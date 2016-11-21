Все стоят. Но кто-то же нарушает?! Очень простой (нет!) тест — журнал За рулем

Все стоят. Но кто-то же нарушает?! Очень простой (нет!) тест

Для больших городов это частая ситуация.

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Разрыв в сплошной: здесь точно ловушка!
Мы все бывали в такой ситуации: понадеялись, что пробка вот-вот тронется... И вот уже раскорячились на переходе, мешая пешеходам. Не про вас речь? Вы молодец! А как правильно остановиться перед «зеброй», знаете?

Перед нами типичная для города ситуация. Сразу после пешеходного перехода образовался затор. Из-за этого водители остановились до перехода.

Обратите внимание, что водитель грузовика затормозил перед стоп-линией. Водитель автобуса стоп-линию миновал, но остановился перед знаком «Пешеходный переход». А вот легковушка замерла непосредственно перед «зеброй».

И кто здесь нарушитель?

Отмечайте свой вариант ответа, а правильный — на следующей странице.

Кто из водителей нарушает?

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