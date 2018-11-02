11 главных забот автомобилиста в ноябре

…довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»
Что такое ноябрь? Это время, когда одновременно работают ветер, дождь и снег. Это уже не осень, но еще и не зима. Это погода, придуманная для горячего чая, шоколадки и исправно работающего отопителя. А вообще-то — б-рр…
Скептики опять заворчат насчет ненужности ежемесячных советов. Но у них вся жизнь такая — сплошное ворчание. В ноябре машине действительно нужно уделить серьезное внимание, причем не «желательно», а именно «нужно». И большинство наших советов — это не из серии «сделай хоть что-нибудь», а своего рода директива. Наш обязательный список — ниже.
Счастливого пути — от ноября и дальше!
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