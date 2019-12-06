Это просто космос: две новинки Infiniti

К 30-летнему юбилею люксовое подразделение компании Nissan подготовило гибридный кроссовер с разгоном до сотни за 4,5 секунды и компактного преемника популярной у нас модели FX.

Тридцать лет назад Nissan организовал секретное подразделение Horizon Task Force для создания нового премиум-бренда. Как лучше отметить юбилей? Конечно, пустить пыль в глаза. Настоящую, с земли штата Нью-Мексико. Зафрахтовать три бизнес-джета и десантировать прессу со всего мира на частный космодром.

В первый момент Cosmoport America потрясает футуристическим дизайном. Спустя час ты привыкаешь к инопланетному пейзажу, а когда тебе, предварительно отняв телефон, дают заглянуть в ангар, — разочаровываешься. Пусто. Только позже обнаруживаешь спрятанный вдалеке за колючкой космолет Virgin Galactic и понимаешь, что Cosmoport не бутафория и не съемочная площадка. Космос начинается здесь: отсюда произведено более трехсот успешных стартов!

Концепткары серии Inspiration — Qs (сзади) и QX — космически далеки от серии. Однако оба базируются на близкой к воплощению платформе с полным приводом e‑AWD. В электроверсии всё пространство между осями занимает плоская батарея, а у гибридной машины здесь расположена более компактная батарея (энергоемкость от 3,5 до 5,5 кВт·ч) вместе с топливным баком и выпускной системой.

Похожая история с Infiniti. Формально юбилей отмечен полным сбором модельного ряда и концепткарами Qs Inspiration и QX Inspiration. Нового в машинах 2020 модельного года немного — мультимедийка и комплектации. Но разочароваться я не успеваю. Мне вновь запрещают снимать и сдергивают покрывало с кросс-купе QX55 в агрессивной стилистике так полюбившегося в России Infiniti FX первого поколения. Машину предложат уже в следующем году. Следом появится и QX60 нового поколения — в реалистичной компьютерной графике и варианте с черной крышей он смотрится классно и напоминает продукцию одной именитой британской марки.

Кросс-купе QX55 (как и QX60 нового поколения) пока держат в секрете и дразнят нас с вами лишь таким тизером.

Наконец-то в Infiniti появилась новая мультимедиасистема с приятным интерфейсом. InTouch дебютирует на QX50 и QX80. Она умеет раздавать Wi-Fi на семь гаджетов, подгружает актуальные 3D-карты, оснащена Apple CarPlay и Android Auto уже в стандарте, взаимодействует с сервисами Google и Яндекс, у нее более мощный процессор и HD-микрофон.

Бензиновый мотор, или «генератор MR15DDT», как его называет Infiniti, аналогичен по конструкции 2-литровому мотору VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (на фото). В кроссовере QX50 он развивает 249 л.с. Мотор подвешен на продвинутой системе крепления к кузову, так что в салоне гибрида, по уверению инженеров, его не слышно от слова «совсем».

В 2020 году штаб-квартира Infiniti переедет из Гонконга в Японию, в Иокогаму: поближе к производству. Это должно ускорить интеграцию и масштабный перевод модельного ряда на электротягу.

Главные изменения коснулись кроссоверов QX50 (на фото) и QX80. У обоих в базовом оснащении — системы преду­преждения о выходе из полосы, мониторинга слепых зон, предотвращения столкновения при движении задним ходом и пакеты допобо­рудования Autograph и Sensory с улучшенной системой ProAssist и новой «музыкой» Bose Performance Series Audio.

Infiniti строит на одной платформе две конструктивные схемы: полностью электрическую и последовательную гибридную. Обе предполагают полный привод с двумя электромоторами на каждой оси. В последовательном гибриде роль генератора играет полуторалитровый бензиновый турбомотор серии VC-Turbo. Но по уверению вице-президента Майка Коллерана, Infiniti не собирается прощаться со спортивной философией. Гибридная версия будет развивать от 185 до 320 кВт. На деле это означает разгон топовых модификаций до сотни за 4,5 секунды. И такие машины будут продаваться в России!

Это просто космос: две новинки Infiniti К 30-летнему юбилею люксовое подразделение компании Nissan подготовило гибридный кроссовер с разгоном до сотни за 4,5 секунды и компактного преемника популярной у нас модели FX. Это просто космос: две новинки Infiniti

Фото: Михаил Гзовский и Infiniti