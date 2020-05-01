Новый «За рулем»: недорогие седаны с АКП, как сэкономить на бензине, важное про турбомоторы — журнал За рулем

Новый «За рулем»: недорогие седаны с АКП, как сэкономить на бензине, важное про турбомоторы

Майский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №5/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Водителей штрафуют. Когда возьмутся за пешеходов?
  • Новые правила техосмотра
  • Вирус пришел. Такси вымерло. На чем ездить?
  • Genesis G80 и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia Mohave: большой «рамник» теперь не узнать!
  • Обновленный Hyundai Solaris: доступен при покупке, но дешев ли в содержании?
  • Volkswagen Passat после рестайлинга
  • Подключаемый гибрид Volvo XC60 T8: спереди — ДВС, а сзади — электромотор!
  • Toyota C-HR — машина посвежела, но вопросы к ней остались
  • Нужен ли нам шестиместный Cadillac XT6?
  • Geely Coolray — «китаец», в котором есть частичка Volvo

ЗР АКТИВ

  • Угоны автомобилей в России: полная статистика
  • Китайские автомобили на российском рынке — захват близок?

ЗР ТЕСТ

  • Skoda Karoq или Kia Seltos? А может, Nissan Qashqai? Что купить за 1,8 миллиона рублей?
  • Видеорегистраторы «три в одном»: ищем лучшее комбоустройство
  • Обновленная Лада 4х4 — что в ней реально изменилось?
  • Лада Веста, Kia Rio или Volkswagen Polo? Выбираем недорогой седан с автоматической трансмиссией

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Турбомоторы: глушить сразу или дать остыть?
  • Проколол шину — и быстро залечил. Важные советы
  • Какое масло лить в турбомотор и почему
  • Домкрат для кроссовера: выбираем лучший
  • Летние омывайки: дешево и действенно
  • Почему на морозе «синтетика» лучше «минералки»?
  • АИ-92 вместо АИ-95: можно ли сэкономить?

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Лада Ларгус, Mazda 3, Kia Sorento
  • Парк ЗР: чем нас удивил Haval F7

А также:

  • Отмечаем День Победы с редкими военными грузовиками ЗИС-6 и ГАЗ-ААА
  • Первый серийный отечественный автомобиль Руссо-Балт — почти иномарка?
  • Советское самавто: умельцы делали даже купе в стиле гран-туризмо!
  • На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Фото: Онлайн-редакция
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