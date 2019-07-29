Новый эксперимент над водителями: вы не узнаете светофоры и перекрестки!

Нам предлагают квадратные светофоры и турбоперекрестки. За счет налогоплательщиков, конечно.

Материалы по теме Квадратные светофоры и турбоперекрестки — уже через полгода!

Однажды в Нью-Йорке я поразился смекалистости американцев: в старые кондовые светофоры с козыречками над лампами (у нас такие остались только в мультике про дядю Степу-милиционера) они начали устанавливать светодиодные секции. Это ж как выгодно! Сохраняется вся инфраструктура — заменяется только нутро.

Но, как говаривал известный сатирик, американцы все-таки тупые — на этом не заработаешь! Поэтому сегодня нам предлагают квадратные светофоры: дескать, светодиодные панели легче нарезать квадратиками, а площадь квадрата больше площади вписанного в него круга — и такой сигнал будет виден лучше. Это не шутки: ­уже разработан предварительный национальный стандарт, в августе его будут всерьез обсуждать, затем начнут пробную эксплуатацию таких светофоров (конечно же, получат позитивные результаты) и в конце концов введут новый ГОСТ.

То есть у американцев хватает ума и сноровки запихивать в круглые секции светодиодные панели, а мы не будем мелочиться. Мы же не загниваем. И это весьма дальновидно. Во всем мире искусственный интеллект натаскивают на распознавание круглых сигналов светофоров. Лет через …дцать, когда автопилотные машины появятся и у нас, можно будет вернуть круглые светофоры, причем формулировка уже напрашивается: чтобы повысить безопасность движения беспилотных транспортных средств.

И это еще не всё. Помимо привычных трех секций и боковых стрелок авторы инициативы хотят внедрить указатель (тоже квадратный) в виде красного креста, который будет оповещать поворачивающих под стрелку налево о том, что движение встречного потока транспорта запрещено — мол, они там ну прям точно (зуб даю!) остановились, можно поворачивать. Какая свежая мысль! Предлагаю на противоположной стороне ставить секцию с красным минусом: чтобы водители понимали, что им кровь из носу нужно остановиться, потому как встречные начинают поворот под зеленую стрелку.

Людям надо лишь дать простор для инициативы и творчества — ­и они охотно придумают способ потратить деньги налогоплательщиков.

В Берлине есть светофор, который показывает 13 различных сигналов. Поскольку мало кто может в них разобраться, рядом дежурит полицейский, который готов разъяснить каждому, что к чему. Это ж сколько новых рабочих мест можно создать!

А турбоперекрестки — это, по сути, круговое движение, но с хитро нарисованной разметкой. Говорят, сработает принцип «кому направо, тот перестра­иваться не должен». Посмотрите на схему: поможет такая разметка быстрее проезжать круг? Нет! Когда на ровных кольцах появляются изломы и странные пересечения разметки, это приводит лишь к хаосу — каждый водитель это знает. Но первый турбоперекресток уже строят — в Москве.

Между тем, есть простые и давно опробованные решения повышения пропускной способности круговых перекрестков. Для тех, кому нужно просто повернуть направо, прокладывают отдельную дорожку-срезку — чтобы вовсе не выезжали собственно на круг. А если основной поток машин проезжает прямо, можно прорезать круг насквозь — как это сделано на Минской улице в Москве. Едешь прямо — прошиваешь круг насквозь. Поворачиваешь налево или направо — съезжай на круговое движение. Но это слишком обыденно, не инновационно. И подозрительно дешево.

Создается впечатление, что все эти придумки приходят в голову людям, которые вообще не ездят за рулем. Большинство «инноваций» остается под сукном, но некоторые внедряются, а потом отменяются. В самом деле, может, хватит издеваться над водителями за их же собственные деньги? Ну или пусть инициаторы-фантазеры оплачивают эксперименты из своего кармана.