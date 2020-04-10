10 улиц с самым крутым уклоном: как вы там ездите?

Когда-то эти районы заселялись от безысходности. Сейчас они — объекты туристического паломничества. Но жить там по-прежнему — особое удовольствие.

Чтобы жить на «крутых улочках», нужна сноровка. Необходима хорошая физическая форма, чтобы ежедневно совершать восхождения. А если вы водите машину, то и специальные навыки. Например, если позволяет ширина дороги, парковаться лучше перпендикулярно, а не параллельно направлению дороги — будет проще трогаться с места. Если не позволяет, то рекомендуется ставить автомобиль на прикол с вывернутыми в сторону бордюра колесами — не укатится.

Ну и, конечно, к автомобилям тоже предъявляются повышенные требования. У машины должны быть особо эффективные и надежные тормоза. Второе важное требование — мощный мотор. С чахлым двигателем подниматься в такие кручи — сомнительное удовольствие. Кроме того, желательна хорошая автоматическая коробка передач. Вариаторы в таких условиях долго не живут. У робота с двумя сцеплениями, если остановиться посреди подъема, фрикционы зачастую размыкаются — и машина катится назад, как на нейтрали. Опасно! С обычной механикой быстро выходит из строя сцепление. В общем, альтернативы классическому автомату в таких условиях, по сути, нет.

1. Ффордд Пен Лех, город Харлеч (Великобритания)

В 2019 году улица попала в Книгу рекордов Гиннесса — уклон составляет 37,5%. В самом крутом месте высота дороги повышается на один метр на каждые 2,67 м длины. А всего за 330 метров подъем составляет 50 м. Поскольку широким массам местечко стало известно только в прошлом году, туристов здесь пока не очень много. Но власти города уже готовятся к их наплыву. В частности, обустраивают поблизости парковку для автобусов и строят общественные туалеты.

2. Болдуин-стрит, город Данидин (Новая Зеландия)

Эта улица куда более густонаселенная. Кроме того, она уже давно — одна из главных достопримечательностей Новой Зеландии, поэтому здесь бывает множество туристов, которые желают себя запечатлеть на столь экзотическом фоне. Кроме того, на улице регулярно проводятся состязания по бегу: спортсмены сначала поднимаются наверх, а потом спускаются к финишу (общая длина дистанции составляет 359 м). Лучшее показанное время — 1 минута 56 секунд.

3. Кантон-авеню, город Питтсбург (США)

Как и у Болдуин-стрит, уклон Кантон-авеню составляет 37%. Но мы поставили ее в нашем рейтинге на третье место, потому что улочка короче — всего 192 метра. Но смотрится она очень живописно — во многом благодаря мощению из брусчатки. Здесь проводится один из этапов велогонки «Грязная дюжина». Причем задачи прийти первым не стоит — главное просто добраться до финиша! Далеко не каждому это удается…

4. Элдрид-стрит, город Лос-Анджелес (США)

Уклон улицы равен 33% — в Калифорнии круче ничего нет. Почтовые службы отказались от адресной доставки местным жителям — все почтовые ящики находятся в начале улицы. Еще один интересный факт: стандартные мусоровозы не могли здесь работать — переворачивались при разворотах, поэтому властям города пришлось закупить партию с более низким центром тяжести. Асфальт на дороге неровный, весь в трещинах, а сама дорога выполнена в форме желобка. Выглядит все это дело не слишком презентабельно, поэтому соревнования или скопища туристов здесь не часты.

5. Фарго-стрит, город Лос-Анджелес (США)

Здесь крутизна тоже равна 33%. Однако выглядит эта улочка поприличнее, чем Элдрид-стрит: ровный и свежий асфальт, аккуратные бордюры. На Фарго-стрит ежегодно проводятся велосостязания. Их лозунг повторяет олимпийский: главное не победа, а участие. Однако среди выступающих особо котируются те, кто добрался до финиша без остановок. Наиболее упертые умудряются подняться наверх несколько раз за соревновательный день.

6. Бакстер-стрит, город Лос-Анджелес (США)

Улица идет под чуть менее крутой уклон (32%), чем у «земляки». Но она более протяженная (свыше километра). И идет лесенкой, отчего следующие по ней автобусы на перегибах скребут днищем — впечатляющее зрелище. Вообще, по этой улице в последнее время усилился автомобильный трафик, что вынудило власти города внедрить раздельный поток: по одной части улицы машины могут ехать только в одну сторону, по другой — в другую. Автомобилистам стало несподручно петлять, и они начали ездить по соседним улицам.

7. Ломбард-стрит, город Сан-Франциско (США)

Главная особенность улицы даже не уклон (32%), а извилистость — на коротком промежутке здесь восемь крутых поворотов. Этот факт позволил занести Ломбард-стрит в Книгу рекордов Гиннесса. Причем повороты сделаны искусственно — чтобы водители не гоняли. А чтобы уж было наверняка — сократили максимальную скорость движения до 8 км/ч. Впрочем, автомобилистов это не смущает — каждый из гостей города считает своим долгом проехаться здесь.

8. Вайпио Уолли, Гавайские острова (США)

Эта дорога может показаться несерьезной, поскольку средний показатель крутизны составляет 25%. Однако на ней есть отрезок, где уклон составляет 40% — взять его не каждому автомобилю будет по силам! Особенно, когда дорога мокрая. А мотоциклистам сюда и вовсе путь заказан — от греха подальше. Ну а основной поток здесь состоит из пешеходов-любителей. Многим по нраву тренировать тут кардиосистему.

9. Вэйл-стрит, город Бристоль (Великобритания)

Рекордов по уклону Вэйл-стрит не ставит — он всего 20% (хотя на фотографиях кажется гораздо круче). Тем не менее жители Бристоля и окрестностей нашли ей применение: здесь проходит традиционный ежегодный Пасхальный фестиваль, на котором жители соревнуются в спуске с горы раскрашенных яиц. Побеждает тот, чье укатится дальше.

10. Кальсада ду Лавра, город Лиссабон (Португалия)

Португальская столица стоит на холмистой местности, поэтому большинство дорог там имеют уклон. Одна из самых живописных — Кальсада ду Лавра (23%), которая застроена милыми сердцу туристов историческими домиками. Ее особенность, впрочем, в другом — привычной дороги здесь нет. Вместо асфальта проложены рельсы, по которым передвигается фуникулер, запущенный в 1884 году. Национальный памятник, однако.

10 улиц с самым крутым уклоном: как вы там ездите? Когда-то эти районы заселялись от безысходности. Сейчас они — объекты туристического паломничества. Но жить там по-прежнему — особое удовольствие. 10 улиц с самым крутым уклоном: как вы там ездите?

О нестандартных методах для дорожной безопасности читайте тут.

Фото: из архива автора