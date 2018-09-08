Самый быстрый Volvo: гибридный тест-драйв

Подключаемый гибрид Volvo XC60 Т8 — идеальная тачка для тех, кто хочет остаться незаметным.

И тишина!

Материалы по теме Volvo компенсирует расходы на электричество (но не всем)

Подкатил к выезду с парковки, а охранник и не думает открывать шлагбаум. Спит что ли? Я и не сразу сообразил, что беззвучно подъехал на электротяге: он меня попросту не услышал! За пару дней теста такие ситуации возникали постоянно.

У полноприводного кроссовера XC60 Т8 Twin Engine два мотора, о чем и говорит полное имя машины. Спереди — двухлитровая бензиновая турбочетверка мощностью 320 л.с., которая приводит только передние колеса и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. А над задней осью расположен электромотор (64 кВт) с одноступенчатым редуктором. Суммарная отдача силовой установки — 407 л.с. и 640 Н·м.

Состыкованный с восьмиступенчатой гидромеханикой бензиновый турбомотор крутит только передние колеса. Механической связи с задними колесами нет — их вращает электромотор с одноступенчатым редуктором. Сзади установлен и конвертер. Тяговая батарея вмонтирована в центральный тоннель. Общая масса гибридной установки — 290 кг.

Литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 11,6 кВт·ч упакована в бывший трансмиссионный тоннель! Она не съедает объем салона и багажника. Как говорят шведы, полностью заряженный гибрид способен преодолеть 40 км исключительно на электротяге, для чего надо задействовать режим Pure. Я едва касался педали газа, вырубил климат-контроль и обогрев руля, но больше 30 км выжать не смог.

Заявленного лукавого расхода 2,3 л бензина на сотню можно добиться только в «тепличных» условиях и только на первых 100 км — если перед этим полностью зарядить батарею. Я плюнул на рекорды экономичности и поехал, как простой водитель. В реальной московской жизни получилось около десятки. Обычный бензиновый XC60 в тех же условиях съел бы минимум в полтора раза больше.

Вместо тахометра можно вывести данные о работе гибридной установки. Можно отложить в загашник энергию, чтобы потом преодолеть нужный отрезок пути на электротяге.

По отделке интерьера Volvo не уступает лучшим немецким машинам.

Режим Hybrid, в котором электроника сама решает, когда задействовать электропривод, оказался самым удобным и эффективным — им, в основном, и пользовался.

На экране показан источник энергии, который в данный момент используется для движения.

Машина — зверь! 407 «лошадей» разгоняют ее без рывков и провалов. По паспорту до сотни — всего 5,3 секунды. Это самый быстрый Volvo на российском рынке (тюнинговые версии Polestar — не в счет). Проверил с прибором: получилось 5,7 секунды. Хм, у нас бензин не тот или наше электричество не подходит?

Нажав виртуальную кнопку Hold, можно заблокировать отбор энергии из тяговой батареи и использовать ее в нужный момент. Я предпочел ездить на электричестве по подземному паркингу — чтобы не травить воздух выхлопом.

Для тех, кто отважится съехать с асфальта, предусмотрены режимы Constant AWD (постоянный полный привод) и Off Road, в котором пневмоподвеска поднимает кузов над дорогой до максимальных 249 мм.

Зарядить тяговую батарею можно от бензинового мотора (есть кнопка Charge). Я проверил: от пустого до полного «бака» уходит около полутора часов. Правильнее и выгоднее заряжаться от розетки — если она есть.

На проводе

Киловатт-час от бытовой сети стоит в среднем по стране около шести рублей. Нам нужно 11,6 кВт·ч — «натикает» примерно на 70 рублей. Если этого хватит на 30 км, выходит два с небольшим рубля на километр. Если заряжаться по ночному тарифу, получится в два раза дешевле.

В Москве больше сотни зарядных станций. Самая крупная сеть у Мос­энерго, которая пока не берет денег за свои услуги. Всё, что требуется — это карта «Тройка». Правда, сделано вполне по-нашему: львиная доля колонок по каким-то причинам неактивна — хоть танцы с бубном пляши.

Колонки Мосэнерго активируются картой «Тройка», но львиная часть точек не функционирует.

Зарядный пистолет из машины так просто не вынешь — надо брелоком разблокировать центральный замок.

Еще один крупный оператор — Россети-Московский регион (МОЭСК). У них зарядных станций поменьше, зато все работают. Электроэнергия тоже бесплатна. Чтобы получить заветные киловатты, нужно подъехать в центральный офис и заиметь карточку (она активируется в течение суток).

Праздник халявы поддержали в Volvo: всем, кто до апреля купил гибрид, шведы компенсируют годовую стоимость электроэнергии от домашней сети. Ее подсчет ведет приложение Volvo on Call. Как будут компенсировать? Пока неизвестно: выбирают между деньгами или бесплатным ТО.

Точка зарядки на однополосной дороге. Чтобы ею воспользоваться, придется закупорить улицу.

Встать на зарядку в центре города — большая проблема, поскольку специально отведенные места заняты припаркованными машинами.

В голове рядового автолюбителя всё это не укладывается: чтобы экономить копейки, надо быть богатым человеком — XC60 Т8 Twin Engine стоит 5 559 000 рублей! Вот если бы у нас были льготы по транспортному налогу и растаможке, если были бы бесплатные парковки для гибридов, как для электромобилей…

Если бы! Да и при самом благоприятном раскладе цена на XC60 Т8 Twin Engine всё равно будет высокой. Так что это не столько экономия, сколько демонстрация приобщения к модным технологиям. Появится ли такая возможность у людей со средним уровнем достатка? В ближайшее время, к сожалению, - вряд ли.

Volvo XC60 Т8 Twin Engine Длина / ширина / высота / база 4688 / 1902 / 1658 / 2865 мм

4688 / 1902 / 1658 / 2865 мм Объем багажника 505–1432 л

505–1432 л Снаряженная масса 2091 кг

2091 кг Двигатель бензиновый — Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 235 кВт / 320 л.с. при 5700 об/мин; электрический — синхронный, переменного тока, 64 кВт / 87 л.с.; суммарная мощность гибридной силовой установки — 299 кВт / 407 л.с.

бензиновый — Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 235 кВт / 320 л.с. при 5700 об/мин; электрический — синхронный, переменного тока, 64 кВт / 87 л.с.; суммарная мощность гибридной силовой установки — 299 кВт / 407 л.с. Время разгона 0–100 км/ч 5,3 с

5,3 с Максимальная скорость 230 км/ч

230 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 70

АИ‑95 / 70 Средний расход топлива 2,3 л/100 км

2,3 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8