Большинство водителей не помнит этот знак. А вы?
Среди огромного числа запрещающих дорожных знаков есть такие, которые встречаются нам очень редко. Видя их, мы часто не знаем, что делать.
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Представьте такую ситуацию на дороге. Вы едете за рулем легковушки, а перед вами плетется фура. Ее бы обогнать, вроде и разметка позволяет, и встречного транспорта нет. Но какой-то странный справа знак на обочине.
Можно ли теперь ехать так, как показано на схеме?
Выбирайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.
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