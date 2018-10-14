В середине осени автомобиль требует к себе больше внимания, чем безмятежным летом. «За рулем» дает октябрьские советы.

— Октябрь, — со страстью в голосе произнес он. — Боже, это мой любимый месяц, готов его поедать, вдыхать, втягивать запахи. Ах, этот мятежный и печальный месяц. Смотри, как от встречи с ним зарделась листва. В октябре мир объят пламенем…

Рэй Брэдбери

Заранее прошу прощения у всех, кто считает подобные советы банальностью. Однако же — поверьте: по стране ездят и такие водители, которые совершенно искренне задают вопросы типа «Как правильно пристегиваться?» Ухмыляться не нужно: не у всех были нормальные учителя…

Уяснив ситуацию, переходим к повестке дня. На дворе октябрь — что меняется в повседневности автомобилиста?

«Дохнул осенний хлад — дорога промерзает»

День стремительно сокращается, температура уверенно понижается. В итоге дорога становится откровенно скользкой — этому способствуют как первые заморозки, так и опавшие листья. Совет простейший: избегайте рваного ритма езды. Чрезмерные ускорения, как положительные, так и отрицательные, оставьте киногероям из боевиков. Помните, что в вашем арсенале нет ни дублей, ни каскадеров, ни компьютерной анимации.

У вас в багажнике есть полная баклажка с омывайкой? Если нет, то вы неправы: на дворе уже осень...

Октябрьский расход омывайки ощутимо возрастет по сравнению с июльским. А езда в темноте с грязным стеклом, на котором встречные фары начинают рисовать какие-то сюрреалистические картины — это не подарок. Поэтому старайтесь вовремя пополнять бачок — запасная баклажка в багажнике также не помешает. При этом вместо летней жидкости пора заливать «что-то покрепче» — скажем, «до минус 10 oС». Более крепкую пока что заливать не стоит: лишняя «вонючесть» никому не нужна. А владельцам автомобилей с обогреваемыми бачками не нужно уповать на их всемогущество, принципиально пользуясь только летними жидкостями. На выходе из форсунок омывателя встречный холодный поток быстро сделает свое дело, образовав композицию изо льда. Та же участь неминуемо ждет и ветровое стекло.

Возвращаясь к листве, напомним, что падающие с небес листики из вредности стараются забивать воздухопритоки отопителя. Поэтому имеет смысл время от времени устраивать коротенький субботник, безжалостно удаляя всё это добро. Иначе климат в салоне окажется совсем не таким, какой вы «заказываете».

Такие листики уместны где угодно, но не в воздухопритоках.

Если дворники не были задраны кверху, то перед поездкой не поленитесь их пошевелить руками. Примерзшим надо помочь любым возможным способом.



В октябре погода любит шутить — днем дождик, а ночью — минус… Поэтому надо бы готовым к тому, что на машине обязательно что-то примерзнет. Чаще всего прихватывает стеклоочистители, поэтому на ночь их часто задирают вверх. Частенько «под раздачу» попадают и резиновые уплотнители дверных проемов. Хорошо бы загодя обработать их чем-то силиконосодержащим — кстати, многие для этого используют подушечки для чистки обуви…

Осень… С проезжих частей исчезают мотоциклисты. А мотоциклисты, оказывается, обычные ребята, и если отобрать у них это оружие, они совсем не шумят.

Михаил Жванецкий

У вас есть автомобильный зарядник? Обязательно возите его с собой!

Мобильный телефон, а то и два, сегодня есть у каждого. А вот автомобильное зарядное устройство для него с собой возят далеко не все. Скорее всего, оно вам никогда и не понадобится — вполне достаточно стационарного, но если звезды расположатся так, что дорожная неприятность застанет вас где-то вдали от цивилизации, а телефон именно в этот момент решит уснуть… В общем, обязательно возите с собой зарядник или какую-нибудь «копилку для электричества» — хуже не будет.

Перед началом поездки не стесняйтесь хоть немножко погреть моторчик, не раздражая этим окружающих. Чем ниже температура, тем актуальнее это пожелание. И никогда не слушайте тех, кто презрительно морщится от подобных советов — пусть живут, как им хочется. А моторчику станет лучше, потому что законы физики никто не отменял. Ни для Гранты, ни для Майбаха.

Что касается сезонной замены шин, то многое зависит от погоды. С формальной точки зрения переход на зимнюю резину необходим к 1 декабря, но если на улице уже белым-бело, то на календарь кивать смешно. Октябрь — это как раз пограничный месяц, по истечении которого имеет смысл спланировать визит на шиномонтаж. Если, конечно, у вас нет желания специально поторчать в длинной очереди…

«Не надо бояться октября, октябрь прекрасен, быть может, прекраснее всех месяцев года, даже мая. Май мучает надеждой, обещаниями, которые никогда не сбываются, октябрь ничего не обещает, не дает и тени надежды, он весь в себе. А за ним — тьма, холод, слякоть, мокрый снег, огромная ночь, конец…»

Юрий Нагибин

C бензином особых проблем октябрь подарить, в общем-то, не должен. Что не отменяет совета иногда добавлять в него осушитель топлива, нейтрализующий воду. Хуже не будет. А в целом желательно не оставлять баки пустыми: конденсат никому не нужен.

С моторным маслом проблем также не предвидится: сегодня сервисмены любят заливать масла типа 5W-30, а они, считайте, всесезонные. Но если у вас все же плещется нечто летнее, то помните, что каждый пуск на «минусе» вам будет даваться без прежней легкости. А на морозе возможна и забастовка, причем справедливая. Поэтому залейте в моторчик что-то соответствующее сезону.

Будьте хотя бы морально готовы к тому, что однажды батарея вас подведет. Как и чем будете подзаряжать?

Больше всех холодов боятся аккумуляторы. Все энергопотребители начинают задействоваться в полном объеме, стартеру становится все тяжелее — в общем, пожалейте бедолагу. Старичка надо отправить на заслуженный отдых, а «молодого» иногда стоит подзаряжать — он тоже не двужильный.

Всех желающих поделиться своими «октябрьскими» советами, как обычно, приглашаем высказаться.

Счастливого пути!