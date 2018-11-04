Для управления габаритными внедорожниками нужно ввести отдельную категорию прав. Эксперт ЗР приводит резонные доводы.

— Алиса! Ты поогромнела?

— Нет! Она понормальнела!

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

— Их нельзя сажать в такие машины!

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Недовольство моего друга можно было понять. Субтильное существо за рулем подрезавшего нас огромного джипа явно не догадывалось, для чего служит разметка и почему машинки, на которые оно взирает свысока, то и дело возмущенно кому-то сигналят.

— Она же не умеет! — бушевал друг. — Кто ей купил этот танк? И я не понимаю, почему вождению грузовиков обучают, а вот за руль здоровенного джипа может сесть кто угодно? А если ей завтра самолет купят, она и по Шереметьево начнет кататься? Между боингами!

Друг еще долго возмущался — мол, для управления здоровенными джипами нужна отдельная категория прав. А я начал прикидывать аргументы «за». Потому что внутренне был с этим согласен.

Какой у вас размер?

Понятно, что дело не только в том, что за рулем огромной машины оказалось худенькое существо определенного пола. В конце концов, все современные машины давно лишились тугих педалей и неповоротливых рулей. Но взамен они обрели мощные моторы, легкие органы управления и кучу башковитых микропроцессоров, поначалу порождающих у водителя чувство легкости и вседозволенности. И это сыграло дурную шутку с неподготовленными водителями.

Впрочем, пора загибать пальцы.

1. Габариты

Чем больше габариты машины, тем сложнее ею управлять. Предельный случай — длиннющий свадебный лимузин, который физически не способен поворачивать во двор из крайнего правого ряда или переезжать через горбатые мостики без риска превратиться в качели… Аналогичным образом любая машина длиной под 6 метров требует при поворотах правильно «заносить морду». А высокий автомобиль при заезде в подземные паркинги просит заранее оценивать высоту въездных ворот.

2. Обзорность

Сверху видно хорошо, спору нет. Но… не всё — многое остается «за кадром». Именно поэтому габаритные машины так часто зажимают при повороте маленькие автомобильчики — мол, откуда он тут взялся? А не заметить возле переднего правого крыла ребенка на велике — проще простого. А еще спереди нависает огромный капот, перед которым, извините, ни черта не видно. Та же история сзади.

3. Центр тяжести

Обычно в таких случаях говорят: «Не справился с управлением». А кто-нибудь учил этого водителя справляться с управлением такими машинами?

Понятно, что он расположен высоко: это же внедорожник! Клиренс — большой, колеса — огромные, ход подвески — серьезный, сам по себе кузов — высокий. А если машина рамная, то центр тяжести уползает еще выше. Поэтому при резких поворотах или перестроениях существует риск опрокидывания.

4. Полный привод

Не все знают, что полноприводный автомобиль — самый сложный для управления в заносе. Срыв в занос, как правило, происходит совершенно неожиданно, и выйти из него сложно. И если нетренированный водитель не чувствует баланс руля и газа, то поездка может кончиться в кювете.

5. Размещение груза

Большой пикап невольно провоцирует владельца к перевозке тяжелого груза типа мешков с цементом. Это понятно и вполне допустимо, но на практике такая перевозка обычно сводится к одному: накидал мешков и поехал. И только в дороге понимаешь, что при любом ускорении мешки оживают, непредсказуемым образом влияя на устойчивость машины. Очевидно, что груз должен быть размещен и закреплен не абы как, а «по делу». Но обучен ли этому владелец?

Почему не учат ездить на таких машинах?

Про купленные права и липовые автошколы писали и пишут много. Печально, но эта тема давно уже не вызывает какого-либо трепета или недовольства — мол, это и так общеизвестно. Однако позволю себе заметить, что даже в нормальных школах обучают езде на «обычных» легковушках, а вовсе не на внедорожниках!

В советские времена, понятное дело, никаких огромных внедорожников просто не было. Даже «газики» с «уазиками» в продажу не поступали. Но зато были штампы в водительских удостоверениях — «Без права работать по найму», разделяющие любителей и профессионалов. А еще были автошколы, обучавшие управлять серьезной техникой. Потому что всем было понятно: требования к водителям габаритных и тяжелых машин должны быть серьезнее, чем к владельцу Москвича. И не случайно даже сегодня требования ПДД к легковушкам и грузовикам различны. И автомобиль с разрешенной максимальной массой более 3,5 т даже на автомагистрали не имеет права разгоняться выше 90 км/ч.

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Обидно, но честная автошкола сегодня не выгодна никому. Учащиеся предпочитают получить права побыстрее, преподаватели хотят побыстрее обогатиться, ГИБДД — ладно, не будем об этом… А между тем сегодня автопарк страны резко поменялся. Но огромные «эскалады» ESV и Мерседесы G500 при этом формально приравниваются к скромным «грантам» и «солярисам», хотя их полная масса легко переваливает за трехтонный рубеж. Неужели всем непонятно, что нельзя бездумно допускать к управлению такими машинами неподготовленных водителей? А особенно — зеленых новичков, опьяненных сознанием своего «величия».

Вообще говоря, подобные инициативы то и дело кем-то планируются. Кто-то намеревался запретить водителям со стажем менее 4 лет садиться за руль автомобилей с мощностью более 150 лошадок. Но, на мой взгляд, это однобокий подход, который вряд ли будет в итоге одобрен. Впрочем, посмотрим.

Все вышеизложенное будет, скорее всего, истолковано значительной частью населения как покушение на свободу, ограничение прав и т.п. Да, именно так — особенно в части прав. Причем в буквальном смысле слова. Потому что я убежден: пускать за руль громоздких и тяжелых автомобилей можно только специально подготовленных водителей.

Всех, кто имеет особое мнение по данному вопросу, приглашаю высказаться.