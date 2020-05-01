Новый «За рулем»: недорогие седаны с АКП, как сэкономить на бензине, важное про турбомоторы

Майский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №5/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Водителей штрафуют. Когда возьмутся за пешеходов?

Новые правила техосмотра

Вирус пришел. Такси вымерло. На чем ездить?

Genesis G80 и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

Kia Mohave: большой «рамник» теперь не узнать!

Обновленный Hyundai Solaris: доступен при покупке, но дешев ли в содержании?

Volkswagen Passat после рестайлинга

Подключаемый гибрид Volvo XC60 T8: спереди — ДВС, а сзади — электромотор!

Toyota C-HR — машина посвежела, но вопросы к ней остались

Нужен ли нам шестиместный Cadillac XT6?

Geely Coolray — «китаец», в котором есть частичка Volvo

ЗР АКТИВ

Угоны автомобилей в России: полная статистика

Китайские автомобили на российском рынке — захват близок?

ЗР ТЕСТ

Skoda Karoq или Kia Seltos? А может, Nissan Qashqai? Что купить за 1,8 миллиона рублей?

Видеорегистраторы «три в одном»: ищем лучшее комбоустройство

Обновленная Лада 4х4 — что в ней реально изменилось?

Лада Веста, Kia Rio или Volkswagen Polo? Выбираем недорогой седан с автоматической трансмиссией

ЗР ЭКСПЕРТ

Турбомоторы: глушить сразу или дать остыть?

Проколол шину — и быстро залечил. Важные советы

Какое масло лить в турбомотор и почему

Домкрат для кроссовера: выбираем лучший

Летние омывайки: дешево и действенно

Почему на морозе «синтетика» лучше «минералки»?

АИ-92 вместо АИ-95: можно ли сэкономить?

ЗР РЕСУРС

Выбираем б/у: Лада Ларгус, Mazda 3, Kia Sorento

Парк ЗР: чем нас удивил Haval F7

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Отмечаем День Победы с редкими военными грузовиками ЗИС-6 и ГАЗ-ААА

Первый серийный отечественный автомобиль Руссо-Балт — почти иномарка?

Советское самавто: умельцы делали даже купе в стиле гран-туризмо!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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