Все стоят. Но кто-то же нарушает?! Очень простой (нет!) тест
Для больших городов это частая ситуация.
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Мы все бывали в такой ситуации: понадеялись, что пробка вот-вот тронется... И вот уже раскорячились на переходе, мешая пешеходам. Не про вас речь? Вы молодец! А как правильно остановиться перед «зеброй», знаете?
Перед нами типичная для города ситуация. Сразу после пешеходного перехода образовался затор. Из-за этого водители остановились до перехода.
Обратите внимание, что водитель грузовика затормозил перед стоп-линией. Водитель автобуса стоп-линию миновал, но остановился перед знаком «Пешеходный переход». А вот легковушка замерла непосредственно перед «зеброй».
И кто здесь нарушитель?
Отмечайте свой вариант ответа, а правильный — на следующей странице.
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