забыть про переполненный общественный транспорт, обрести возможность в нужный момент отвезти и привезти, встретить и проводить… А еще хотелось почувствовать себя настоящим мужиком, солидно открывающим капот, меняющим колеса и даже торчащим в очереди за тормозными колодками по 7–20 за комплект. Был и еще один фактор: дефицитный личный автомобиль мгновенно повышал статус его обладателя в глазах сообщества…

А теперь попробуем быстренько пробежаться по этому списку, глядя на него уже с современной колокольни…

Захлопнуть дверь? Можно, конечно, но кайф уже не тот. В очередной раз вспомню высказывание Михаила Жванецкого: «Человек на Порше, попавший в пробку, чувствует себя еще хуже, чем в автобусе — сидит, как в ванне…» Отгородиться от внешних факторов уже не получается — эти самые факторы нависают над тобой и подпирают со всех сторон. Современные улицы как бы превратились в эдакий переполненный вагон, только на каждого пассажира при этом поверх одежды надет его автомобиль. И снять его просто так уже нельзя: некуда девать…

Умчаться куда-то? Попробуйте… Рецепт для мегаполиса известен: поставьте будильник часов на пять утра и молитесь, чтобы вам повезло. Только из Москвы до того же Владимира все равно будете тащиться много часов. Как и до Коломны. Или до Ярославля. А добравшись до места назначения, постарайтесь не портить себе настроение мыслями об обратном пути, который также сожрет кучу времени.

Открывать капот? Пожалуйста — чтобы долить омывайку. А в остальном инструкция это не приветствует. Да и здравый смысл тоже против: что там делать-то, под этим капотом? Даже замена батареи в ряде случаев чревата неприятностями. Помните аналогию с телевизором или холодильником? И скажите честно, многие ли способны починить современный телевизор? Или хотя бы вскрыть его?

Отвезти и привезти? Лично мне для этого нужно сменить место проживания, уехав с моих Чистых Прудов за пару сотен километров, а то и дальше. Потому что приткнуться на машине некуда — даже по выходным. Я как-то вспоминал, как, поехав в книжный магазин, намотал вокруг него несколько кругов, чтобы в итоге оставить машину почти в километре от нужного места. То же самое — возле дома: профанация по имени «Резидентное разрешение» вовсе не гарантирует мне место в переулке, а двор всегда забит. Вот и думаешь: ну не дурак ли я, что поперся куда-то на машине?

Статус владельца. Ну, это сегодня даже не смешно. Ладно бы, если яхта какая-нибудь или вилла не в нашем районе… Но автомобиль сегодня реально сравнялся по статусу с холодильником — а кого удивишь холодильником? И даже поколение пепси уже не числит автомобиль в первоочередном списке своих потребностей.

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И что у нас в сухом остатке? Лично у меня осталось только одно: я по-прежнему люблю Автомобиль и получаю удовольствие, когда все-таки нахожу возможность для интересной поездки в беспробочном пространстве . Но это уже скорее любимый аттракцион, нежели эксплуатация машины в привычном смысле слова. И этот аттракцион тоже скоро прикроют.

Те, кто живет вдали от столиц, обычно отмахиваются от всех перечисленных проблем. Искренно желаю им ездить на своих машинах без головной боли как можно дольше. Но мы сейчас говорим о ближайшей перспективе, а не о том, что случится через пять минут. А в этой самой перспективе все проблемы, казавшиеся далекими, потихоньку распространятся на всех. Во всяком случае, так было всегда. Тут и платные парковки, и снижение скорости в городах, и платные дороги, и камеры на каждом столбе. Большие города включили мощную мясорубку, выдавливающую личную машину за свои пределы. А население, как известно, упорно стремится именно в города, а не куда-то в далекий хутор. Кстати, московский градоначальник недавно заявил, что реальное население Москвы — примерно 25 миллионов…

В общем-то, я давно смирился с фактическим изгнанием личных машин из городов. Все-таки город — это не гараж: он создан для людей, а не для самодвижущихся экипажей. Но, к стыду городничих всей мастей, они до сих пор не создали личной машинке нормальной альтернативы. Не хочу приводить никаких примеров из собственной практики, потому что по опыту знаю: претензии к общественному транспорту имеют 100% читателей. И каждый сможет привести собственный пример, наглядно показывающий, почему из пункта А в пункт Б он может добраться только на личной машинке и никак иначе. Но это лишь усугубляет и без того отвратительную ситуацию на дорогах. Поэтому упомянутая выше мясорубка потихоньку перемалывает всяческие «частнособственнические» интересы. В той же Москве иного решения власти просто не видят — да его, пожалуй, и нет. И в дальнейшем финансовая удавка будет затягиваться все сильнее.

На другие страны кивать не хочу. Там те же проблемы, но… они не считаются проблемами! Когда, будучи в Сеуле, я спросил молодого парня, есть ли у него машина и хочет ли он ее купить, он недоуменно пожал плечами: а зачем? Все парковки возле работы в центре города — дорогущие, а автобус довозит его по выделенной полосе из дома на окраине до офиса за 15 минут. Ну и зачем мне машина, если есть удобный автобус? Личный автомобиль для него — это дорогая и ненужная игрушка, высасывающая нервы и деньги. Только и всего.

Конечно, Сеул, как и Москва — это не огромная Россия. Но пока что всё идет к тому, что личный автомобиль превращается в черную дыру, активно высасывающую из тебя деньги возрастающими темпами. С этим, надеюсь, никто спорить не будет. Не случайно успехом начинает пользоваться каршеринг — эдакий новый общественный транспорт. А еще одной угрозой личному автомобилю становятся всевозможные автопилоты, фактически забирающие у человека необходимость крутить баранку самостоятельно. Это уже не собственный автомобиль, а своего рода личное такси. Само везет, само паркуется… А буквально завтра — я это предсказывал и предсказываю — все машинки станут автоматически слушаться дорожных знаков, светофоров и т.п.

Лично мне такой автомобиль совершенно не нужен.

Но как было бы здорово, если бы каждый российский городок вновь стал самодостаточным, не вынуждая своих жителей мотаться на заработки в белокаменную, в культурную столицу или куда-то еще. Тогда, глядишь, и личные машинки вновь расправят крылышки. Но в это верится с трудом.