Дизель, давай, до свидания: Volvo переходит на электричество. Даже в России!

Шведская премиальная марка Volvo, кажется, метит в люксовый сегмент. Потому что вчера в Москве представила самый дорогой автомобиль за свою историю по цене московской двушки — кроссовер XC90 T8 Twin Engine в исполнении Excellence за 8 510 000 руб.

Volvo XC90 T8 Excellence

Автомобиль далеко не новый. Три года назад plug-in (подзаряжаемый) гибрид стали предлагать в ряде стран. Но не в России. Приехавший по случаю старта продаж XC90 с бензиновым и электрическим моторами старший вице-президент Volvo Cars Group по региону EMEA Лекс Керссемакерс заявил, что для его компании в нашей стране начинается эра электрификации. К 2025 году половина моделей Volvo будут мягкими гибридами, подключаемыми гибридами или электрокарами, а их общий парк по всему миру достигнет миллиона машин.

Все это означает, что Volvo окончательно и бесповоротно отказывается от дизеля: в каких-то странах он сгинет быстрее (в Китае и США, например, машины на тяжелом топливе вообще непопулярны), в каких-то — медленнее. Скажем, если в 2016 году 87% всех проданных в России Volvo были дизельными, то за январь-август текущего года их доля составляла уже 54%.

Вместе с тем продажи марки на ключевых рынках демонстрируют уверенный рост, а глобально за восемь месяцев шведам удалось реализовать 411 931 автомобиль, что на 14% превышает аналогичный показатель годичной давности. Главные драйверы, говорит г-н Керссемакерс, — новые кроссоверы XC40 и XC60, плоды от запуска которых марка и начала пожинать.

Volvo XC90 T8 Excellence

«Что же в России, где за аналогичный период продажи выросли лишь на скромные 2,4%, пошло не так? — спрашиваю у президента и гендиректора Volvo Cars Russia Майкла Мальмстена. — Немцы-то не жалуются». Его ответ прост: в нашей стране упомянутые новинки запустились позже, поэтому потерпите, мол, до следующего года.

А пока команда Мальмстена намерена поработать на имидж и на будущее. И запускает свой первый plug-in гибрид в России — Volvo XC90 T8 Twin Engine. В прошлом году по всему миру шведам удалось реализовать 12,4 тыс. таких машин. Как видно из названия, речь об автомобиле с двумя моторами: бензиновым 2-литровым агрегатом семейства Drive-e (320 л.с., 400 Нм) и установленным сзади электромотором (87 л.с., 240 Нм). Вместе эта парочка способна разогнать полноразмерный кроссовер до 100 км/ч за 5,3 секунды. Но больше впечатляет расход топлива — всего 2,5 л/100 км, по заявлению производителя.

Достигается такая экономия, в том числе, за счет минимизации потерь. Силовая установка на XC90 T8 Twin Engine раздельная: бензиновый мотор отвечает за привод передней оси, электрический — задней. Закончится заряд размещенной в центральном туннеле автомобиля батареи (за 6 часов ее можно зарядить от обычной сети и проехать на чистой электротяге 40 км), машина станет переднеприводной и продолжит движение на бензиновой тяге. При этом на ходу у водителя есть возможность выбрать один из пяти режимов движения:

Hybrid — режим по умолчанию, в котором электроника автоматически подключает бензиновый и электрический двигатели.

Pure electric — чисто электрический, оптимал ьный для езды по городу режим с функцией рекуперации энергии.

ьный Power mode — для динамичного старта, в котором тягу электромотора подхватывает бензиновый агрегат.

AWD — для передвижения по бездорожью, в котором полный привод задействован постоянно (постоянная работа обоих моторов).

Save — режим, в котором предпочтение отдается бензиновой установке, в то время как батарея заряжается путем рекуперации.

Volvo XC90 T8 Excellence

Ранее шведы уже объявили цены на новинку. Базовая версия Momentum обойдется в 5 469 000 руб., следующая за ней Inscription — 5 779 000 руб., а за исполнение R-Design придется раскошелиться уже на 6 010 000 руб. Но в Москву на вчершнюю презентацию привезли самый топ — версию Excellence за 8 510 000 руб. Задние кресла в ней раздельные, повторяющие передние, с вентиляцией и обогревом, а также функцией массажа. Предусмотрен четырехзонный климат-контроль, выдвижные столики, холодильник для напитков и держатель для бутылки шампанского и двух хрустальных бокалов ручной работы от шведской компании Orrefors. Такой же хрусталь используется в отделке селектора передач.

В салоне, ясное дело, все самое дорогое, включая деревянные и алюминиевые вставки, а также кожу Nappa. А создать настроение седокам призваны 20 динамиков аудиосистемы Bowers&Wilkins. Причем звучание их будет отличаться от прочих XC90 из-за прозрачной перегородки за задними пассажирами, изолирующей паразитные шумы багажного отсека. К слову, эта версия кроссовера только четырехместная, в то время как исполнения XC90 T8 Twin Engine попроще уже в базе предлагаются с местами для семи седоков.

Цена на новый Volvo XC90

Как можно судить по ценам в таблице выше, подзаряжаемый гибрид ровно на миллион дороже версии T6. Вся эта разница, по сути, цена литий-ионной батареи производства LG, на которую производитель дает пятилетнюю гарантию. На вопрос «За рулем.РФ» о ее ресурсе в Volvo ответили, что она рассчитана на весь жизненный цикл машины. «Подзаряжаемый гибрид V60 на рынке уже давно, — приводит пример Лекс Керссемакерс. — Но спустя первые пять лет его продаж мы настолько были впечатлены живучестью его батареи, что расширили гарантию на нее до восьми лет».

На первых порах продажами гибридов в нашей стране займутся лишь пять из 44 дилеров Volvo. Всем им вскладчину предстоит продать лишь 15 машин до конца этого года. На будущий год планы пока не озвучиваются, но сообщается, что линейку Twin Engine пополнит подключаемый гибрид на базе седана S90.

Топовый Volvo XC90 T8 Twin Engine Excellence шведы представили на автосалоне в Шанхае в апреле 2015 года, после чего начались его продажи.





Фото: Volvo и Артур Саруханов