Самый быстрый Volvo: гибридный тест-драйв

И тишина!
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Подкатил к выезду с парковки, а охранник и не думает открывать шлагбаум. Спит что ли? Я и не сразу сообразил, что беззвучно подъехал на электротяге: он меня попросту не услышал! За пару дней теста такие ситуации возникали постоянно.
У полноприводного кроссовера XC60 Т8 Twin Engine два мотора, о чем и говорит полное имя машины. Спереди — двухлитровая бензиновая турбочетверка мощностью 320 л.с., которая приводит только передние колеса и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. А над задней осью расположен электромотор (64 кВт) с одноступенчатым редуктором. Суммарная отдача силовой установки — 407 л.с. и 640 Н·м.
Состыкованный с восьмиступенчатой гидромеханикой бензиновый турбомотор крутит только передние колеса. Механической связи с задними колесами нет — их вращает электромотор с одноступенчатым редуктором. Сзади установлен и конвертер. Тяговая батарея вмонтирована в центральный тоннель. Общая масса гибридной установки — 290 кг.
Состыкованный с восьмиступенчатой гидромеханикой бензиновый турбомотор крутит только передние колеса. Механической связи с задними колесами нет — их вращает электромотор с одноступенчатым редуктором. Сзади установлен и конвертер. Тяговая батарея вмонтирована в центральный тоннель. Общая масса гибридной установки — 290 кг.
Литий-ионная тяговая батарея ёмкостью 11,6 кВт·ч упакована в бывший трансмиссионный тоннель! Она не съедает объем салона и багажника. Как говорят шведы, полностью заряженный гибрид способен преодолеть 40 км исключительно на электротяге, для чего надо задействовать режим Pure. Я едва касался педали газа, вырубил климат-контроль и обогрев руля, но больше 30 км выжать не смог.
Заявленного лукавого расхода 2,3 л бензина на сотню можно добиться только в «тепличных» условиях и только на первых 100 км — если перед этим полностью зарядить батарею. Я плюнул на рекорды экономичности и поехал, как простой водитель. В реальной московской жизни получилось около десятки. Обычный бензиновый XC60 в тех же условиях съел бы минимум в полтора раза больше.
Вместо тахометра можно вывести данные о работе гибридной установки.
Вместо тахометра можно вывести данные о работе гибридной установки.
Можно отложить в загашник энергию, чтобы потом преодолеть нужный отрезок пути на электротяге.
Можно отложить в загашник энергию, чтобы потом преодолеть нужный отрезок пути на электротяге.
По отделке интерьера Volvo не уступает лучшим немецким машинам.
По отделке интерьера Volvo не уступает лучшим немецким машинам.
Режим Hybrid, в котором электроника сама решает, когда задействовать электропривод, оказался самым удобным и эффективным — им, в основном, и пользовался.
Режим Hybrid, в котором электроника сама решает, когда задействовать электропривод, оказался самым удобным и эффективным — им, в основном, и пользовался.
На экране показан источник энергии, который в данный момент используется для движения.
На экране показан источник энергии, который в данный момент используется для движения.
Машина — зверь! 407 «лошадей» разгоняют ее без рывков и провалов. По паспорту до сотни — всего 5,3 секунды. Это самый быстрый Volvo на российском рынке (тюнинговые версии Polestar — не в счет). Проверил с прибором: получилось 5,7 секунды. Хм, у нас бензин не тот или наше электричество не подходит?
Нажав виртуальную кнопку Hold, можно заблокировать отбор энергии из тяговой батареи и использовать ее в нужный момент. Я предпочел ездить на электричестве по подземному паркингу — чтобы не травить воздух выхлопом.
Для тех, кто отважится съехать с асфальта, предусмотрены режимы Constant AWD (постоянный полный привод) и Off Road, в котором пневмоподвеска поднимает кузов над дорогой до максимальных 249 мм.
Зарядить тяговую батарею можно от бензинового мотора (есть кнопка Charge). Я проверил: от пустого до полного «бака» уходит около полутора часов. Правильнее и выгоднее заряжаться от розетки — если она есть.
На проводе
Киловатт-час от бытовой сети стоит в среднем по стране около шести рублей. Нам нужно 11,6 кВт·ч — «натикает» примерно на 70 рублей. Если этого хватит на 30 км, выходит два с небольшим рубля на километр. Если заряжаться по ночному тарифу, получится в два раза дешевле.
В Москве больше сотни зарядных станций. Самая крупная сеть у Мосэнерго, которая пока не берет денег за свои услуги. Всё, что требуется — это карта «Тройка». Правда, сделано вполне по-нашему: львиная доля колонок по каким-то причинам неактивна — хоть танцы с бубном пляши.
Колонки Мосэнерго активируются картой «Тройка», но львиная часть точек не функционирует.
Колонки Мосэнерго активируются картой «Тройка», но львиная часть точек не функционирует.
Зарядный пистолет из машины так просто не вынешь — надо брелоком разблокировать центральный замок.
Зарядный пистолет из машины так просто не вынешь — надо брелоком разблокировать центральный замок.
Еще один крупный оператор — Россети-Московский регион (МОЭСК). У них зарядных станций поменьше, зато все работают. Электроэнергия тоже бесплатна. Чтобы получить заветные киловатты, нужно подъехать в центральный офис и заиметь карточку (она активируется в течение суток).
Праздник халявы поддержали в Volvo: всем, кто до апреля купил гибрид, шведы компенсируют годовую стоимость электроэнергии от домашней сети. Ее подсчет ведет приложение Volvo on Call. Как будут компенсировать? Пока неизвестно: выбирают между деньгами или бесплатным ТО.
Точка зарядки на однополосной дороге. Чтобы ею воспользоваться, придется закупорить улицу.
Точка зарядки на однополосной дороге. Чтобы ею воспользоваться, придется закупорить улицу.
Встать на зарядку в центре города — большая проблема, поскольку специально отведенные места заняты припаркованными машинами.
Встать на зарядку в центре города — большая проблема, поскольку специально отведенные места заняты припаркованными машинами.
В голове рядового автолюбителя всё это не укладывается: чтобы экономить копейки, надо быть богатым человеком — XC60 Т8 Twin Engine стоит 5 559 000 рублей! Вот если бы у нас были льготы по транспортному налогу и растаможке, если были бы бесплатные парковки для гибридов, как для электромобилей…
Если бы! Да и при самом благоприятном раскладе цена на XC60 Т8 Twin Engine всё равно будет высокой. Так что это не столько экономия, сколько демонстрация приобщения к модным технологиям. Появится ли такая возможность у людей со средним уровнем достатка? В ближайшее время, к сожалению, - вряд ли.
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Volvo XC60 Т8 Twin Engine
- Длина / ширина / высота / база 4688 / 1902 / 1658 / 2865 мм
- Объем багажника 505–1432 л
- Снаряженная масса 2091 кг
- Двигатель бензиновый — Р4, 16 клапанов, 1969 см³, 235 кВт / 320 л.с. при 5700 об/мин; электрический — синхронный, переменного тока, 64 кВт / 87 л.с.; суммарная мощность гибридной силовой установки — 299 кВт / 407 л.с.
- Время разгона 0–100 км/ч 5,3 с
- Максимальная скорость 230 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑95 / 70
- Средний расход топлива 2,3 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; А8