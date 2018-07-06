7 типов водителей, которые не включают поворотники

Многие водители не пользуются указателями поворотов. Осознанно они это делают или нет? И наказывают ли за это?

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В студенческие годы раз в неделю мы занимались на военной кафедре. Одного из нас назначали дневальным — почти все время он стоял у входных дверей и козырял проходящим мимо офицерам. И вот однажды одному такому дневальному полковник учинил разнос. Дескать, товарищ студент, почему честь не отдаете?

Нескладный очкарик, запинаясь, ответил следующее:

— А я уже отдавал вам сегодня честь…

Случай непридуманный, образца 1974 года. А вспомнил я его потому, что спустя много лет сделал интересное открытие. Оказывается, многие современные водители не пользуются поворотниками, потому что… ездят по одному и тому же маршруту каждый день! Такая вот логика — мол, я вам всем вчера уже мигал: сколько можно?

Вообще-то, налицо прямое нарушение ПДД, в которых сказано:

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения…

8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения.

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Формально предусмотрено и наказание. Согласно СТ 12.14 КоАП РФ «Невыполнение упомянутых требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей». Но, судя по всеобщему пофигизму в отношении поворотников, на практике наказания применяют редко — ерунда, мол…

Так почему многие водители не мигают? Думаю, по той же причине, что и не пристегиваются: не желают уподобляться среднестатистическому законопослушному существу, живущему «правильно». Дело вовсе не в том, что им жалко снижать ресурс лампочки или лень щелкнуть рычажком — это, если хотите, стиль жизни. И типажи при этом встречаются разные:

Неизлечимый хам. Он просто не в состоянии понять, с какой стати должен с кем-то делиться своими намерениями повернуть или перестроиться.

Он просто не в состоянии понять, с какой стати должен с кем-то делиться своими намерениями повернуть или перестроиться. Рассудительный. Полагает, что поворотником нужно пользоваться тогда, когда это «действительно нужно». Скажем, при каждом перестроении — незачем, а вот при левом повороте — обязательно. Материалы по теме Пользуемся световыми приборами: по ПДД и по жизни

Полагает, что поворотником нужно пользоваться тогда, когда это «действительно нужно». Скажем, при каждом перестроении — незачем, а вот при левом повороте — обязательно. Деловой. Ничего не имеет против мигалок, но его руки и мозги все время заняты — телефоном, сигаретой, стаканчиком эспрессо и т.п.

Ничего не имеет против мигалок, но его руки и мозги все время заняты — телефоном, сигаретой, стаканчиком эспрессо и т.п. Дама. Те же признаки, что у Делового, плюс губная помада.

Те же признаки, что у Делового, плюс губная помада. Дачник. Ну, забыл дедушка поворотник включить. Или лампочку забыл поменять — эффект тот же. Он не со зла…

Ну, забыл дедушка поворотник включить. Или лампочку забыл поменять — эффект тот же. Он не со зла… Избирательный. Не пользуется поворотниками на главной дороге, ибо полагает, что здесь его все должны пропускать.

Не пользуется поворотниками на главной дороге, ибо полагает, что здесь его все должны пропускать. Новенький. Ему бы со страху не помереть — какие тут еще мигалки?

А вообще-то, мне всегда казалось, что включение поворотников должно быть для нормального водителя сродни желанию вымыть руки перед едой. То есть реализовываться на уровне подсознания, без вопроса «зачем?».

Хотя, наверное, руки моют тоже не все…