На платных дорогах в России работает отдельная служба — ОССП (Объединенные системы сбора платы). Ее задача (помимо того, чтобы собрать с нас деньги) — обеспечить нам же быструю, комфортную и, главное, безопасную дорогу. Для этого операторы принимают тревожные звонки и благодарности, отвечают на жалобы и «деликатные вопросы»...

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К 1 октября в службу поступило почти 8,5 тыс. звонков. «Пиковым» сезоном традиционно считается лето. Как правило, водители задают вопросы об оплате, оказании помощи, транспондерах, условиях дорожного движения, поломках автомобиля и эвакуации... Но есть в статистике и раздел «деликатные вопросы» — в него попадают необычные обращения. Мы выбрали самые странные.

Место встречи изменить нельзя

Зимним вечером 2017 года с телефона SOS на 355-м км трассы М-4 «Дон» поступил звонок: пользователь просил помочь организовать встречу. Он ехал из Москвы и должен был по пути передать важные документы человеку из Липецка. Они созвонились и договорились определить место передачи позже. Однако у пользователя разрядился телефон, и встреча оказалась под угрозой. Но мужчина не растерялся и, увидев терминал для экстренной связи, решил попросить помощи у оператора. Сотрудник ОССП нашел выход из ситуации — связался с другим пользователем и организовал встречу у развязки на 357-м километре.

Кроссовка для Золушки

Просьбы найти потерявшиеся вещи поступают довольно часто. Иногда это оказываются чемоданы, а иногда — отдельные вещи. Однажды в службу поддержки пользователей позвонила девушка с просьбой найти ее обувь, а точнее, один кроссовок. Выехав на платную дорогу, клиентка остановилась на парковке, чтобы переобуться, но забыла забрать спортивную обувь. Через 400 км вспомнила о пропаже и обратилась за помощью к аварийным комиссарам. Сотрудники ОССП кроссовок нашли и вернули современной «Золушке». Примерять не пришлось.

Ночь. Улица. Фонарь. Ребенок

Бывает, что операторы принимают и жуткие вызовы. Например, осенью в службу поступил звонок с дороги — телефона для экстренной связи на 371-м км скоростной дороги М-4 «Дон». На другом конце провода слышался испуганный детский голос. Ребенок рассказал, что родители оставили его и уехали, а он замерз и не знает, что делать.

Сотрудники ОССП немедленно забрали ребенка — он был одет в шорты и футболку и мог получить переохлаждение — и отвезли в детскую комнату полиции. Родителей довольно быстро отыскали и вернули. Выяснилось, что в машине произошла ссора, и взрослые решили «проучить» сына, выгнав его на дорогу.

Аномальная зона

Однажды пользователь поделился с операторами наблюдением: когда он проезжает по участку с 348-го по 410-й км скоростной дороги М-4 «Дон», погода всегда плохая. Каждый раз, когда он находится на этом участке зимой, идет снег, а летом, весной и осенью — дождь и образуется туман. Бдительный водитель заметил, что информационные табло, на которых выводятся предупреждения о погодных условиях, — это хорошо, но мало. Он предположил, что высшее руководство и сотрудники МЧС смогут повлиять на погоду. А то непорядок. Больше он не звонил — видимо, результат вмешательства МЧС его устроил.

Опасное хобби

Необычный звонок поступил с 355-го км трассы М-4 «Дон»: человек просил забрать его с дороги, потому что он потерялся. Мужчина прилетел на параплане из Московской области, но увлекся и довольно далеко залетел, проголодался и приземлился. Обычно в похожих ситуациях его забирала жена на машине, но оказалось, что в этот раз он сел на территории скоростной дороги. Аварийный комиссар ОССП оперативно забрал воздухоплавателя и отвез его на заправку, где тот остался дожидаться жену.

Российский форсаж

Однажды позвонила девушка с интересным предложением. Она рассказала, что уже долго пользуется платной дорогой М-11 «Москва-С-Петербург» и качество ее полностью устраивает, только она не понимает, почему магистраль не используют для проведения гонок. Она предложила концепцию и название для такого мероприятия — ралли «Лепесток».

На всякий случай! Если на платной дороге с вами что-то случилось, звоните аварийным комиссарам ОССП по бесплатным телефонам: на М-11 — *2011, на М3 —*2033 и на М-4 — *2044.

Правила поведения на платных дорогах и советы по выживанию читайте тут.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе